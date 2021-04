Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient se tenir derrière des portes fermées en raison de Covid-19: le président des Jeux Hashimoto

Les Jeux olympiques de cet été reportés par le virus pourraient se tenir à huis clos, Tokyo 2020 Président Seiko Hashimoto a déclaré à l’AFP vendredi, s’engageant à garantir la sécurité des Jeux. L’ancienne olympienne Hashimoto a déclaré que les Jeux ne pourraient être un succès que si les organisateurs «protègent complètement» les athlètes et les gens au Japon, et qu’elle espère que les gens «seront heureux» que l’événement se déroule. Les spectateurs étrangers ont déjà été exclus des Jeux, et cette semaine, une décision concernant les supporters nationaux a été reportée à juin, les organisateurs citant une nouvelle vague d’infections au Japon. « Il pourrait y avoir une situation où nous ne pouvons permettre à aucun spectateur d’assister », a concédé Hashimoto dans une interview. « La seule façon de qualifier les Jeux de succès est de protéger complètement la vie et la santé des athlètes et des gens. du Japon. «

La plupart des Japonais soutiennent soit un nouveau retard des Jeux, soit une annulation pure et simple, et une récente flambée de cas de virus a provoqué un état d’urgence à Tokyo et dans d’autres régions du pays.

Le système médical étant déjà sous pression, les organisateurs olympiques ont été critiqués pour avoir demandé du personnel médical bénévole pour les Jeux.

Hashimoto a déclaré que couper les spectateurs pourrait alléger la pression sur le système médical.

«Si l’événement lui-même change, je pense que ce sera en ce qui concerne les spectateurs», a-t-elle déclaré.

«C’est un domaine dans lequel nous pourrions être en mesure de réduire l’anxiété des personnes qui s’inquiètent pour le système médical.»

‘GRANDE RESPONSABILITÉ’

Les Jeux n’ont jamais été annulés en dehors du temps de guerre et les organisateurs ont clairement indiqué qu’ils ne voyaient aucune possibilité de retard supplémentaire ou d’annulation.

Dans le but de gagner la confiance du public, ils ont publié des règlements exigeant des tests quotidiens pour les athlètes et limitant leurs mouvements.

Mais il n’y aura pas de quarantaine requise pour les athlètes et les vaccins ne seront pas obligatoires.

Hashimoto a déclaré que les règles continueraient d’être affinées, et elle a ressenti « une grande responsabilité de montrer que les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité ».

«Je veux le montrer clairement alors que nous travaillons vers les Jeux», a-t-elle déclaré.

Lorsque les Jeux ont été reportés l’année dernière, les responsables ont déclaré que l’événement retardé serait considéré comme la preuve que l’humanité avait triomphé du virus.

Mais avec la pandémie qui fait toujours rage, Hashimoto a déclaré que l’accent serait mis sur l’espoir et l’unité.

«Cela montrera que le monde peut se rassembler peu importe les temps difficiles. Je pense que c’est un moment où nous pouvons montrer que nous sommes unis », a-t-elle déclaré.

Le Japon a connu une épidémie de virus plus petite que de nombreux pays, avec un peu plus de 10000 décès malgré les durs verrouillages observés ailleurs.

Mais la récente flambée des infections a ravagé les préparatifs olympiques, obligeant à modifier les épreuves de test et les qualifications et incitant plusieurs régions à retirer le relais de la torche à l’échelle nationale des routes publiques.

‘FERMER LA VOIE AUX FEMMES’

Hashimoto a déclaré que les organisateurs avaient accepté que la situation continuerait à changer et qu’ils exécutaient des simulations pour s’adapter si nécessaire.

«Le comité d’organisation réfléchit à ce qui doit être fait pour s’assurer que l’événement n’est pas annulé», a-t-elle déclaré.

Les officiels olympiques ont défendu leur détermination à continuer les Jeux malgré la pandémie et l’opposition du public, et Hashimoto a déclaré qu’elle voulait que «beaucoup de gens soient heureux que nous ayons organisé les Jeux».

«Mon grand objectif est de me préparer pour les Jeux de manière à ce que les gens se sentent ainsi.»

Hashimoto, 56 ans, est un ancien athlète qui a participé à sept Jeux d’hiver et d’été consécutifs en patinage de vitesse et en tant que cycliste de sprint.

Elle a succédé à la présidence de Tokyo 2020 en février, après que son prédécesseur ait été contraint de démissionner en raison de commentaires sexistes.

Elle était auparavant ministre olympique et l’une des deux femmes du cabinet, et a fait pression pour une meilleure égalité des sexes à Tokyo 2020.

Mais elle a dit que le Japon n’est toujours pas un endroit où les femmes peuvent sentir qu’elles veulent s’impliquer dans la politique ou les affaires.

«Je veux voir un environnement où il est plus facile pour une femme de lever la main et de dire qu’elle veut faire ça», a-t-elle ajouté.

«Je pense que ma position est d’ouvrir la voie à davantage de femmes de la prochaine génération pour pouvoir le faire.»

