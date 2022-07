Les jeux vidéo abandonnent-ils enfin les paris prédateurs payants ? — Jeux et culture RT

Le jeu dans les jeux vidéo pourrait bientôt disparaître à mesure que l’industrie du jeu vidéo se tourne vers des modèles commerciaux moins prédateurs – et ce n’est pas parce que l’industrie en a assez de gagner de l’argent. C’est parce que des lois nouvellement introduites en Chine et dans l’Union européenne lui ont forcé la main.

“Overwatch 2”, le prochain jeu de tir à la première personne d’Activision Blizzard, sera le dernier titre de grande envergure à supprimer les mécanismes de jeu payants, qui ont été rendus illégaux dans certains pays de l’Union européenne, à savoir la Belgique et le Pays-Bas. De même, la Chine exige que les entreprises soient transparentes sur les systèmes de jeu de leurs jeux, qui se présentent sous la forme de “loot boxes”. Il y a un plafond sur le nombre d’entre eux que les clients peuvent acheter en une journée, et on leur dit exactement combien ils doivent acheter pour obtenir certains objets rares.

En 2020, le National Health Service du Royaume-Uni a déclaré que les loot boxes étaient un contributeur majeur à la dépendance au jeu chez les jeunes, déclarant que le système définit “les enfants deviennent dépendants en leur apprenant à jouer.” Ce n’est pas exactement une bonne communication pour une industrie qui commercialise ses produits auprès des adolescents et des enfants.

Avec tant de choses maintenant empilées contre la pratique, il n’est pas surprenant que les jeux s’éloignent des jeux de hasard.















À cette fin, “Overwatch 2” rejoint les rangs croissants des jeux vidéo pour introduire un système de “passe de combat” qui fonctionne comme un service d’abonnement mensuel ou saisonnier. En plus d’être gratuit, la société entend faire ses revenus en fournissant des mises à jour régulières du contenu pour maintenir son audience. En fin de compte, le nouveau système profite au client.

Après tout, les développeurs comme Activision Blizzard sont rarement incités à fournir des mises à jour régulières sur un produit s’ils gagnent de l’argent grâce à tous les jeux de hasard.

Le jeu, qui se présente sous la forme de systèmes de paiement pour gagner, a eu un impact extrêmement négatif sur les jeux vidéo dans leur ensemble. En plus d’enseigner aux enfants à jouer, ils ont également été opposés aux jeux vidéo d’un point de vue mécanique. Les jeux vidéo, qui nécessitaient auparavant une certaine habileté pour jouer, ont été transformés en un peu plus que des chèques de portefeuille – vous ne pouvez pas gagner des jeux comme FIFA ou 2K NBA sans dépenser quelques dollars pour remplir votre liste avec des cartes de joueur.

C’est quelque chose pour lequel Activision Blizzard lui-même prend de la chaleur avec ‘Diablo Immortal’, qui est payant et a un système de boîte à butin. Peut-être que la société ne veut pas faire face à une énième controverse, ou prendre des risques avec « Overwatch 2 », son prochain grand titre phare.

Malheureusement, la normalisation du jeu dans les jeux vidéo s’est propagée bien au-delà des domaines de chacun de ces titres individuels. Au-delà d'”Overwatch”, “Hearthstone”, “Rainbow Six Siege” et des dizaines de jeux vidéo qui reposent sur des systèmes de jeu, la communauté des joueurs est devenue si sensible à la pratique du jeu qu’elle est devenue un pilier sur Twitch, l’Amazon- service de streaming détenu – avec les meilleurs streamers comme xQc, Roshtein et TrainwrecksTV étant les principaux promoteurs.

À moins que Twitch n’assume son devoir éthique de cesser d’exploiter son large public de téléspectateurs mineurs, la pratique pourrait continuer à tourmenter l’industrie du jeu vidéo pendant un certain temps encore.















La motivation d’Activision Blizzard à passer d’un modèle basé sur le jeu pour offrir un système moins prédateur peut provenir du rachat de l’entreprise par Microsoft et de la vision que Microsoft en a. Le Xbox Game Pass de Microsoft est de loin le meilleur rapport qualité-prix disponible pour les joueurs – offrant des milliers de jeux moyennant des frais d’abonnement mensuels. Ce modèle est étendu même à ses titres comme “Halo Infinite”, qui dispose d’un système de Battle Pass payant. C’est rafraîchissant pour les joueurs de pouvoir payer et obtenir ce qu’ils veulent sans perdre des centaines ou des milliers de dollars.

En fin de compte, c’est le capitalisme, et les jeux vidéo sont des produits conçus pour gagner de l’argent. Et ce n’est pas grave, tant qu’ils le font d’une manière qui n’est pas trompeuse. Il y a une différence entre offrir un produit pour lequel les gens veulent payer et un produit qui s’attaque activement aux clients.

Les passes de bataille sont gratifiantes pour le joueur, sinon pour l’éditeur du jeu. Ce n’est pas un jeu de hasard, et ils gardent les joueurs investis dans le jeu en leur donnant des objectifs à atteindre. Cela encourage les joueurs à revenir pour jouer au jeu au lieu de dépenser de l’argent sur une machine à sous.

À ce stade, jouer au jeu au lieu de dépenser de l’argent peut sembler un concept nouveau – mais c’est ce que les jeux sont censés être.