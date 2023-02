Les jeux vidéo font-ils fondre le cerveau des enfants ? Non, selon une nouvelle étude

C’est l’une des questions les plus brûlantes pour les parents dans le monde d’aujourd’hui : les jeux vidéo sont-ils mauvais pour mon enfant ?

Selon une petite nouvelle étude, la réponse pourrait être non.

De nouvelles recherches ont révélé que ni la fréquence des jeux quotidiens signalés par les préadolescents ni les genres de jeux vidéo spécifiques auxquels ils ont choisi de jouer n’avaient beaucoup de corrélation avec leurs performances lors d’un test cognitif standardisé.

Essentiellement, jouer à des jeux vidéo, même pendant des heures d’affilée, ne semblait pas avoir d’impact sur leurs capacités cognitives.

“Nos études n’ont révélé aucun lien de ce type, quelle que soit la durée pendant laquelle les enfants ont joué et les types de jeux qu’ils ont choisis”, a déclaré Jie Zhang, professeur agrégé de programmes d’études et d’enseignement à l’Université de Houston College of Education et membre de l’équipe de recherche. a déclaré mardi dans un communiqué de presse.

“Les résultats de l’étude montrent que les parents n’ont probablement pas à s’inquiéter autant des revers cognitifs chez les enfants épris de jeux vidéo, jusqu’à la cinquième année. Des quantités raisonnables de jeux vidéo devraient convenir, ce qui sera une excellente nouvelle pour les enfants. Gardez simplement un œil sur les comportements obsessionnels.

Dans l’étude, publiée en décembre dans le Journal of Media Psychology, à comité de lecture, les chercheurs ont examiné les habitudes de jeu vidéo de 160 élèves de cinquième année dans une école publique aux États-Unis.

Les étudiants ont déclaré jouer en moyenne 2,5 heures de jeux vidéo par jour, les joueurs les plus dévoués rapportant jusqu’à 4,5 heures par jour. Les chercheurs ont également recueilli des informations sur les genres de jeux auxquels ils ont joué, car les jeux d’action à grande vitesse ont déjà été associés à des compétences cognitives améliorées dans certaines autres études.

“Dans l’ensemble, ni la durée de jeu ni le choix des genres de jeux vidéo n’avaient de corrélations significatives avec les (résultats des tests)”, a déclaré May Jadalla, professeur à la School of Teaching and Learning de l’Illinois State University et chercheuse principale de l’étude, dans le communiqué. “Ce résultat ne montre aucun lien direct entre le jeu vidéo et les performances cognitives, malgré ce qui avait été supposé.”

Des études antérieures visant à suivre l’impact des jeux vidéo sur les capacités cognitives des enfants se sont largement concentrées sur des mesures de la cognition telles que les performances scolaires par le biais de notes ou d’évaluations d’apprentissage autodéclarées, ont déclaré les chercheurs.

Dans cette étude, les enfants ont tous été invités à passer le test d’aptitude cognitive standardisé 7, connu sous le nom de CogAT. Ce test vise à mesurer le raisonnement et la résolution de problèmes d’un enfant, par le biais d’évaluations verbales et non verbales impliquant des compétences spatiales.

Les chercheurs ont constaté qu’il n’y avait pas de lien clair entre les scores des étudiants avec CogAT et le nombre d’heures qu’ils passaient à jouer à des jeux vidéo ou au genre de jeux vidéo.

Ils ont également constaté que les jeux vidéo qui prétendaient aider à développer ou à entraîner des compétences cognitives semblaient également avoir peu d’impact sur les résultats CogAT des élèves – ce qui indique que même si les jeux vidéo n’ont peut-être pas d’impact négatif sur le cerveau des enfants, ils peuvent également ne pas avoir d’effet direct sur le cerveau des enfants. positif non plus, même annoncé comme tel, selon cette étude.

“L’étude actuelle a trouvé des résultats qui sont cohérents avec les recherches précédentes montrant que les types de jeu qui semblent augmenter les fonctions cognitives chez les jeunes adultes n’ont pas le même impact chez les enfants beaucoup plus jeunes”, C. Shawn Green, professeur au Département de psychologie à l’Université du Wisconsin-Madison, a déclaré dans le communiqué.

L’étude est limitée par sa petite taille d’échantillon et sa portée étroite en se concentrant sur les préadolescents aux États-Unis. Mais les chercheurs disent que les parents devraient se sentir un peu moins inquiets de ce que les jeux vidéo pourraient faire au cerveau de leurs enfants.

Si les parents recherchent des directives concernant les jeux vidéo pour leurs enfants, les chercheurs ont noté que des durées de jeu extrêmement longues étaient en corrélation avec une très légère baisse des résultats CogAT. Les chercheurs pensent que cela est moins susceptible d’être causé par les jeux vidéo eux-mêmes et plus probablement par le fait que lorsque vous consacrez tout votre temps à une seule activité, d’autres activités comme les devoirs peuvent être abandonnées.

“En ce qui concerne les jeux vidéo, trouver un terrain d’entente entre les parents et les jeunes enfants est déjà assez délicat”, a déclaré Zhang. “Au moins maintenant, nous comprenons que trouver un équilibre dans le développement de l’enfance est la clé, et nous n’avons pas besoin de trop nous soucier des jeux vidéo.”