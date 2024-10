Les jeux PS5 Pro s’adapteront mieux que ceux de la PS4 Pro, déclare le développeur ; Les PC au maximum coûtent 3 à 5 fois plus, ne peuvent pas être comparés

Empire of the Ants, le prochain jeu de stratégie en temps réel Unreal Engine 5 basé sur un livre de science-fiction français, fait partie de la gamme de lancement de la PS5 Pro, dont la sortie est prévue le même jour (7 novembre).

Dans notre interview récemment publiée avec le développeur Tower Five, le directeur du jeu Renaud Charpentier a partagé ses impressions sur la prochaine actualisation de la console de mi-génération de Sony. Selon Charpentier, en raison de la façon dont les jeux sont créés aujourd’hui par rapport à la génération précédente, les jeux PS5 pourraient mieux tirer parti du matériel PS5 Pro par rapport à la PS4 Pro et la PS4. De nos jours, la plupart des titres incluent également une résolution variable, offrant encore plus de potentiel de mise à l’échelle. Empire of the Ants ne prendra pas en charge la résolution spectrale PlayStation car elle est arrivée trop tard dans la phase de développement du jeu. Quant à la comparaison avec le PC, Charpentier note que les deux ne peuvent pas être comparés directement puisqu’un PC haut de gamme coûte entre trois et cinq fois plus cher, et consomme également beaucoup plus d’énergie.

Que pensez-vous du matériel PS5 Pro ? Quelle est la fonctionnalité qui vous a le plus impressionné ?

C’est une sorte d’évolution naturelle du matériel PS5, mêmes paradigmes mais plus de puissance de traitement sur le GPU et les cœurs « ray tracing ». Pour nous, le gain d’environ 50 % de puissance de traitement GPU en plus est bien sûr le plus intéressant, car notre jeu est lié au GPU et non au CPU.

Par rapport au saut entre PS4 Pro et PS4, diriez-vous que la différence PS5 Pro-PS5 est similaire ou réduite (par exemple, l’avancement est moins prononcé) ?

Cela semble comparable en termes de philosophie de l’évolution. Il s’agit de la même console de génération mais avec de meilleures capacités de rendu. Maintenant, il est tôt et difficile de comparer ce que la PS5 Pro fera pour les jeux PS5 à ce que la PS4 Pro a fait pour les jeux PS4. Mais globalement, il semble que de nombreux jeux passeront de 30 à 60 ips sur la version Pro, et c’est comparable à ce que nous avions sur PS4 Pro. Il évoluera probablement mieux pour une version de moteur : la plupart des jeux actuels ne s’appuient pas sur la fréquence d’images pour synchroniser/synchroniser leurs simulations. Ils sont donc plus capables de rendre plus rapidement sans modifier leurs comportements.

Sur PlayStation 4, il y avait encore des jeux fantastiques comme Bloodborne, où le jeu ne peut pas tourner au-dessus de 30 car la simulation est liée au rendu. Donc si vous ne modifiez pas le moteur et effectuez un rendu à 60 fps, alors votre jeu fonctionnera deux fois plus vite, tout le jeu, donc tout sera deux fois plus rapide pour le joueur. De telles simulations liées à la fréquence d’images étaient encore relativement courantes à l’ère PS4 et rendaient beaucoup plus difficile l’exploitation d’une mise à niveau GPU. Il est donc possible que les jeux PlayStation 5 profitent davantage des capacités de la PS5 Pro. Le fait que la plupart des jeux utilisent aujourd’hui une forme de résolution variable contribue également à améliorer la qualité du GPU.

Quelle amélioration y a-t-il entre les versions PS5 et PS5 Pro du jeu ? De plus, comment la version PS5 Pro se compare-t-elle au jeu PC au maximum ?

Comme dit et comme présenté par Sony, on s’attend à ce que la plupart des jeux doublent leur fréquence d’images sur la Pro ou améliorent la qualité des scènes s’ils tournaient déjà en 60 sur une PS5. Pourtant, les PC au maximum sont en quelque sorte « sans limite », donc ils seront bien sûr plus puissants, mais vous ne pouvez pas les comparer. Un PC au maximum coûtera facilement 3 à 5 fois plus cher et consommera 3 à 5 fois plus d’énergie électrique. Mais ce qui est intéressant et qui en dit long sur l’aplatissement de la courbe d’évolution du silicium, c’est que votre jeu sur votre PC monstre ne sera pas 3 à 5 fois meilleur que sur une console PS5 Pro. Il existe désormais un rendement décroissant considérable sur le silicium haut de gamme, ce qui pourrait avoir un impact sur la durée du cycle de vie du matériel de la console.

Y aura-t-il différents modes pour la version PlayStation 5 Pro d’Empire of the Ants ?

Non, il existe un seul mode 60 FPS, soit le double de la fréquence d’images de la version PlayStation 5.

Utilisez-vous PSSR dans Empire of the Ants ?

Nous ne le faisons pas. Cela est arrivé très tard dans notre cycle de développement pour ce jeu, nous nous en sommes donc tenus au

Un équivalent irréel.

Pour en savoir plus sur la PS5 Pro, consultez notre article récapitulatif d’informations.

