Les Jeux olympiques sont-ils le dernier hourra pour les grands de l’USWNT comme Lloyd, Rapinoe, Sauerbrunn & Co.?

Les joueuses ne semblent pas particulièrement apprécier quand les journalistes posent des questions à ce sujet, mais la possibilité plane tout de même sur les Jeux olympiques de Tokyo : pour les icônes de l’équipe nationale féminine des États-Unis, cela pourrait être leur dernier hourra avant de raccrocher leurs crampons pour bien.

C’est une possibilité qui semble se présenter à chaque tournoi majeur auquel l’équipe féminine participe, un sous-produit du nombre d’étoiles dans l’équipe et de la longévité de leur carrière. Cette fois, ces questions ont principalement été adressées à Megan Rapinoe, qui a eu 36 ans plus tôt ce mois-ci, et à Carli Lloyd, qui a eu 39 ans la semaine dernière.

Bien qu’ils aient été évasifs sur ce qu’ils prévoient de faire après les Jeux olympiques, Rapinoe et Lloyd dirigeront une équipe qui compte de jeunes joueurs importants mais qui compte toujours beaucoup sur ses vétérans.

Pour quiconque cherche une raison pour laquelle l’équipe américaine pourrait ne pas être la favorite pour la médaille d’or, l’âge moyen du noyau de l’équipe – 30,8 ans pour la liste initiale de 18 joueurs – offre un aperçu de la vulnérabilité. L’équipe devra jouer trois matchs en seulement six jours jusqu’à la phase de groupes, un défi épuisant qui semble favoriser les plus jeunes équipes au Japon.

Eh bien, c’est une belle théorie de toute façon. Mais quiconque a regardé l’équipe aura des raisons d’en douter.

« Je ne regarde pas les joueurs par âge, car il y a tellement d’autres choses que nous regardons avant de voir leur âge », a déclaré l’entraîneur américain Vlatko Andonovski le mois dernier. « La chose la plus importante est de savoir s’ils sont performants ou non, s’ils vont pouvoir nous aider à gagner les Jeux olympiques ou non.

« Nous examinons les données, et chaque donnée [point] nous obtenons d’un point de vue physique, ils atteignent tous les chiffres dont ils ont besoin pour passer les tests qui, selon nous, vont leur être donnés « , a-t-il ajouté. » En plus de cela, vous pouvez consulter les données statistiques, vous Je verrai que Megan Rapinoe a marqué le plus de buts en 2021 et Carli Lloyd a le plus de passes décisives. »

Pour Lloyd, les doutes basés sur son âge, pas sur sa forme, l’ont clairement agacé, mais pas autant que lorsqu’ils venaient de son propre entraîneur, Jill Ellis, qui a refusé à Lloyd un rôle de titulaire à la Coupe du monde 2019. Lloyd était ouvertement en désaccord avec la décision. Par coïncidence, Lloyd joue mieux avec une puce sur son épaule, ce qu’elle a certainement pour ces Jeux olympiques.

Rapinoe, quant à elle, a apparemment commencé à comprendre à quoi pourrait ressembler une carrière après le jeu, élargissant son profil dans les domaines du divertissement, de la mode et de la justice sociale. Cette approche bien équilibrée ne fait que rendre Rapinoe plus, eh bien, semblable à Rapinoe sur le terrain de football. Elle était à son plus franc parler lors de la Coupe du monde 2019, parlant moins de football que peut-être n’importe quel tournoi auparavant, et a également joué avec la plus grande confiance en elle.

Becky Sauerbrunn, capitaine de l’équipe américaine et défenseure la plus fiable, a 36 ans et pourrait également se lancer dans son dernier tournoi majeur. Comme l’ancien entraîneur de l’équipe nationale Anson Dorrance l’a récemment déclaré à ESPN, cependant, « les cinq premiers mètres sont joués avec votre tête », ce qui signifie que l’expérience et le positionnement expert de Sauerbrunn devraient compenser la perte d’un pas de vitesse – un attribut sur lequel Sauerbrunn n’a jamais principalement compté. en tant que défenseur de toute façon.

Pendant ce temps, les meilleurs attaquants de l’équipe américaine sont tous des vétérans de plus de 30 ans. Tobin Heath a 33 ans. Christen Press et Alex Morgan ont 32 ans. La seule exception est Lynn Williams, 28 ans, qui a initialement fait partie de la liste en tant que remplaçante avant le Le Comité International Olympique et la FIFA ont autorisé des suppléants à rejoindre la liste complète.

