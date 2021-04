Le Britannique Callum Skinner a remporté l’or au sprint par équipe à Rio 2016

Le médaillé d’or olympique britannique en cyclisme sur piste Callum Skinner a déclaré que le Comité international olympique (CIO) ne sera pas en mesure d’empêcher les athlètes de se prendre un genou lors des Jeux de Tokyo de cette année.

La Règle 50 du CIO interdit toute sorte de « manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale » sur les sites et dans toute autre zone olympique. Mercredi, l’instance des Jeux a conclu que la règle devait être maintenue à la suite d’un processus de consultation qui a débuté en juin 2020 et a impliqué plus de 3500 athlètes.

Skinner, qui a remporté l’or au sprint par équipe à Rio 2016, a déclaré Les temps que le CIO semblait « déterminé à exercer un contrôle alors qu’il n’en avait pas ».

Il a ajouté: « Si un athlète veut prendre un genou, il prendra un genou ».

Skinner, qui a pris sa retraite en 2019 et est membre du groupe Global Athlete, qui vise à « créer un changement positif dans le sport mondial », a déclaré que défendre l’égalité n’était pas un acte politique.

«Les gens sont frustrés par« Black Lives Matter »parce qu’ils le voient comme un mouvement politique, mais au fond, il se bat pour l’égalité et c’est quelque chose que les Jeux olympiques devraient soutenir à 100%», a-t-il déclaré.

La chef de la commission des athlètes du CIO, Kirsty Coventry, qui a dirigé la révision de la règle 50, a déclaré que la majorité des athlètes à qui ils se sont entretenus lors du processus de consultation l’ont soutenue.

La lanceuse de marteaux américaine Gwen Berry, qui a été mise à l’épreuve après avoir levé le poing lors de la remise des médailles aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima, a également critiqué le CIO.

«Ils ne seront pas les pionniers du vrai changement», a-t-elle déclaré. « Ils ont leur propre programme et c’est de protéger les milliards de dollars qu’ils génèrent des Jeux Olympiques. »

Les Jeux olympiques de Tokyo, retardés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, débutent le 23 juillet.