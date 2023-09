Les Jeux olympiques du rajeunissement : à l’intérieur de la course très étrange et coûteuse au « dé-vieillissement »

De l’avis de tous, les riches entrepreneurs technologiques constituent un groupe hyper-compétitif.

Qu’il s’agisse de prendre une navette jusqu’aux confins de l’espace, d’acheter le plus grand yacht ou de s’affronter dans un combat en cage, une grande richesse et un grand pouvoir semblent s’accompagner d’un désir vorace de s’engager dans des jeux de surenchère.

Les Rejuvenation Olympics, un classement en ligne lancé par le millionnaire de la technologie Bryan Johnson plus tôt cette année, font passer la rivalité des riches à un niveau supérieur. Le jeu? « Inverser » votre âge.

Les participants ne rivalisent pas sur leurs capacités physiques mais sur la rapidité et la mesure dans laquelle ils peuvent ralentir leur « âge biologique ». C’est presque qui peut être le meilleur Benjamin Button. Les concurrents y parviennent principalement en ajustant leur alimentation (comme les macronutriments et les suppléments qu’ils consomment), en étant physiquement actifs et en testant régulièrement leur « âge ». Ils ne reviennent pas réellement à une version plus jeune d’eux-mêmes – ce n’est pas biologiquement possible. Au contraire, ces concurrents courent pour voir qui peut vieillir le plus lentement ; comme le dit le site Web Rejuvenation Olympics, « Vous gagnez en ne franchissant jamais la ligne d’arrivée. »

Quelques acteurs de ce jeu singulier se démarquent : Steve Aoki, le DJ et héritier de la chaîne de restaurants Benihana, apparaît en bas du classement « absolu » du site, qui reflète les 25 concurrents ayant le taux de vieillissement le plus faible. Le biohacker Ben Greenfield figure également sur la liste, tout comme le millionnaire et défenseur de la science de la longévité Peter Diamandis. Cependant, la plupart des 25 premiers noms ne suscitent pas une reconnaissance immédiate et certains sont anonymes.

À l’heure actuelle, le millionnaire de la technologie Bryan Johnson, âgé de 46 ans, est en tête. Mais 46 ans est exactement ce que les concurrents décrivent comme « l’âge chronologique » de Johnson, ce qui signifie simplement les années qui se sont écoulées depuis sa date de naissance. Selon un test bien connu de « l’âge biologique », il vieillit à un rythme plus lent que son âge chronologique. Il a fait des vagues pour son style de vie extravagant qui est entièrement orienté vers l’objectif non seulement de paraître jeune, mais de devenir plus jeune : il a affirmé qu’il mangeait 70 livres de légumes par mois, la plupart en purée. Il reçoit des transfusions sanguines de son fils de 17 ans. Il porte une casquette rouge censée stimuler la pousse des cheveux. Sa graisse corporelle est autrefois tombée à un niveau dangereux de 3 pour cent (même si elle a depuis augmenté de quelques points de pourcentage).

Les Jeux olympiques du rajeunissement ont tendance à attirer ce type de personnes : celles qui sont obsédées par la collecte et l’analyse de leurs données personnelles de santé, et qui disposent des moyens financiers nécessaires pour expérimenter les moindres détails de leur mode de vie. Pourtant, Johnson et les autres concurrents des Jeux olympiques ne sont pas seuls dans leurs tentatives coûteuses pour atteindre une santé maximale. De tels extrêmes sont courants parmi les ultra-riches, et en particulier dans la Silicon Valley, une population connue pour son obsession de concrétiser les idées projetées dans la lune. Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, est réputé pour ses habitudes de bien-être excentriques ; il mange un repas par jour, médite au moins deux heures par jour et a un penchant pour les bains de glace. Pendant un certain temps, Steve Jobs était un « fruitarien », c’est-à-dire qu’il ne mangeait que des fruits. Les riches se livrent à d’innombrables tendances en matière de santé plus ou moins douteuses, qu’il s’agisse de perfusions intraveineuses pour réduire la gueule de bois, d’oxygénothérapie hyperbare, d’implantation de dispositifs dans le corps pour surveiller leur santé et vivre plus longtemps, voire même de s’injecter du sang jeune (un traitement appelé parabiose, que Johnson reçoit).

Le mode de vie optimisé, avec sa surveillance et son enrégimentation constantes, coûte de l’argent. Rien que cette année, Johnson dépenserait au moins 2 millions de dollars pour réduire son âge biologique.

Il y a un certain orgueil chez les fondateurs de la technologie qui insistent sur le fait qu’ils ont déchiffré le code d’une vie plus longue et plus saine. La société les traite comme des idoles, des génies dont le savoir-faire les a propulsés parmi les 0,0001 % des personnes les plus riches de la planète. Il y a un petit pas à franchir pour croire qu’ils seraient également plus avisés que le reste d’entre nous pour remonter le temps.

