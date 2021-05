«  Les Jeux olympiques tuent les pauvres  »: les Japonais protestent furieusement contre les Jeux olympiques de Tokyo 2020 alors que les appels à l’annulation des Jeux se poursuivent

Le Japan Times a rendu compte des scènes qui se sont déroulées alors que certains membres du groupe de plus de 100 citoyens japonais en colère ont prononcé des discours critiquant le CIO, les organisateurs de Tokyo 2020 et le gouvernement national.

Un homme qui prétendait être un professionnel de la santé a expliqué à ceux qui se trouvaient autour de lui que les Jeux olympiques ne pouvaient pas avoir lieu dans la capitale alors que le COVID-19 continue de menacer la santé d’une population vieillissante au Japon.

« N’importe qui pourrait être porteur du coronavirus », l’homme a dit.

Il y a eu une manifestation contre les Jeux olympiques de Tokyo hier, je ne pense pas que le gouvernement écoutera mais ce n’est pas nouveau. pic.twitter.com/7WxMAqZ9az – 🐊☺ 夢 は ア ッ プ デ ー ト 中 や ん 🍬💀 頴 娃 ガ ー ル ズ 応 援 団 長 (@nanairomiso) 10 mai 2021

« Nous travaillons avec cette hypothèse et c’est le statu quo dans l’industrie médicale. »

« Le système de soins médicaux est sur le point de s’effondrer. Nous avons eu plus de 1 000 nouveaux cas d’infection à Tokyo aujourd’hui », il a continué.

« L’état d’urgence [for Tokyo and several other locations] a été prolongée et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela se termine dans un avenir prévisible. Comment pouvons-nous amener les Jeux olympiques ici dans ces circonstances? «

Les manifestants ont marché autour du stade en criant diverses phrases, notamment « Abolir le CIO » et « Les Jeux Olympiques apportent une crise au peuple ».

Simultanément, des panneaux arboraient des slogans tels que « Éteignez la torche olympique » et « Les Jeux Olympiques tuent les pauvres ».

Une manifestation contre les Jeux olympiques de Tokyo a eu lieu le 9 mai devant le stade national du quartier Shinjuku de la capitale, le lieu principal des Jeux, alors qu’un test d’athlétisme pour les Jeux olympiques était en cours à l’intérieur du stade. pic.twitter.com/27Omx6oxhH – TruckDriverHiro (@DriverHiro) 10 mai 2021

Une personne âgée du public, âgée de 74 ans, a été interviewée par le Japan Times et a évoqué l’urgence qu’elle ressentait de faire entendre sa voix.

«Nous devons concentrer nos voix», Dit Miyuki Otomo.

« Tout le monde dit que les Jeux olympiques ne peuvent pas avoir lieu dans les circonstances actuelles. Mais vous devez dire que les jeux ne devraient pas avoir lieu, pas que les jeux ne pourraient pas avoir lieu. »

« Je pensais que je ne serais pas qualifié pour dire que les matchs ne devraient pas avoir lieu si je n’étais pas venu ici, » elle a admis.

Les organisateurs des Jeux Olympiques sont de nouveau embarrassés alors que la visite du président du CIO Thomas Bach au Japon la semaine prochaine est reportée en pleine ascension #COVID-19[FEMININE cas et un état d’urgence prolongé dans la ville hôte de Tokyo.# Tokyo2020#seanknowspic.twitter.com/jcUhi225oB – Sean Cardovillis (@sean_cardo) 10 mai 2021

Hitomi Niiya, qui a participé à la course de 5000 mètres se déroulant à l’intérieur du stade et est connu comme un coureur de fond au franc-parler, n’a pas été surpris d’apprendre qu’une manifestation anti-olympique avait lieu.

«Ce sont aussi des citoyens du pays», a souligné Niiya.

« Notre profession d’athlète vient de la compréhension, des encouragements et du soutien des citoyens. Si vous concourez en les ignorant, vous n’êtes pas un athlète », insista-t-elle.

« Si vous regardez simplement ceux qui vous soutiennent, vous ne pouvez pas dire que vous représentez le pays. »

Niiya n’est pas le seul concurrent japonais à s’exprimer sur les jeux.

Hier, à l’Open d’Italie, la numéro deux mondiale du tennis Naomi Osaka a admis ses sentiments mitigés sur la compétition sportive et a déclaré: «Bien sûr, je dirais que je veux que les Jeux olympiques aient lieu, parce que je suis un athlète et c’est un peu ce que j’attendais toute ma vie.

« Mais je pense qu’il se passe tellement de choses importantes, et en particulier [in] l’année passée. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par 大 坂 な お み (@naomiosaka)

« Je pense que beaucoup de choses inattendues se sont produites et si cela met les gens en danger, et si cela met les gens très mal à l’aise, alors cela devrait certainement être une discussion, ce que je pense que c’est en ce moment, » elle s’est élargie davantage.

« En fin de compte, je ne suis qu’un athlète et il y a toute une pandémie en cours, » a souligné la quadruple vainqueur du Grand Chelem, avant de donner son avis sur les plans annoncés par le CIO plus Pfizer et BioNTech pour vacciner les athlètes.

« J’ai l’impression que tout ce qui rend tout le monde plus à l’aise et plus sûr [should be done]. Il y aura beaucoup de gens qui entreront dans le pays, ils doivent donc prendre les bonnes décisions à ce sujet. « elle a réclamé.

« Je me suis fait vacciner, » a révélé Osaka, 23 ans. « [But] à la fin de la journée, vous ne pouvez forcer personne à se faire vacciner. «

Le natif de Beverly Hills a ensuite terminé en disant: « Si vous participez aux Jeux olympiques ou autre, rendez le pays hôte heureux. »

Avec de tels affichages, cependant, il est évident que les Japonais sont loin d’être satisfaits, des sondages récents suggérant qu’environ 60% souhaitent toujours que les Jeux soient annulés – bien qu’un nombre inférieur aux chiffres des mois précédents.

Le président de cette édition retardée du spectacle d’athlétisme, Seiko Hashimoto, reste provocateur et a récemment déclaré: « Il y a une variété de préoccupations mais, en tant que comité d’organisation de Tokyo 2020, nous ne pensons pas à annuler les jeux. »