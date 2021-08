Les Jeux olympiques sont tous amusants, pas de jeux sur TikTok

Les olympiens sont les athlètes les plus impressionnants du monde. En les regardant montrer leur force, leur endurance et leur forme surhumaines, il est facile d’oublier que beaucoup d’entre eux ne sont pas seulement des mortels, mais des adolescents et des jeunes dans la vingtaine, vivant effectivement dans des dortoirs, leurs émotions et leurs hormones oscillant et déviant alors qu’ils se disputent les honneurs ultimes. dans les sports.

Lorsqu’ils ne concourent pas, les athlètes des Jeux olympiques de Tokyo ont été assez francs sur les réseaux sociaux. Les articles des deux dernières semaines, dont beaucoup sur TikTok, montrent les Olympiens de cette année en train de flirter, de tricoter, de danser, de répondre à des questions personnelles – et, bien sûr, de faire des blagues sexuelles.

Voici juste un échantillon de ce qui s’est passé pendant leur temps d’arrêt, comme on le voit sur le plus petit des écrans.