Les Jeux paralympiques de Tokyo marquent le 100e jour des cérémonies d’ouverture

Le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, et le ministre des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, Tamayo Marukawa, étaient également présents. Hashimoto a déclaré que la tenue de Jeux paralympiques réussis est la clé du succès global des Jeux tandis que Marukawa a souligné les initiatives et la collaboration entre le gouvernement, l’IPC et le TOCOG (le comité d’organisation) pour garantir que les Jeux paralympiques seront un événement sûr pour les citoyens de Le Japon et les athlètes.

Vendredi dernier, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a étendu l’état d’urgence à trois autres régions, dont Hokkaido où se tiendra le marathon. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront selon des règles très strictes pour les athlètes et les journalistes et avec très peu de soutien du public.