Parmi les diverses modes de santé et de bien-être, la longévité est la quête qui reçoit une grande partie de l’attention – et de l’argent – ​​de la part des ultra-riches. L’année dernière, selon un rapport du site d’information et d’analyse de marché Longevity.Technology, plus de 5 milliards de dollars d’investissements ont été investis dans des entreprises liées à la longévité dans le monde entier, notamment de la part de certains fondateurs et investisseurs technologiques de renom. Beaucoup de ces entreprises visent à prolonger la vie en se concentrant sur la régénération des organes et l’édition génétique. La très dynamique société de prolongation de la vie Altos Labs, qui étudie la reprogrammation biologique – un moyen de réinitialiser les cellules en « cellules souches pluripotentes » pliables – a été lancée l’année dernière avec un énorme investissement de 3 milliards de dollars, et compte le milliardaire Internet Yuri Milner et, semble-t-il, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos. parmi ses mécènes. Bezos était également un investisseur dans la startup anti-âge Unity Biotechnology.

Le fondateur d’OpenAI, Sam Altman, a quant à lui récemment investi 180 millions de dollars dans Retro Biosciences, une entreprise qui vise à prolonger d’une décennie la durée de vie humaine. Certains des noms les plus célèbres de ce secteur défiant la mort sont anciens : Calico Labs, une filiale de recherche sur la longévité d’Alphabet, a été lancée par Larry Page, alors PDG de Google, en 2013. La Silicon Valley n’est pas non plus la seule à être enthousiasmée par la perspective de vivre plus longtemps. Tally Health, une nouvelle société de biotechnologie cofondée par le scientifique de Harvard David Sinclair – qui est en quelque sorte un célébrité dans la communauté de la longévité – compte des investisseurs de premier plan à Hollywood : John Legend, Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher, Pedro Pascal et Zac Efron.

Fondamentalement, si vous êtes quelqu’un qui a beaucoup d’argent, il y a de fortes chances que vous en ayez investi une partie dans l’industrie de la prolongation de la vie.

Mais tout ce battage médiatique et tout ce capital signifient également qu’il y a plus de chances de se faire vendre des conneries. Ce n’est pas parce qu’une personne semble vieillir plus lentement à l’heure actuelle qu’elle vivra plus longtemps, et les experts sont très sceptiques quant à l’idée de revenir complètement en arrière.

« Quelqu’un doit ouvrir la voie », mais de nombreuses entreprises proposent également de l’huile de serpent, déclare Michael Lustgarten, un concurrent des Jeux olympiques de rajeunissement, titulaire d’un doctorat en physiologie et scientifique au Centre de recherche en nutrition humaine sur le vieillissement de l’Université Tufts. « La communauté de la longévité est généralement enthousiasmée par l’huile de serpent – le dernier supplément ou la dernière étude sur la souris qui prolonge la durée de vie. »

« Il n’est pas possible d’inverser votre âge », a déclaré à Vox Stuart Jay Olshansky, expert en vieillissement et professeur d’épidémiologie et de biostatistiques à l’Université de l’Illinois à Chicago. « Certains travaux en cours en épigénétique sont valables et pourraient nous renseigner sur le taux de vieillissement. Cela ne nous parle pas encore de longévité.

La prolongation de la vie ressemble à première vue à de la pseudoscience, mais l’épigénétique, qui s’intéresse à la façon dont nos gènes sont exprimés en fonction de l’environnement et du mode de vie, est un domaine largement considéré comme prometteur, ayant fait d’immenses progrès au cours de la dernière décennie pour percer les secrets de la façon dont nous âge.

La première « horloge » épigénétique a été conçue par Steve Horvath en 2013, mais les tests d’âge épigénétiques personnels destinés aux consommateurs ont commencé à devenir populaires il y a quelques années seulement. (Les participants aux Jeux olympiques du rajeunissement passent ces tests pour suivre leurs progrès.) Les tests d’âge épigénétiques peuvent nous donner une idée approximative de l’âge chronologique d’une personne s’ils ne le savent pas – par exemple, si quelqu’un n’a pas de certificat de naissance.

Des versions plus récentes des tests offrent des indices non seulement sur l’âge chronologique, mais aussi sur l’ampleur du vieillissement biologique, en fonction de facteurs environnementaux et d’habitudes de vie, qui peuvent ensuite potentiellement être utilisées pour prédire la probabilité de maladie ou de décès. Voici comment cela fonctionne : il n’y a pas deux personnes qui vieillissent exactement de la même manière. Discret de l’âge chronologique, « l’âge biologique » est la tentative de capturer la différence souvent invisible à travers l’expression des gènes épigénétiques, l’état des organes d’une personne, son système immunitaire, etc. Par exemple, une personne de 40 ans ayant des antécédents de consommation excessive d’alcool et de tabagisme peut avoir un âge biologique plus élevé qu’une personne qui ne boit ni ne fume jamais. (En 2018, un Néerlandais s’est même plaint qu’il devrait pouvoir modifier son âge légal pour qu’il corresponde à son âge biologique.)