La seule partie du terrain où les partants probables de l’équipe américaine ont tous moins de 30 ans est le milieu de terrain – et c’est crucial pour aider l’équipe à jouer avec le bon équilibre. Rose Lavelle a 26 ans et participe à ses premiers Jeux olympiques. Lindsey Horan a 27 ans, Samantha Mewis a 28 ans et Julie Ertz a 29 ans.

Alors que les ailiers et attaquants superstars de l’équipe ont tendance à attirer l’attention pour leur production de buts sensationnelle sur plusieurs tournois, son milieu de terrain central relativement nouveau a, à bien des égards, été le catalyseur de sa domination totale, en particulier lors de la Coupe du monde féminine 2019.

Les Jeux olympiques pourraient-ils être le dernier tournoi pour Carli Lloyd et Megan Rapinoe ? Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

En trio, les milieux de terrain américains dictent les matchs, qu’il s’agisse de relever des défis et de gagner le ballon pour lancer des contre-attaques ou de livrer des passes décisives qui placent l’équipe dans le dernier tiers. Ces milieux de terrain centraux ont les jambes pour courir une tonne, s’élancer dans la surface pour créer des avantages offensifs ou revenir en arrière pour aider la défense lorsqu’elle est sous pression.

De plus, lorsque les listes olympiques sont passées de leurs 18 joueurs d’origine à 22 en permettant aux remplaçants de jouer dans n’importe quel jeu, aucune équipe n’a gagné plus d’avantage que l’équipe américaine. Il n’y a pas d’équipe avec plus de profondeur aux Jeux olympiques, et pouvoir échanger des joueurs sans perdre beaucoup en termes de qualité pourrait être un facteur décisif à Tokyo. Quand Andonovski a choisi Catarina Macario, 21 ans, comme remplaçante, il ne s’attendait sûrement pas à ce qu’elle joue au Japon. Mais maintenant qu’elle le peut, l’équipe a ajouté encore plus de jeunesse et d’exubérance à son milieu de terrain.

Ainsi, l’âge moyen plus élevé de l’équipe américaine par rapport à la compétition n’a peut-être pas d’importance immédiatement à Tokyo, mais qu’en est-il après ? S’il s’agit du dernier hourra pour Rapinoe et Lloyd, la question est : qui va arriver, prêt à jouer derrière Morgan, Press et Heath, qui seront tous les trois dans la mi-trentaine lors de la prochaine Coupe du monde. ?

Pendant un certain temps, il a semblé que Mallory Pugh était l’avenir de l’équipe après qu’elle soit devenue la plus jeune Américaine à marquer aux Jeux olympiques de 2016 à l’âge de 18 ans. Mais la joueuse de 23 ans a eu des problèmes de blessures et de forme, perdre sa place en tant qu’appel régulier.

Midge Purce, 25 ans, a de peu manqué de rejoindre l’équipe au Japon en tant que remplaçante initiale, mais les entraîneurs de l’équipe nationale ne l’ont jamais vraiment vue comme l’attaquante qu’elle est, préférant l’utiliser comme arrière latéral converti. Ashley Hatch, 26 ans, ou les perspectives encore plus jeunes Sophia Smith, 20 ans, et Ashley Sanchez, 22 ans, sont des options viables qui ont connu du succès dans la NWSL, mais qui n’ont finalement pas encore fait leurs preuves au plus haut niveau.

C’est, bien sûr, la préoccupation chaque fois que l’équipe américaine cherche à dépasser l’un de ses joueurs vétérans, qu’il s’agisse d’Abby Wambach à l’attaquant ou de Hope Solo au gardien de but : il est parfois difficile d’imaginer quelqu’un d’autre remplir ce rôle jusqu’à ce que cela se produise. Et parfois, il y a des douleurs de croissance jusqu’à ce que le bon remplaçant soit trouvé.

Inquiétant, malgré la domination de toute l’équipe au niveau senior, les Américains ont eu du mal dans les rangs des jeunes au cours des dernières années, soulevant des questions sur la force de ce vivier de talents. Les équipes nationales des moins de 20 ans et des moins de 17 ans ont perdu leurs dernières Coupes du monde en phase de groupes, des revers qui font partie d’une tendance plus large.

Mais l’équipe américaine n’aura peut-être pas besoin de trouver sa prochaine génération de talents de sitôt. Après tout, l’équipe avait les effectifs moyens les plus anciens aux Coupes du monde 2015 et 2019 et elle a remporté les deux. Cette équipe comprend de nombreux vétérans, mais il y a peu de raisons de douter que les joueurs puissent continuer.

S’il s’agit du dernier tournoi pour n’importe quel joueur – que ce soit Rapinoe, Lloyd, Sauerbrunn ou n’importe qui d’autre – alors ils peuvent essayer de prouver que les sceptiques ont tort, et pourraient bien remporter l’or.