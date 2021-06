Les Jeux Paralympiques pourraient permettre une reprise post-pandémie plus inclusive

« Outre le fait que c’est un moment incroyable pour les athlètes, tous les athlètes – athlètes paralympiens ou athlètes olympiens – c’est un grand moment pour nous de remettre en question les perceptions de l’inclusivité », a déclaré Caroline Casey, militante du handicap et fondatrice de The Valuable 500. « Capital Connection » de CNBC mercredi.

Cela, à son tour, a contribué à susciter des conversations importantes sur la façon dont les entreprises et la société dans son ensemble peuvent mieux comprendre et impliquer les 1,3 milliard de personnes dans le monde ayant une expérience vécue du handicap.

Les Jeux paralympiques de Tokyo de cet été offrent aux entreprises une opportunité d’embrasser un segment largement sous-représenté de la main-d’œuvre et de contribuer à la reprise mondiale des coronavirus, ont déclaré les experts.

fondateur, The Valuable 500

Cela est devenu particulièrement important après la pandémie de coronavirus, qui a révélé les « iniquités et injustices flagrantes » subies par les personnes handicapées, a déclaré Casey, dont l’organisation aide les PDG à initier et à mettre en œuvre des engagements en matière de diversité et d’inclusion.

Pourtant, la crise a également exposé une « lueur de lumière », a-t-elle déclaré, notant que bon nombre des obstacles qui empêchaient auparavant les employeurs d’accepter les travailleurs handicapés ont maintenant été brisés.