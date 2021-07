Les Jeux olympiques sont-ils trop faciles pour l’USWNT et trop petits pour le football féminin ?

Lorsque l’équipe nationale féminine des États-Unis commencera enfin sa campagne olympique au Japon, elle sera la grande favorite. Il y a de bonnes raisons à cela, notamment son classement mondial de n°1 et son titre de champion du monde en titre.

Mais il y a une raison encore meilleure : il n’y a tout simplement pas une tonne de concurrence. Avec seulement 12 équipes dans l’ensemble du tournoi, bon nombre des meilleures équipes du monde ne seront même pas là.

L’Allemagne, médaillée d’or des Jeux olympiques de 2016 et deuxième équipe mondiale ? Ce sera à regarder depuis chez moi.

La France, troisième équipe mondiale avec sept joueuses dans le classement féminin de l’ESPN FC, le plus grand nombre de pays à part les États-Unis ? Aussi à la maison.

Alors, pourquoi les meilleures équipes ne seront-elles pas là ?

La réponse courte est que le tournoi de football féminin est trop petit et que les instances dirigeantes n’ont pas semblé s’en soucier. Avec seulement 12 équipes, il est plus petit que le tournoi olympique masculin et ne peut accueillir que trois participants d’Europe, la région dominante du monde.

Pire encore, il n’y a pas de tournoi de qualification pour les équipes européennes, ce qui envoie un signal de complaisance et d’attentes réduites.

Alors que les équipes masculines ont toutes des qualifications régionales et se battent pour leur place aux Jeux olympiques, le classement lors de la Coupe du monde féminine précédente décide quelles équipes européennes participeront aux Jeux olympiques suivants. Sept des huit quarts de finalistes de la Coupe du monde féminine 2019 venaient d’Europe.

Ainsi, lorsque la France a perdu contre l’équipe des États-Unis lors d’un match de quart de finale électrique et passionnant à Paris, elle a été frappée par un double coup dur : ce n’était pas seulement la Coupe du monde 2019, mais aussi les Jeux olympiques de 2020, ce qui signifie t de participer à un autre tournoi majeur jusqu’au Championnat d’Europe en 2022 au plus tôt.

« Il doit y avoir quelque chose qui change cela » l’ancien capitaine de l’équipe américaine Abby Wambach a tweeté à l’époque. « L’UEFA doit dépenser de l’argent et organiser un tournoi de qualification approprié. La France est trop belle pour ne pas participer aux Jeux olympiques. Honte totale. »

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de bonnes équipes au Japon. Le match d’ouverture de l’équipe américaine sera contre la Suède, l’équipe qui a éliminé les États-Unis en 2016. Les Pays-Bas, l’équipe qui a atteint la finale de la Coupe du monde féminine 2019, seront également présents.

Mais si les États-Unis veulent atteindre leur cinquième match pour la médaille d’or, ils doivent passer par une phase de groupes de trois matchs au cours de laquelle la simple troisième place dans un groupe de quatre équipes suffit pour avancer, puis seulement deux KO. Jeux. Ce n’est pas exactement une compétition robuste – les Euros féminins sont plus difficiles – et cela ne fera que continuer à perdre de sa pertinence alors que la Coupe du monde féminine s’étend à 32 équipes en 2023.

L’USWNT a remporté quatre des six tournois olympiques de football féminin, le plus récemment en 2012. Michael Regan/Getty Images

Alors, est-ce que ça peut être réparé ?

Le Comité International Olympique n’a aucune excuse pour maintenir le tournoi de football féminin à seulement 12 équipes. Le tournoi masculin en compte 16 et s’intègre parfaitement dans le calendrier olympique, d’autant plus que la plupart des tournois de football se déroulent en dehors de la ville hôte.

Les critiques disent qu’il n’y a tout simplement pas de temps pour un véritable tournoi de qualification en Europe car peu après la Coupe du monde, les équipes commencent à utiliser leurs fenêtres internationales pour les qualifications pour le Championnat d’Europe, qui prennent des mois. Mais ce n’est vrai que si l’UEFA n’est pas disposée à modifier légèrement son calendrier.

Le tournoi de qualification olympique de la CONCACAF, par exemple, se déroule dans une seule fenêtre FIFA. L’UEFA a plus d’équipes, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas organiser un événement tronqué de la même manière avec un classement en Coupe du monde ou un classement mondial servant à éliminer les équipes et à éviter les premiers tours interminables.

Cela peut demander un petit effort, mais rendre le tournoi olympique de football féminin plus grand et plus prestigieux serait bon pour tout le monde.

Le football féminin dans son ensemble manque d’événements avec des jeux conséquents, et le sport a besoin de plus de compétitions à enjeux élevés. Alors que les équipes européennes ont les euros, il y a autrement une pénurie en dehors de la Coupe du monde et des Jeux olympiques, et les équipes nationales ne peuvent grandir et récolter plus d’investissements que si elles jouent.

Dans le même temps, le CIO bénéficierait d’une plus grande visibilité du football féminin aux Jeux olympiques. L’équipe américaine, par exemple, a enregistré des cotes d’écoute record pour NBC en 2012 — la dernière fois qu’il a remporté une médaille d’or — ce qui se traduit par plus de valeur pour le CIO. La Coupe du monde féminine en 2019 a attiré des cotes d’écoute record dans le monde entier. Alors que l’intérêt pour le football féminin grandit, le CIO serait insensé de ne pas vouloir s’y joindre.

Certes, le CIO ne voudrait pas faire face à la réaction de la FIFA si le football olympique féminin devenait aussi prestigieux que la Coupe du monde féminine. Du côté des hommes, la FIFA a exigé que les Jeux olympiques servent principalement d’événement U23 pour éviter d’éclipser la Coupe du monde. Les femmes, quant à elles, concourent avec leurs équipes seniors complètes.

Mais le CIO n’aura probablement pas à s’en soucier.

Pour que la FIFA se sente obligée de diluer le tournoi olympique féminin, il faudrait d’abord qu’elle connaisse la valeur de la Coupe du monde féminine, ce qu’il ne fait pas et a montré peu d’intérêt à découvrir. C’est pourquoi la FIFA affecte tous ses revenus de la Coupe du monde à la version masculine du tournoi, et personne ne peut dire combien le tournoi féminin génère.

La communauté du football féminin, en révérant les Jeux olympiques comme l’événement n ° 2 dans le sport derrière la Coupe du monde, a fait sa part pour aider le football à s’épanouir aux Jeux olympiques. Il est maintenant temps pour le CIO de rendre la pareille et d’élargir le champ féminin pour qu’il soit à égalité avec la taille du tournoi masculin, ou le rende encore plus grand.

C’est le moins qu’il puisse faire.