Un piéton passe devant un panneau de signalisation à côté d’une bannière officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 accrochée au bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo le 22 janvier 2021. | Behrouz Mehri / AFP via Getty Images

Pour l’instant oui. Mais le comment est beaucoup moins sûr.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 auront-ils lieu en 2021?

C’était le plan, après que le Comité international olympique et le Japon, le pays hôte, aient reporté les jeux en mars dernier à cause de la pandémie. Mais avec le coronavirus qui fait toujours rage dans de nombreuses régions du monde et le fait que la campagne mondiale de vaccination prendra du temps, la question de savoir s’il est possible d’organiser en toute sécurité les Jeux olympiques cette année réapparaît.

Un rapport paru dans le Times de Londres a déclenché le dernier débat, avec un haut responsable anonyme de la coalition au pouvoir japonaise affirmant que le gouvernement japonais avait conclu en privé que les jeux devaient être annulés. « Personne ne veut être le premier à le dire, mais le consensus est que c’est trop difficile », a déclaré la source, par le Times. «Personnellement, je ne pense pas que ça va arriver.»

Mais les responsables olympiques et japonais ont rapidement nié ces informations, insistant sur le fait que les jeux sont toujours en cours.

Le gouvernement japonais a qualifié les rapports de «catégoriquement faux». « Je suis déterminé à organiser des Jeux de Tokyo sûrs et sécurisés comme preuve que l’humanité aura vaincu le virus », a déclaré vendredi le Premier ministre Suga Yoshihide au Parlement de son pays, selon le Washington Post.

Le Comité International Olympique a fait écho à Suga. «Toutes les parties impliquées travaillent ensemble pour préparer des Jeux réussis cet été», a déclaré le CIO dans un communiqué.

Déclaration du CIO sur les reportages des médias concernant Tokyo 2020 pic.twitter.com/647pj5mx9U – MÉDIAS DU CIO (@iocmedia) 22 janvier 2021

Thomas Bach, le chef du CIO, a déclaré au Japonais Kyodo News que son comité était déterminé pour que les Jeux olympiques se déroulent comme prévu, à partir du 23 juillet. «C’est pourquoi il n’y a pas de plan B et c’est pourquoi nous sommes pleinement déterminés à rendre ces jeux sûrs et réussis», a-t-il déclaré.

Le débat sur les Jeux Olympiques est loin d’être réglé

Ce n’est que le début d’un intense va-et-vient autour des Jeux olympiques de 2020 ou 2021.

Les matchs ont été reportés à la fin du mois de mars alors que l’impossibilité d’organiser un rassemblement de masse cet été s’est abattu. Des verrouillages dans des pays du monde entier ont fermé les installations d’entraînement et interrompu les épreuves de qualification, rendant les athlètes stressés et incertains quant à la possibilité d’une compétition.

Beaucoup de choses ont changé en un an. Les scientifiques et les responsables de la santé publique comprennent mieux le coronavirus – et ont une meilleure idée de la façon de le contenir. Pourtant, même les pays qui ont fait mieux que d’autres pour contrôler la pandémie continuent de faire face à de dangereuses flambées, dont le Japon. Tokyo est en état d’urgence alors qu’elle fait face à sa dernière vague pandémique et la plus meurtrière.

Mary E. Wilson, professeur de clinique à l’Université de Californie à San Francisco et professeur invité à l’Université de Harvard, m’a dit en mars que les Jeux olympiques sont fondamentalement le «cadre idéal» pour que quelque chose comme le coronavirus se propage.

«Même si les choses sont sous contrôle dans de nombreux endroits, réunir les gens pour les Jeux Olympiques pourrait aider à raviver l’infection dans plusieurs autres moyens », a déclaré Wilson.

L’arrivée de plusieurs vaccins offre un moyen de sortir de tout cela, mais les défis opérationnels et logistiques de la campagne mondiale de vaccination signifient que, de manière réaliste, le monde ne sort pas de sitôt de la pandémie.

Le Japon, pays hôte des Jeux olympiques, a 127 millions de ses citoyens à vacciner; comme le rapporte l’Associated Press, obtenir des coups dans les bras de tout le monde pourrait être le seul moyen d’héberger les jeux en toute sécurité. Mais les vaccinations n’ont pas encore commencé et ne le seront pas avant fin février.

Ajoutez à cela l’apparition de nouvelles variantes du coronavirus, qui semblent plus contagieuses. Il reste également la question de savoir comment ils interagiront avec les nouveaux vaccins.

