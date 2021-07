Les Jeux olympiques interdiront les spectateurs après la déclaration de l’état d’urgence au Japon

Les organisateurs des Jeux olympiques interdisent tous les spectateurs des Jeux cette année après que le Japon a déclaré l’état d’urgence destiné à freiner une vague de nouvelles infections à Covid-19, a rapporté jeudi Reuters.

C’est le dernier revers des Jeux olympiques d’été qui ont déjà été retardés d’un an et accumulés coûts élevés pour le report. L’état d’urgence débutera le 12 juillet et se poursuivra jusqu’au 22 août, tandis que les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août.

Les organisateurs avaient déjà interdit aux téléspectateurs internationaux d’y assister et fixé un plafond aux téléspectateurs nationaux à 50% de la capacité, soit jusqu’à 10 000 personnes.

Il y a une immense pression pour freiner la propagation du virus aux Jeux, en protégeant à la fois les athlètes et les régions voisines. Plus de 11 000 concurrents devraient se rendre au Japon pour concourir, ainsi que des milliers d’officiels et de membres du personnel également attendus.

À l’échelle nationale, le Japon a signalé environ 811 000 cas de coronavirus et plus de 14 800 décès, selon les données du Organisation mondiale de la santé. Cependant, le pays a été confronté à un déploiement relativement lent du vaccin. Selon Reuters, seulement environ un quart de la population a reçu au moins une injection de COVID-19.

S’adapter à l’absence de ventilateurs

NBCUniversal, la société mère de CNBC, prévoit de diffuser plus de 7 000 heures de contenu des Jeux olympiques de Tokyo sur ses réseaux et ses plateformes de streaming. Maintenant, NBC devra se demander si les téléspectateurs remarquent la différence sans spectateurs.

Les propriétés sportives du monde entier se sont ajustées pendant la pandémie sans fans et ont souvent utilisé des sièges numériques pour afficher une certaine forme de participation. Les ligues professionnelles américaines, notamment la National Football League et la Major League Baseball, ont également incorporé un son artificiel dans les émissions pour imiter le bruit de la foule.

Il est difficile de garder les téléspectateurs engagés dans des émissions sportives sans spectateurs, afin que NBC puisse utiliser la technologie pour améliorer la production. En 2014, le géant des médias et le Comité international olympique ont conclu un accord sur les droits médias de 7,75 milliards de dollars pour étendre leur partenariat. L’accord actuel court jusqu’en 2032.

Pourtant, des Jeux olympiques sans fans détruiront les revenus des billets pour le CIO. Plus de six millions de billets ont été vendus pour les Jeux de Rio 2016, rapportant environ 1,2 milliard de dollars, selon un rapport annuel du CIO.

En raison des retards, le budget des Jeux a déjà bondi à environ 15,4 milliards de dollars, selon Reuters, et les revenus des billets d’environ 815 millions de dollars tomberont probablement à près de zéro.

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, possède NBC Sports et NBC Olympics. NBC Olympics est le détenteur américain des droits de diffusion de tous les Jeux d’été et d’hiver jusqu’en 2032.