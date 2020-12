Pendant des générations, le CIO a su exactement où chercher le soutien clé de son interdiction contre les manifestations aux Jeux olympiques.

En 1968, c’est le Comité olympique américain qui a renvoyé ses propres athlètes, Tommie Smith et John Carlos, lorsqu’ils ont levé les poings alors qu’ils étaient sur le stand des médailles aux Jeux de Mexico.

En 2019, c’est la même organisation qui a placé sa propre athlète, Gwen Berry, en probation pour avoir fait de même après sa victoire aux Jeux panaméricains.

Cette semaine, la fédération américaine a averti le CIO: ce n’est plus le partenaire du CIO lorsqu’il s’agit de faire appliquer la règle contentieuse 50. L’USOPC répond désormais aux appels de plusieurs de ses propres athlètes et ne les punira plus pour s’être agenouillés ou lever les poings ou tout autre type de démonstration acceptable aux Jeux Olympiques.

« Lorsque vous vous asseyez à mon siège, vous devez prendre des décisions qui, selon vous, sont du bon côté de l’histoire », a déclaré la PDG Sarah Hirshland. « Et je crois que c’était du bon côté de l’histoire. »

Mais il y a des détails à aplanir, et ils frappent au cœur de l’ampleur du changement qui est vraiment possible d’ici juillet prochain, lorsque les Jeux olympiques de Tokyo doivent avoir lieu.

En haut de la liste: sur quoi les athlètes peuvent-ils faire la démonstration et à quoi ressemblera une démonstration acceptable?

Cela devient une situation difficile, a déclaré Harry Edwards, l’activiste qui a aidé à réfléchir aux gestes de Smith et Carlos il y a 52 ans. Parce que vous pourriez très facilement essayer de surpasser quelqu’un d’autre et que cela n’a rien à voir avec l’esprit du problème.

Cette confusion contribue à expliquer la réponse calculée à l’USOPC qui est venue du CIO sous la forme d’une brève libération de la tête de sa commission des athlètes, la nageuse Kirsty Coventry du Zimbabwe.

Bien conscients que la règle de protestation ne peut pas rester telle quelle dans un avenir prévisible, Coventry et le CIO sont en train de sonder les athlètes du monde entier pour leur avis sur les changements possibles. Elle a déclaré que la majorité des répondants croient au droit à la liberté d’expression, qui est respecté aux Jeux Olympiques (mais seulement dans certains contextes) et expriment leur soutien à la préservation des cérémonies, du podium et du terrain de jeu.

Bien que le comité de Coventry accepte toujours les commentaires et ne prendra aucune décision finale avant le début de l’année prochaine, elle prévoit un ajustement beaucoup moins radical à la règle 50 que le contingent américain ne le souhaiterait.

Les athlètes américains ont été ébranlés par un été de troubles liés aux violences policières contre les Noirs aux États-Unis. Toutes les grandes ligues sportives ont accepté de changer de politique pour donner à leurs joueurs une plus grande plateforme pour discuter de l’injustice raciale et sociale.

Mais les ligues sportives américaines et les Jeux olympiques sont des créatures très différentes. Les Jeux olympiques sont un monstre qui compte l’Amérique comme l’un des 206 pays membres.

Certains des plus grands membres font partie des partenaires les plus importants du CIO La Chine, par exemple, a accueilli les Jeux olympiques de 2008 et le fera à nouveau en 2022 et ils ne partagent pas les mêmes préoccupations ou valeurs concernant la liberté d’expression ou l’injustice raciale que les États-Unis. et nombre de ses plus proches alliés.

Beaucoup ont également reconnu la question pratique de savoir comment choisir entre les opinions de centaines de questions sous différents angles à travers le monde, a déclaré Coventry à propos de ses répondants à l’enquête. Nous pouvons voir qu’il serait très difficile de porter un tel jugement sans diviser la communauté des athlètes entre les 206 CNO.

Moushaumi Robinson, qui a dirigé le groupe d’athlètes américains qui a fait pression pour les changements, a déclaré qu’elle comprenait les complexités. Son groupe continue d’en discuter pour essayer de trouver des solutions.

Beaucoup d’entre nous veulent juste pouvoir dire que je ne suis peut-être pas d’accord avec vous, mais je respecte le fait que vous ayez une voix », a-t-elle déclaré. Et nous voulons pouvoir l’exprimer sans que quelqu’un vous en punisse.

Tout cela conduit Edwards à croire que la décision de jeudi de l’USOPC et de ses athlètes est un signe de progrès, pas nécessairement un énorme bond en avant, mais un autre pas.

C’est une lutte permanente, et elle continuera d’être une lutte », a-t-il déclaré. Et ce qui reflète aujourd’hui, c’est que cette génération d’athlètes est plus que disposée à faire sa part.