Bien que juillet soit encore dans plusieurs mois, les Jeux olympiques ne sont pas exactement une opération facile à réaliser à la dernière minute. L’année dernière, certains athlètes critiqué le CIO pour avoir insisté sur le fait que les jeux allaient de l’avant, ce qui semblait à beaucoup d’être complètement déconnecté de ce qui se passait dans le monde. Et cette incertitude – devraient-ils essayer de s’entraîner ou ne pas s’entraîner? – ajouté à la frustration.

Enfin, les comités olympiques des différents pays ont commencé à retirer leurs athlètes des Jeux, ne laissant au CIO d’autre choix que de prendre la décision de reporter les Jeux. Cette fois-ci, aucun pays n’a encore annoncé qu’il retirait ses athlètes, mais certains dirigeants, dont le Premier ministre australien Scott Morrison, ont exprimé des doutes sur la capacité du Japon à organiser l’événement.

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait reçu aucune nouvelle « suggérant que les Jeux ne se dérouleraient pas comme prévu, et que nous nous concentrons toujours sur la santé et la préparation des athlètes de l’équipe américaine avant les Jeux de cet été. »

Et le sport a repris dans de nombreuses régions du monde, bien que certaines soient plus sûres que d’autres. La compétition sportive internationale a repris – sans supporters et avec d’autres restrictions – mais rien de tout à fait à l’échelle des Jeux Olympiques. Et même dans ce cas, Covid-19 parvient généralement à s’insinuer.

Le tournoi de tennis Open d’Australie, qui commence officiellement le mois prochain à Melbourne, a affrété des vols pour les joueurs et leur entourage, qui viennent du monde entier, puis obligé les joueurs à se mettre en quarantaine à leur arrivée. Certains ont dû faire face à des périodes d’isolement plus longues parce que – vous l’avez deviné – certaines personnes sur ces vols affrétés ont été testées positives pour Covid-19. Au moins un joueur a fait de même.

L’Australie autorise certains fans à l’Open cette année, avec des restrictions. Mais Melbourne a également éradiqué Covid-19 grâce à certaines des restrictions les plus strictes au monde.

En ce qui concerne les Jeux olympiques, le report n’est pas semble être une option cette fois-ci, ce qui signifie qu’il est beaucoup plus probable que si les parties concernées décident finalement qu’il est trop risqué de tenir les jeux en juillet, les Jeux 2020 pourraient être annulés pour de bon. Cela ne s’est produit que quelques fois auparavant – en 1916, 1940 et 1944, tout cela à cause des guerres mondiales.

Le Japon a dépensé environ 25 milliards de dollars pour organiser les Jeux olympiques. Même si le pays est en mesure d’héberger les jeux dans un proche avenir (les sites sont déjà fixés pour 2024, à Paris, et 2028, à Los Angeles), une annulation pourrait avoir plus de mal pour le Japon à obtenir un retour sur cet investissement.

Les athlètes, dont certains n’obtiennent qu’un ou deux coups aux Jeux olympiques au cours de toute leur carrière, pourraient ne pas avoir une autre chance de concourir si les Jeux de 2020 sont annulés. Simone Biles, membre de USA Gymnastics et la gymnaste la plus décorée de tous les temps, a déclaré à NBC Spectacle d’aujourd’hui vendredi qu’elle espère que les Jeux olympiques pourront continuer, même s’ils sont dans une bulle – une référence à la stratégie de la NBA consistant à isoler et à tester les athlètes et le personnel d’entraîneurs, qui ont joué des matchs dans une arène vide.

«Quoi qu’ils disent qu’ils veulent que nous fassions, je suis à 100%, parce que je m’entraîne tellement dur, et j’ai été tellement prêt», a déclaré Biles.

Il y a beaucoup à faire à ces Jeux Olympiques – pour les athlètes, pour le Japon et, à certains égards, pour le monde lui-même. Oui, c’est un peu ringard, mais comme je l’ai écrit en mars dernier, les Jeux olympiques pourraient être exactement ce dont le monde a besoin alors qu’il émerge, espérons-le, d’une pandémie. Les idéaux olympiques – concurrence loyale, solidarité, bonne volonté – peuvent être l’antidote à un monde qui a l’impression de s’effondrer, même si les jeux ne peuvent pas avoir lieu cet été.

Plus d’un an après le début de la pandémie, cela semble plus vrai que jamais.