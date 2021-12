Les Jeux Olympiques de Tokyo mettent en lumière une année sportive mouvementée qui a vu les athlètes se « rassembler » pour une plus grande cause

L’année 2021 était vraiment unique en son genre. Après une année 2020 catastrophique qui a vu la plupart des événements sportifs annulés, cette année a ramené l’espoir, car l’âme de chaque sport, les fans ont lentement commencé à retourner dans le stade. S’il a surtout eu un impact positif, quelques incidents ont fait honte aux fidèles. Presque tous les sports majeurs avaient prévu quelque chose ou l’autre cette année ; du Championnat d’Europe retardé à la plus grande scène du sport mondial, les Jeux olympiques ont tous été reprogrammés cette année.

Puisqu’il y avait des Jeux Olympiques cette année, jusqu’à ce que cet événement ait lieu, il s’agissait principalement de Tokyo 2020. Cependant, la navigation n’a pas été fluide pour les organisateurs et le Comité international olympique. Même une semaine avant les jeux quadriennaux, il y avait des incertitudes avec une nouvelle flambée de covid dans le pays hôte, le Japon.

Cette année a également reconnu le pouvoir unificateur du sport et l’importance de la solidarité, ce qui a entraîné un changement dans la devise olympique elle-même. Le mot « ensemble » après un tiret fin à « Plus vite, plus haut, plus fort » a été ajouté. La nouvelle devise olympique se lit désormais en latin « Citius, Altius, Fortius – Communiter » et « Plus vite, plus haut, plus fort – Ensemble » en anglais.

2021 a également été l’année où le Championnat d’Europe, l’un des principaux tournois de football, a eu lieu, et pour la première fois dans l’histoire, il s’agissait d’une affaire multinationale avec jusqu’à 11 villes hôtes pour le tournoi. C’était aussi la première fois dans l’histoire que l’Euro se tenait une année impaire.

Alors que cette année « d’espoir » tire à sa fin, passons en revue certains des événements les plus discutés de l’année 2021 :

SAISON DES NOMBREUSES PREMIÈRES POUR L’INDE

Pour nous, Indiens, cette année appartenait à Neeraj Chopra, qui a remporté la toute première médaille d’or d’athlétisme de l’Inde indépendante dans un jeu olympique. Cependant, ce n’est pas seulement Neeraj qui a apporté des lauriers au pays des milliards. Mirabai Chanu a remporté la première médaille de l’Inde à Tokyo 2020, une médaille d’argent en haltérophilie. Lovlina Bogohain a remporté le bronze en boxe, PV Sindhu est devenue la première double médaillée olympique de l’Inde. Les lutteurs Ravi Dahiya et Bajrang Punia ont remporté respectivement l’argent et le bronze. Enfin, l’équipe indienne de hockey masculin a remporté sa première médaille en 41 ans.

D’autres artistes vedettes ont également raté une occasion de médaille. Aditi Ashok au golf, Kamalpreet Kaur au lancer du disque, l’équipe indienne de hockey féminin a atteint sa première demi-finale olympique et le lutteur Sonam Malik, qui a raté le bronze d’une moustache.

MÉDAILLES DE PLUIE PARA-ATHLÈTES

Des personnalités comme Neeraj Chopra et PV Sindhu ont créé l’ambiance à Tokyo, et cela a été porté par nos para-athlètes. L’Indien a envoyé son plus gros contingent à Tokyo, et ils sont revenus avec le plus grand nombre de médailles de l’Inde, 19. Avani Lekhara, Pramod Bhagat, Suhas LY et d’autres sont depuis devenus des noms bien connus dans ce pays. La récolte de médailles comprenait cinq médailles d’or, huit d’argent et six de bronze. La tireuse Avani Lekhara elle-même a remporté l’or et le bronze à Tokyo.

POUVONS-NOUS AVOIR DEUX OR?

Les sauteurs en hauteur Mutaz Barshim et Gianmarco Tamberi du Qatar et de l’Italie ont accepté de partager la médaille d’or du saut en hauteur masculin plutôt qu’un barrage. Barshim a demandé à un fonctionnaire : « Pouvons-nous avoir deux médailles d’or ? Le fonctionnaire a accepté, et Tamberi a sauté dans les bras de Barshim avec une joie pure, et leur célébration est devenue virale.

SIMONE BILES PRIORIT LA SANTÉ MENTALE

Simone Biles a eu la chance de cimenter le débat GOAT à Tokyo, mais la superstar américaine a préféré sa santé mentale aux médailles. Elle s’est retirée de l’équipe, du concours général et de deux des trois jours de finales par engins pour faire face aux « tourbillons ».

« PLUS FORTS ENSEMBLE » — LE SPORT POUR TOUS

Les Jeux olympiques de Tokyo de cette année ont également vu le sport devenir accessible à tous alors que le mouvement LGBTQ occupait le devant de la scène, permettant aux athlètes de s’exprimer. Laurel Hubbard est devenue la première athlète transgenre à participer aux Jeux d’été, et d’autres comme Tom Daley, Quinn, Raven Saunders ont franchi les barrières, ouvrant ainsi la porte aux athlètes LGBTQ pour de futurs événements.

