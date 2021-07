Les Jeux olympiques de Tokyo utilisent des «lits en carton» qui se cassent si les athlètes ont des relations sexuelles pour empêcher la propagation de Covid dans le village olympique – The Sun

LES organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo utiliseront des « lits en carton » cassables pour empêcher les athlètes d’avoir des relations sexuelles dans un effort extrême pour empêcher la propagation de Covid dans le village olympique.

Les barboteuses qui enfreignent les règles pourraient avoir le visage rouge si elles tentent d’avoir des trios à Tokyo 2020 – car les lits s’effondreront probablement.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont officiellement interdit aux athlètes d’avoir des relations sexuelles Crédit : AP

Les pads Tokyo 2020 possèdent une sensation de propreté Crédit : EPA

Des mesures extrêmes ont été prises au village des athlètes pour stopper la propagation du Covid Crédit : AP

Les organisateurs de Tokyo 2020 ont officiellement interdit aux athlètes d’avoir des relations sexuelles lors de la pièce maîtresse de cet été en raison de la menace du coronavirus.

Les athlètes dormiront dans des lits simples, avec une décoration réduite au minimum au sein de la bulle sécurisée Covid.

Et les fabricants de lits à distance sociale ont indiqué que chacun ne peut supporter que le poids de deux personnes – ce qui a servi de mise en garde contre les trios.

Les organisateurs de Tokyo s’engagent à être aussi respectueux de l’environnement que possible, chaque lit étant construit à partir de carton recyclé.

Un porte-parole d’Airweave, qui a fabriqué les lits, a déclaré : « Nous avons mené des expériences, comme déposer des poids sur les lits.

« Tant qu’ils ne collent qu’à deux personnes dans le lit, ils devraient être assez solides pour supporter la charge. »

Les pads de Tokyo 2020 possèdent une sensation de propreté, tandis que les locataires auront l’ordre de manger seuls.

Les Jeux olympiques de Rio 2016 ont été un point chaud pour Tinder, avec des matchs en hausse de 129% dans la région pendant les jeux.

Malgré l’interdiction du sexe lors de l’édition de cet été, des précautions ont été prises.

Les organisateurs distribuent 160 000 préservatifs pour l’événement afin d’encourager les athlètes à se défouler en toute sécurité.

L’ex-athlète Susen Tiedtke affirme que les officiels sont impuissants à arrêter les ébats alimentés par l’alcool qui font partie de tous les Jeux.

« LE SEXE EST TOUJOURS UN PROBLÈME »

L’Allemand, 52 ans, a déclaré à Bild : « [The ban] est une grosse risée pour moi, ça ne marche pas du tout.

« Le sexe est toujours un problème dans le village.

« Les athlètes sont à leur apogée physique aux Jeux olympiques. Lorsque la compétition est terminée, ils veulent libérer leur énergie.

« Il y a une fête après l’autre, puis l’alcool entre en jeu. Il arrive que des gens fassent l’amour et il y a suffisamment de gens qui s’efforcent d’y parvenir. »

Tiedtke a participé aux Jeux olympiques de 1992 et 2000, rencontrant Joe Greene, son ancien mari depuis plus de quatre ans et un autre sauteur en longueur, lors des Jeux de Barcelone.

Mais tout chahut était définitivement hors de l’ordre du jour jusqu’à la fin de sa compétition.

Elle a poursuivi: « Nos compétitions étaient vers la fin des jeux.

« Avant, rien ne se passait, c’était difficile. Les entraîneurs ont dit : ‘Quand tu fais l’amour, le corps doit d’abord se recharger énergétiquement. Donc tu ne devrais pas faire ça’.

« Après la compétition, cependant, les colocataires étaient prévenants si vous aviez besoin de la chambre pour vous-même… »

La star de l’équipe GB, Jade Jones, a précédemment décrit comment les concurrents ne perdent pas de temps pour commencer la fête une fois leur tournoi terminé.

Tiedtke a admis: « Vous avez toujours entendu la ‘fête’ des autres, parfois vous pouviez à peine dormir.

« Le sexe a toujours été un sujet énorme, surtout avant les Jeux. »

L’ex-athlète Susen Tiedtke affirme que « le sexe est toujours un problème » au village olympique Crédit : Getty