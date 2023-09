« Les Jeux Olympiques sont évidemment une priorité », déclare Iga Swiatek à propos du blocage du calendrier de Roland-Garros 2024

La numéro 2 mondiale Iga Swiatek a partagé sa « priorité » de participer aux Jeux olympiques de 2024 et a également exprimé sa déception à l’égard de l’Association mondiale de tennis (WTA) qui a programmé Roland Garros 2024 juste avant les Jeux de Paris.

Roland Garros (Open de France), prévu du 28 mai au 9 juin 2024 dans l’État Roland Garros à Paris, se jouera juste avant les Jeux Olympiques, prévus du 26 juillet au 11 août.

« Je dois écouter mon corps et la saison est très intense. Notre priorité numéro un est de la jouer jusqu’à la fin en bonne santé et de la planifier judicieusement pour ne pas risquer de nous blesser », a déclaré Swiatek à EuroSport.

« Les Jeux Olympiques sont évidemment une priorité, mais il sera difficile d’être dans une forme optimale spécifiquement pour ces compétitions. Si je voulais faire ça, il faudrait que la période de préparation commence à Roland-Garros… Le calendrier est très serré et j’ai beaucoup de tournois importants devant moi.

« En route, nous aurons l’Open d’Australie, des événements importants aux États-Unis et Roland Garros. Ce n’est pas que je pratique une discipline dans laquelle le plus important sont les championnats du monde et les Jeux Olympiques », a-t-elle ajouté.

Swiatek a remporté son quatrième Grand Chelem après avoir battu la République tchèque Karolina Muchova lors de la finale de Roland-Garros 2022 en 3 sets avec un score de 6-2, 5-7, 6-4.