SUPERMAMAN ALLYSON FÉLIX

L’une des plus grandes sprinteuses de tous les temps, Allyson Felix a mis fin à sa carrière avec style aux Jeux de Tokyo en remportant la médaille d’or dans sa dernière course de sa carrière. Le sprinteur de 35 ans quitte ainsi la scène, ayant remporté le plus de médailles de tous les athlètes d’athlétisme de l’histoire des États-Unis, 11 médailles, une de mieux que Carl Lewis et l’athlète olympique d’athlétisme la plus décorée de l’histoire.

EMMA MCKEON DANS LE NUAGE 7

Le nageur australien a eu des Jeux olympiques inoubliables cette année. Elle a remporté sept médailles, faisant d’elle la première nageuse à remporter sept médailles en un seul Jeux. Dans ce processus, elle est également devenue l’athlète la plus décorée des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

SIMON KJAER : CAPITAINE, LEADER, SAUVETEUR DE VIE

L’Euro 2020 aurait été rappelé différemment si Simon Kjaer et les officiels du match s’étaient empressés de sauver la vie du Danois Christian Eriksen, victime d’un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture du tournoi. Kjaer a d’abord prodigué des soins d’urgence sur le terrain, puis a fait preuve de « qualités de leadership exceptionnelles » en formant un cercle autour de lui avec les coéquipiers d’Eriksen alors que l’équipe médicale s’efforçait de sauver la vie du joueur.

L’EMPLOI ITALIEN DE CHIELLINI ET AZZURIS À LONDRES

S’en tenant à l’Euro, l’Angleterre et l’Italie ont commencé le tournoi en tant que favoris pour lever le championnat d’Europe reporté. L’Euro 2020 est devenu tout au sujet des Trois Lions et de leur chant « C’est le retour à la maison au fur et à mesure que l’Angleterre progressait ». Cependant, une défaite aux tirs au but lors de l’affrontement au sommet a signifié que le trophée est allé à Rome alors que l’Italie est devenue championne et est restée invaincue dans le tournoi. Mais le spectacle à l’intérieur a été gâché par ce qui s’est passé à l’extérieur de Wembley. Des supporters anglais en colère ont brûlé le drapeau italien et lancé des commentaires racistes sur des footballeurs anglais noirs pour avoir manqué les pénalités.

LIONEL MESSI BREAKS INTERNATIONAL DUCK

Depuis que Cristiano Ronaldo a remporté le championnat d’Europe en 2016 ; ses fans ont eu le dessus dans le débat GOAT. Pas plus. Le 10 juillet 2021, Lionel Messi a remporté son premier trophée international avec l’Argentine en battant le Brésil 1-0 en finale de la Copa America. Il s’agissait également du 15e titre record de La Albiceleste en Copa America.

LION AU SEPTIÈME CIEL

Le titre de Copa America avec l’Argentine et le titre de Copa Del Rey avec Barcelone ont propulsé les chances de Lionel Messi de remporter un septième titre sans précédent au Ballon d’Or, deux de plus que son rival Cristiano Ronaldo. Cependant, cela n’a pas été bien accueilli par la communauté du football, car beaucoup pensaient que Robert Lewandowski s’était vu voler cet honneur, ce que Ronaldo a convenu, » Facts « .

ZVEREV, MEDVEDEV GÂCHE LA FÊTE DE NOVAK DJOKOVIC

Cette année était l’année de Novak Djokovic alors qu’il se déchaînait pour remporter les trois premiers tournois du Grand Chelem de l’année à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres du Grand Chelem à son actif. Il était en route pour un Golden Slam, qui aurait été le premier du tennis masculin. Cependant, Alexander Zverev a provoqué un bouleversement de proportions sismiques en revenant d’un set et une panne pour assommer Novak Djokovic en demi-finale des Jeux olympiques. Daniil Medvedev, un autre jeune joueur, a battu Djokovic en deux sets lors de la finale de l’US Open près de deux mois plus tard.

DEUX GOLDEN SLAM EN UNE JOURNEE

Le Golden Slam de Novak Djokovic a accaparé tous les feux de la rampe, mais il y avait deux joueurs de tennis qui ont réalisé cet exploit épique en une journée, à quelques heures d’intervalle. L’Australien Dylan Alcott et la Néerlandaise Diede De Groot ont remporté le Golden Slam dans le quad masculin en simple et le simple féminin en fauteuil roulant, respectivement, pour entrer dans l’histoire.

EMMA RADUCANU REMPORTE LA BATAILLE DES NEWBIES

Cette année, Emma Raducanu a gravé son nom dans les livres d’histoire du tennis en devenant la première qualifiée à remporter un Grand Chelem à l’ère Open. Non seulement cela, elle est devenue la première femme britannique à remporter un Chelem en 44 ans et la plus jeune depuis Maria Sharapova.

L’ARGENT HISTORIQUE DE KIDAMBI SRIKANTH

Kidambi Srikanth est devenu le premier nageur indien masculin à remporter une médaille d’argent aux prestigieux championnats du monde BWF. Srikanth, 28 ans, a ainsi surpassé les exploits des légendaires Prakash Padukone (bronze en 1983), B Sai Praneeth (bronze en 2019) et Lakshya Sen (bronze dans cette édition), qu’il avait battus en demi-finale samedi.

La première médaille d’argent a également placé Srikanth aux côtés de PV Sindhu et Saina Nehwal, qui avait terminé deuxième dans le passé.

