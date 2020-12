Le comité d’organisation olympique a affirmé vendredi que le report des Jeux de Tokyo à l’année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus lui coûterait 294 milliards de yens supplémentaires (2,8 milliards de dollars).

Le gouvernement métropolitain de Tokyo devrait désormais allouer 120 milliards de yens (1,15 milliard de dollars) pour les Jeux, tandis que le comité d’organisation engagera 103 milliards de yens (990 millions de dollars), et le gouvernement japonais paiera 71 milliards de yens (683 millions de dollars), ont indiqué les organisateurs. le vendredi.

La part des coûts des organisateurs japonais proviendrait d’un fonds de prévoyance dans son budget, ainsi que d’un parrainage et d’une assurance supplémentaires, selon le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto. Le dernier budget officiel annoncé en décembre 2019 s’élevait à 12,6 milliards de dollars.

Le Comité International Olympique (CIO) avait déclaré plus tôt qu’il contribuerait séparément à 650 millions de dollars pour couvrir les frais de report.

Le gouvernement japonais et le CIO ont décidé en mars de reporter les Jeux jusqu’en 2021. Il s’agit du premier report des Jeux olympiques en temps de paix depuis les premiers jeux modernes organisés en 1896.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo sont désormais prévus du 23 juillet au 8 août et du 24 août au 5 septembre l’année prochaine. Des mesures spéciales sont envisagées pour permettre à la compétition de se dérouler tout en empêchant les épidémies de coronavirus, telles que des tests réguliers pour les athlètes.

Aussi sur rt.com « À tout prix »: le ministre japonais des Jeux olympiques déclare que les Jeux de Tokyo reportés DOIVENT avoir lieu en 2021

Le Premier ministre Yoshihide Suga a réitéré vendredi l’engagement du Japon d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques l’été prochain. Les Jeux seront « sûrs et sécurisés », a-t-il affirmé, bien que le gouvernement soit aux prises avec la pire vague d’infections à coronavirus dans le pays à ce jour.

Le Comité international paralympique a annoncé son intention de fournir jeudi une subvention de 2,2 millions de dollars – la plus importante de son histoire – à plus de 200 organisations membres pour aider à compenser les dommages financiers causés par la pandémie de coronavirus. La subvention sera accordée d’ici février pour aider les athlètes à se préparer pour les Jeux de Tokyo et pour le développement et l’entraînement du sport paralympique.

Vendredi, il y a eu plus de 156 000 cas confirmés de Covid-19 au Japon et 2 274 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!