Le reporté Jeux olympiques de Tokyo sera la pièce maîtresse d’une année sportive bondée en 2021 en tant qu’administrateurs sportifs dont le calendrier a été effacé par le coronavirus pandémie tentent de combler les lacunes même lorsqu’une deuxième vague frappe.

Alors que les Jeux s’appelleront toujours le 2020 Jeux olympiques, ils ont été modifiés par Covid-19 .

Les organisateurs de Tokyo et le gouvernement japonais sont aux prises avec des coûts accrus et, malgré la possibilité croissante de vaccination, d’autoriser les visiteurs étrangers et quelles garanties et restrictions s’appliqueront aux spectateurs et aux participants.

Début décembre, les organisateurs ont déclaré que les Jeux retardés coûteraient au moins 2,4 milliards de dollars de plus, car le report sans précédent du temps de paix et une série de mesures sanitaires en cas de pandémie gonflaient un budget qui dépassait déjà 13 milliards de dollars.

L’enthousiasme semble avoir diminué au Japon. Un sondage réalisé en juillet a montré que seule une personne sur quatre souhaitait voir les Jeux se tenir en 2021 – et une majorité a soutenu soit un report supplémentaire, soit une annulation.

«Que ce soit considéré comme trop élevé ou que nous ayons bien fait pour contenir les coûts, je pense que cela dépend de la façon dont vous le voyez», a déclaré le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto.

Les organisateurs ont réduit le nombre de billets gratuits, réduit la cérémonie d’ouverture et fait des économies sur les mascottes, les bannières et les repas, mais jusqu’à présent, ils n’ont réduit que 280 millions de dollars.

« Ce sera simple plutôt que festif, mais j’espère que ce sera quelque chose d’émouvant qui encouragera les gens grâce à la puissance du sport », a-t-il déclaré.

Les organisateurs sont déterminés à aller de l’avant l’année prochaine, même si la pandémie n’a pas reculé.

Ils veulent accueillir les spectateurs étrangers et prévoient de renoncer aux exigences de quarantaine.

Ils prévoient d’obliger les fans à porter des masques, à s’abstenir d’acclamer et à conserver leurs talons de billets pour la recherche des contacts.

Les athlètes devront arriver en retard et partir tôt, minimiser leur temps dans le village olympique, s’abstenir de parler fort, éviter le contact physique et porter des masques lorsqu’ils ne participent pas à la compétition ou à l’entraînement. Ils seront examinés à l’arrivée et subiront des tests tous les quatre à cinq jours.

« Je pense que les Jeux vont commencer », a déclaré ce mois-ci le président de World Athletics, Sebastian Coe. « Ce que personne ne dit clairement pour le moment, c’est … si nous allons avoir un stade peuplé de bons supporters bruyants et passionnés. »

Le défi pour les organisateurs est considérable puisque les Jeux rassemblent 11 000 athlètes de 206 pays, accompagnés d’au moins 5 000 officiels et entraîneurs, 20 000 représentants des médias et 60 000 bénévoles.

– Temps perdu –

Pendant ce temps, d’autres sports, désespérés de rattraper le temps perdu, manœuvrent pour la plupart pour minimiser les chevauchements entre leurs horaires remaniés et le monstre olympique.

le Asssociation nationale de Basketball, qui a seulement terminé son coronavirus -hit la saison 2019-20 le 12 octobre, a convenu avec le syndicat de ses joueurs de commencer la nouvelle saison le 22 décembre, de couper la saison régulière de 10 matchs et de la terminer le 16 mai.

C’était en partie pour permettre aux joueurs de s’affronter à Tokyo, même si les éliminatoires devant se poursuivre jusqu’au 22 juillet, la veille du début des Jeux, certaines des plus grandes stars pourraient encore manquer Tokyo.

Un événement qui n’a pas, jusqu’à présent, repensé publiquement ses plans est l’autre victime marquante de l’effacement sportif de l’été: les championnats d’Europe de football.

Toujours appelé Euro 2020, ils devraient s’en tenir au format prévu à 12 villes, mais certains pays membres auraient exhorté l’UEFA à mettre tous les matches dans un seul pays.

L’importance des Jeux olympiques va au-delà du sport.

Dans le prolongement des gestes diplomatiques des Jeux d’hiver de PyeongChang en 2018, il est question d’inviter le leader nord-coréen Kim Jong Un aux Jeux de Tokyo et de tenir un sommet avec la Corée du Sud, la Chine, les États-Unis et le Japon hôte.

Autre thème dominant en 2020, l’opposition au racisme, menace de provoquer des frictions à Tokyo.

Début décembre, Coe a décerné ostensiblement le prix du président mondial d’athlétisme à Tommie Smith, Peter Norman et John Carlos, les trois coureurs du 400 m qui ont levé le poing lors d’un hommage au pouvoir noir lors d’une manifestation sur le podium aux Jeux de Mexico de 1968.

« Malheureusement, leur cause et ce qu’ils défendaient si courageusement n’ont pas été consignés dans les livres d’histoire », a déclaré Coe.

Thomas Bach, le chef du Comité international olympique, a rapidement réagi avec irritation, affirmant que tout geste contre le racisme, comme prendre un genou, serait contraire à ses règles interdisant le «marketing politique et religieux» aux Jeux.