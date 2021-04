Un haut responsable du parti au pouvoir japonais a déclaré que l’annulation des Jeux olympiques de cette année à Tokyo reste une option si la crise des coronavirus devient trop grave, alors qu’une quatrième vague d’infections surgit à moins de 100 jours du début prévu des Jeux.

« S’il semble impossible de le faire plus, alors nous devons arrêter, de manière décisive », a déclaré Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate, dans des commentaires au diffuseur. TBS.

L’annulation est « bien sûr » une option, a déclaré Nikai. « Si les Jeux Olympiques devaient propager l’infection, alors à quoi servent les Jeux Olympiques? » il ajouta.

Un des principaux soutiens du Premier ministre Yoshihide Suga, le poids lourd du parti Nikai est connu pour ses commentaires francs, qui viennent alors que de nombreux autres législateurs du parti au pouvoir ont évité de discuter de la question brûlante d’une éventuelle annulation.

Le plus grand événement sportif du monde a déjà été retardé d’un an et se déroule sans spectateurs internationaux.

Le Japon est aux prises avec une augmentation des infections à coronavirus, avec des chiffres à la hausse à Tokyo après que le gouvernement a mis fin à l’état d’urgence, et Osaka subit un nombre record de cas.

Le gouvernement poursuit les préparatifs intégrant des mesures de distanciation sociale et d’autres restrictions pour les Jeux qui doivent commencer le 23 juillet, avec un relais de la torche réduit en cours.

« Nous allons tenir [the Games] d’une manière qui est faisable « , a déclaré Taro Kono, un ministre populaire chargé de la campagne de vaccination au Japon, dans une émission télévisée distincte, selon Actualités Kyodo. « Cela peut être sans spectateurs », a-t-il ajouté.