Les tests ne ressemblent en rien à un examen médical annuel ; il s’agit plutôt d’une tendance de bien-être en plein essor pour ceux qui ont quelques centaines de dollars à dépenser pour un test ADN à domicile. Les créateurs de ces tests d’âge affirment que connaître votre « âge biologique » peut être une motivation pour apporter des changements à votre mode de vie sain.

Il existe des preuves prometteuses derrière les tentatives visant à prolonger la durée de vie humaine. Même la transfusion de « sang jeune », même si elle semble être une véritable procédure médicale, s’appuie sur des données scientifiques légitimes : des recherches ont montré que la parabiose (le terme scientifique désignant le transfert de sang et de plasma) chez la souris peut avoir des effets régénérateurs sur certaines cellules. . Le problème est que les startups spécialisées dans la longévité vont souvent trop loin en affirmant ce que de nouvelles preuves pourraient signifier pour l’avenir du vieillissement humain.

« J’ai considéré l’industrie anti-âge comme la deuxième profession la plus ancienne », explique Olshansky. « Il y a 2 000 ans, les gens faisaient les mêmes affirmations à propos d’un élixir magique qui vous ferait vivre plus longtemps et en meilleure santé. » La différence est que la fontaine de jouvence est désormais « poussée par beaucoup de gens qui ont beaucoup d’argent – ​​à gagner plus d’argent ».

Johnson, qui a gagné des centaines de millions après avoir vendu une plateforme de paiement qu’il a développée à eBay en 2013, est devenu célèbre non pas pour ce qu’il a inventé, vendu ou conçu, comme c’est le cas pour de nombreux autres entrepreneurs de la Silicon Valley, mais pour sa rigueur inimaginable. style de vie qu’il mène. Selon son site Internet et les nombreuses interviews qu’il a accordées, il exerce une vigilance constante sur les 78 organes du corps humain, surveillant systématiquement tout, de l’IMC à la substance blanche du cerveau. Johnson est souvent décrit comme « l’homme le plus mesuré de l’histoire de l’humanité ».

Il ne s’agit pas seulement d’être en bonne santé. C’est une optimisation de sa santé avec une précision laser.

Johnson, par exemple, ne mange jamais de pizza ni ne boit d’alcool. Cela ne fait tout simplement pas partie de son algorithme. « J’étais juste l’esclave de moi-même, de mes passions, de mes émotions et de mon prochain désir », a-t-il déclaré dans une interview avec Vice mère. Cela ne veut pas dire qu’il ne trébuche jamais, mais quand il le fait, il appelle cela une « infraction », comme s’il avait commis un délit mineur.

Johnson est en tête du classement des Rejuvenation Olympics ; il a créé le jeu avec Oliver Zolman – qui dirige l’équipe de Johnson composée de plus de 30 médecins et autres experts de la santé – et TruDiagnostic, un laboratoire d’épigénétique basé au Kentucky qui fournit les kits de test d’âge biologique que les participants aux Jeux olympiques doivent soumettre. La version la moins chère coûte 229 $. Le plus cher, à 499 $, fournit plus de données sur vos résultats, notamment sur l’impact d’habitudes telles que fumer ou boire de l’alcool sur la vitesse de vieillissement d’une personne.

Hannah Went, directrice des opérations chez TruDiagnostic, a déclaré à Vox que la société espère qu’à terme, un plus grand nombre de consommateurs se joindront aux tests épigénétiques. Mais à l’heure actuelle, leurs clients ont tendance à être riches – le genre de personnes qui peuvent consacrer de l’argent et du temps au vieillissement. À ce jour, près de 30 000 personnes ont mesuré leur âge biologique avec le laboratoire de Went, et un peu plus de 1 700 d’entre elles ont accepté de soumettre leurs résultats aux Jeux olympiques du rajeunissement. Seuls les 25 premiers sont affichés sur le classement de la page d’accueil.

Lustgarten, le concurrent des Jeux olympiques, pense qu’il entrera dans le top 10 la prochaine fois que le classement sera mis à jour. Comme d’autres chercheurs en quête de longévité, il surveille constamment ses biomarqueurs et modifie son régime alimentaire ou son programme d’exercice si nécessaire.

C’est un concours dont les participants espèrent qu’il ne finira jamais : le plus ultra des ultramarathons. Les membres les plus dévoués de la communauté de la longévité passent, en substance, leur vie à être obsédés par la vie. Lustgarten déclare : « Je prévois de faire cela pendant au moins les 70 prochaines années. »