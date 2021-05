Les Jeux olympiques de Tokyo sont à moins de trois mois. Mais peut-il être tenu avec succès?

Jeux olympiques de Tokyo, prévue du 28 juillet au 8 août, est dans moins de trois mois, mais l’incertitude autour du méga événement ne fait que croître compte tenu de l’intensité de la deuxième vague et de la situation actuelle du Japon. Tokyo 2020 a été reporté l’année dernière en raison du coronavirus, mais avant l’événement reporté de cette année, le Comité international olympique (CIO) et le comité d’organisation du Japon ont clairement indiqué que si les Jeux olympiques ne pouvaient pas avoir lieu, ils resteraient annulés et il y en aura ne plus être reporté. Cela rend la situation très délicate pour les autorités japonaises, déterminées à organiser les JO après le montant qu’elles ont déjà dépensé.

Les Jeux olympiques tous les quatre ans sont comme un festival. Il est certain que ce ne sera pas la même chose cette année avec les spectateurs étrangers non autorisés, mais il est également très probable que cela puisse être un événement fermé avec uniquement les organisateurs, les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien. Certes, cela enlèvera la peau des Jeux olympiques, mais étant donné la situation actuelle, ce n’est peut-être pas imprudent.

En dehors de cela, la plupart des habitants du Japon sont favorables au report des Jeux olympiques ou simplement à leur annulation. Selon un sondage de presse de Kyodo sur le même, 39,2% de la population entre l’événement devrait être annulée, 32,8% étaient en faveur du report tandis que 24,5% pensaient qu’il devrait se dérouler comme prévu.

Alors que le Japon a pu mieux contenir le virus que la plupart des pays du monde, les deux derniers mois ont été problématiques avec de plus en plus de cas signalés. Jeudi, le Japon a signalé 591 nouveaux cas à Tokyo et une moyenne hebdomadaire de 737, le pays étant actuellement en situation d’urgence. En plus de cela, le gouvernement a prolongé l’urgence jusqu’au 31 mai.

MANQUE INQUIETANT D’URGENCE VACCINALE

Malgré toutes les mesures prises par le Japon pour contenir le coronavirus dans le pays, ils ont montré un manque d’urgence inquiétant pour vacciner sa population. Seuls deux pour cent des résidents japonais ont reçu une injection de vaccin avec un total de 34, 89, 719 doses administrées. Sur 100 personnes, seulement 2,8 personnes ont été vaccinées.

CAS COVIDÉS PENDANT LE RELAIS DE LA TORCHE

Lors du relais de la flamme olympique, huit personnes auraient jusqu’à présent été infectées. En avril, deux de ces cas ont été révélés et six d’entre eux ont été signalés en mai.

En raison de la situation actuelle, les Jeux olympiques ont demandé à 500 infirmières d’aider à l’organisation médicale de l’événement, mais ce n’est pas quelque chose que les gens ou les médecins en sont satisfaits. L’industrie médicale est déjà tendue car ils traitent les patients Covid-19 et le pays en état d’urgence, la demande est qualifiée d ‘«insensible».

« Au-delà de ressentir de la colère, j’ai été abasourdi par l’insensibilité », a déclaré Mikito Ikeda, une infirmière à Nagoya dans le centre du Japon, à l’Associated Press. « Cela montre à quel point la vie humaine est prise à la légère. »

Dans une déclaration de la Fédération japonaise des syndicats de travailleurs médicaux, le secrétaire général Susumu Morita a déclaré que l’accent devrait être mis sur la pandémie et non sur les Jeux olympiques.

« Nous devons définitivement arrêter la proposition d’envoyer comme volontaires olympiques ces infirmières, chargées de protéger la lutte contre la grave pandémie de coronavirus », a déclaré Morita. « Je suis extrêmement exaspéré par l’insistance à poursuivre les Jeux olympiques malgré le risque pour les patients et les infirmières. «santé et vie».

MESURES EN PLACE

Les fans d’outre-mer ont déjà été empêchés d’assister aux Jeux olympiques afin de protéger la population locale contre le virus. En dehors de cela, l’accès sera restreint pour les athlètes, les entraîneurs, les journalistes et les officiels de l’événement. Avant l’entrée au Japon, plusieurs tests Covid sont obligatoires tandis que les athlètes seront testés chaque jour pendant les Jeux. Les non-athlètes participant aux Jeux olympiques, comme les entraîneurs et les officiels, n’auront pas beaucoup de contacts avec le public japonais.

Les rameurs sont actuellement à Tokyo pour la régate de qualification olympique et paralympique Asie-Océanie et voici comment le South China Morning Post a retracé les rameurs de Hong Kong:

À leur arrivée à l’aéroport de Narita le 1er mai avec des tests RT-PCR complets dans les 72 heures, les passagers ont été séparés en pays à haut risque et non à haut risque. Ils ont ensuite été emmenés dans une station où leurs certificats d’essai Covid-19 ont été vérifiés et approuvés. Par la suite, ils ont été invités à installer des applications de suivi sur leurs téléphones pour que les autorités locales puissent retracer leur mouvement.

Ensuite, les passagers subissent un autre test Covid-19 – un test rapide. Ils sont ensuite obligés d’attendre leurs résultats et les résultats négatifs reçoivent une carte de couleur et sont invités à procéder à l’immigration. Alors qu’il a fallu environ deux heures et demie à l’équipe de Hong Kong pour suivre ce processus, pour les pays à haut risque comme l’Inde, cela leur a pris environ cinq heures.

Ils sont ensuite transportés vers leurs hôtels dans des bus spéciaux et chaque athlète dispose d’une chambre séparée et ne peut partir que pour les repas et se rendre sur le site de compétition.

Les heures de repas sont décalées avec seulement quatre à cinq équipes sur 19 dans la zone de repas à un moment donné. En plus de cela, les mêmes membres de l’équipe assis sur la même table sont séparés par des cloisons et aucun ne peut interagir avec des athlètes d’autres pays.

« C’est un peu comme une prison, ce n’est pas très amusant, évidemment », a déclaré l’entraîneur-chef d’aviron de Hong Kong Chris Perry. « C’est un peu misérable, même à l’hôtel, les entraîneurs et le physio ne peuvent pas aller dans les chambres des athlètes et ils ne peuvent pas nous voir, nous ne pouvons donc pas interagir avec notre propre équipe. Mais je dois donner beaucoup de crédit aux organisateurs. Les normes sont très élevées et ils ont été incroyablement gentils et polis, comme on peut s’y attendre d’une visite au Japon . Ils ont fait de leur mieux. Bien sûr, il y a beaucoup de rigidité et très peu de flexibilité pour faire les choses, mais je pense que tout le monde s’est en quelque sorte réglé avec ça maintenant. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici