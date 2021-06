Les Jeux olympiques de Tokyo seront un conte de fées, la plus grande inspiration de Rani : Manpreet Kaur

Faire ses débuts aux prochains Jeux olympiques de Tokyo serait un conte de fées, a déclaré mercredi la défenseure de l’équipe indienne de hockey féminin Manpreet Kaur. La jeune joueuse a également déclaré que le skipper Rani Rampal avait été sa plus grande inspiration.

Manpreet, 22 ans, qui s’entraîne avec l’équipe nationale au centre de la Sports Authority of India (SAI) à Bengaluru pour les Jeux olympiques, a ajouté que sa première tournée internationale – en Argentine en février – l’avait aidée à gagner « beaucoup de confiance ».

« Les débuts de l’équipe nationale senior lors d’un événement de rêve comme les Jeux olympiques seront un conte de fées pour moi. Mais je veux garder les pieds sur terre et continuer à travailler dur. Nous sommes tous motivés et travaillons dur, pour que chaque jour compte à l’entraînement », a déclaré le joueur de Shahabad dans l’Haryana.

Un produit de la Shahabad Academy – le centre qui a produit les meilleurs joueurs tels que le skipper Rani Rampal et les attaquants Navjot Kaur et Navneet Kaur – Manpreet dit qu’elle a observé leurs progrès en grandissant.

« J’ai suivi Rani, Navjot et Navneet de très près en grandissant. Tout comme les autres filles de Shahabad, j’ai aussi idolâtré Rani. Elle est ma plus grande inspiration, et c’est un sentiment spécial de passer du temps avec elle au camp. Elle guide les jeunes joueurs comme moi dans la bonne direction, et elle est la plus grande source de motivation de l’équipe. »

Lors de sa première tournée internationale en Argentine, elle a déclaré : « C’était la première mission de l’équipe depuis près d’un an. J’étais très nerveux, mais les seniors m’ont motivé, et match par match, j’ai continué à gagner en confiance, donc c’était une belle expérience d’apprentissage même si c’étaient des matchs d’entraînement. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici