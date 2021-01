TOKYO: Tick-Tock-Tick.

Le compte à rebours pour les Jeux olympiques de Tokyo reportés a frappé 200 jours avant le lundi.

Tick-Tock-Tick.

Lundi également, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu’il envisagerait d’appeler l’état d’urgence comme nouveau coronavirus les cas ont augmenté pour atteindre un nombre record à Tokyo et dans les préfectures voisines. Le Japon n’a jamais eu de verrouillage depuis COVID-19[feminine , en essayant de jongler avec les risques économiques et sanitaires.

Tick-Tock-Tick.

Son échéance approche pour les organisateurs olympiques de Tokyo, le Comité international olympique et diverses entités gouvernementales japonaises alors qu’ils tentent de retirer les Jeux au milieu d’une pandémie.

Les officiels ont promis d’annoncer des plans concrets au début de la nouvelle année sur la façon d’amener 15 000 athlètes olympiques et paralympiques au Japon; sur la sécurité du village des athlètes et des centaines de milliers de fans, médias, juges, officiels, diffuseurs et personnalités.

La nouvelle année est là.

Suga s’est à nouveau engagé à organiser les Jeux olympiques, affirmant que ce serait la preuve que les gens ont surmonté le coronavirus . Et il a déclaré que l’approbation des vaccins serait accélérée d’un mois afin que les vaccinations puissent commencer en février au lieu de mars.

Le Japon a attribué plus de 3400 décès à COVID-19[feminine , modeste selon les normes mondiales pour un pays de 125 millions d’habitants, mais inquiétant car de nouveaux cas augmentent rapidement. Un sondage effectué le mois dernier par la chaîne nationale NHK montre que 63% veulent que les Jeux olympiques soient reportés ou annulés.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, et les gouverneurs des préfectures de Saitama, Chiba et Kanagawa ont demandé samedi au gouvernement national de déclarer l’état d’urgence après que la capitale ait enregistré un record quotidien de 1 337 nouveaux cas le soir du Nouvel An. Cela a marqué un bond de près de 400 en quelques jours seulement.

Yoshiro Mori, président du comité d’organisation et ancien Premier ministre, a de nouveau exclu toute annulation des jeux dans une interview il y a plusieurs jours avec le journal Nikkan Sports. On lui a demandé quand une décision serait prise d’avoir des fans locaux ou des fans étrangers.

Entre mars et mai, répondit-il. La date limite pour une décision serait mai, mais cela pourrait venir plus tôt.

Toute réduction de fans frappera le budget du comité organisateur. Tokyo a prévu un budget de 800 millions de dollars pour la vente de billets, et tout manque à gagner devra être compensé par des entités gouvernementales, qui paient la plupart des factures olympiques.

Le budget officiel des Jeux olympiques de Tokyo a été porté le mois dernier à 15,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,8 milliards de dollars en raison du retard. Cependant, plusieurs audits gouvernementaux des dernières années suggèrent que le chiffre réel est d’environ 25 milliards de dollars.

Tout sauf 6,7 milliards de dollars est de l’argent public.

Mori a indiqué que la cérémonie d’ouverture, prévue pour le 23 juillet, pourrait être gênante avec des milliers d’athlètes et d’officiels rassemblés pour défiler dans le stade. Il a également suggéré que la cérémonie ne pouvait pas être raccourcie, car les diffuseurs de télévision avaient payé pour le temps lucratif. Il a dit que certains fonctionnaires pourraient être exclus de la parade.

La télévision détermine une grande partie de la programmation olympique et la vente des droits de diffusion représente 73% des revenus du CIO. Un autre 18% provient de grands sponsors tels que Coca-Cola et Toyota.

Le relais de la flamme, qui débutera le 25 mars, fera également face à un encombrement de 10 000 coureurs attendus sur près de quatre mois. Coca-Cola et Toyota sont les principaux sponsors.

