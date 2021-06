Les Jeux olympiques de Tokyo doivent être annulés car il est «impossible» de se protéger de Covid, prévient le meilleur virologue

Les Jeux olympiques de TOKYO doivent être annulés car il est « impossible » d’empêcher la propagation du virus, a averti un virologue de premier plan.

Le gouvernement japonais est confronté à un nouveau défi pour organiser un événement sûr Covid-19, quelques semaines seulement après que les hôpitaux d’Osaka aient atteint un point de rupture.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

7 Les gens réclament l’annulation des Jeux olympiques Crédit : Getty

7 Les experts mettent en garde contre l’événement alors que les hôpitaux d’Osaka sont à un point de rupture Crédit : Getty

Le professeur Hitoshi Oshitani, l’un des meilleurs virologues du Japon, a déclaré que « des Jeux olympiques sûrs avec un risque zéro » sont impossibles, mais les autorités n’ont pas publié de données pour l’évaluation des risques

Il a ajouté que le Japon risquait d’introduire le virus dans le pays, en particulier à partir de pays où les cas sont encore élevés et où la plus grande partie de la population n’a pas été vaccinée.

« Je suis personnellement très préoccupé par les conséquences de la tenue des Jeux olympiques », a-t-il déclaré. Les temps.

« Le gouvernement et le comité d’organisation, y compris le CIO [International Olympic Committee], continuez à dire qu’ils organisent des Jeux olympiques en toute sécurité.

« Mais tout le monde sait qu’il y a un risque. Il est à 100% impossible d’avoir des Jeux olympiques avec un risque zéro … de propagation de l’infection au Japon et aussi dans d’autres pays après les Jeux olympiques.

« Il y a un certain nombre de pays qui n’ont pas beaucoup de cas, et un certain nombre qui n’ont pas de variantes.

« Nous ne devrions pas faire les Jeux Olympiques [an occasion] de propager le virus dans ces pays.

« Il n’y a pas beaucoup de risques pour les États-Unis et le Royaume-Uni où les gens sont vaccinés. Mais la plupart des pays du monde n’ont pas le vaccin. »

« À Tokyo, nous avons encore 400 cas par jour.

« Ce n’est pas un petit nombre. Je ne sais pas ce qui se passera dans 50 jours.

« Je suis assez frustré par la situation dans laquelle nous n’avons pas accès à toutes les informations nécessaires.

7 Les officiels ont annoncé que les Jeux olympiques se dérouleraient comme prévu Crédit : Rex

7 Un virologue de premier plan a averti qu’il était impossible d’organiser un événement sûr Covid Crédit : Rex

7 Les médecins ont également averti que les Jeux olympiques pourraient engendrer une nouvelle souche Crédit : Rex

« Nous devons faire une évaluation des risques appropriée. Le problème est que nous ne savons toujours pas combien de personnes viennent de quels pays. »

Cela survient quelques jours seulement après que le Japon a annoncé que les Jeux olympiques se dérouleraient après un report d’un an comme prévu malgré l’état d’urgence de Tokyo.

Bien qu’il y ait eu des appels pour que l’événement soit abandonné au milieu des craintes de propagation du virus, les responsables olympiques insistent sur le fait que l’événement ne peut pas être reporté une deuxième fois.

L’ancienne athlète et chef du comité d’organisation de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré au journal Nikkan Sports: « Nous ne pouvons pas reporter à nouveau. »

« Les Jeux olympiques devraient être arrêtés, car nous n’avons déjà pas réussi à arrêter le flux de nouvelles variantes en provenance d’Angleterre, et le prochain pourrait être un afflux de variantes indiennes », Akira Takasu, chef de la médecine d’urgence à l’hôpital universitaire médical et pharmaceutique d’Osaka ( OMPUH), a déclaré.

« Aux Jeux olympiques, 70 000 ou 80 000 athlètes et les gens viendront dans ce pays du monde entier. Cela pourrait être le déclencheur d’une autre catastrophe en été.

Les médecins ont déjà averti que les Jeux olympiques pourraient engendrer une souche « olympique » de Covid-19, car des milliers de personnes afflueraient dans les stades.

Les Jeux olympiques auront lieu cet été, entre le 23 juillet et le 8 août.

Au cours des derniers mois, le Japon a du mal à contenir une quatrième vague d’infections.

Hier, le Japon a enregistré 1 278 nouveaux cas et 71 nouveaux décès.

Plusieurs régions du pays sont actuellement en état d’urgence virale en raison d’une recrudescence des infections.

Le Japon était parmi les derniers grands pays à commencer la vaccination contre le Covid lorsqu’elle a commencé à la mi-février.

7 Le Japon a commencé les vaccinations à la mi-février Crédit : AFP

7 Le chef du comité d’organisation de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré que l’événement ne pouvait plus être reporté Crédit : Rex

Il a maintenant lancé un programme de vaccination de masse à Osaka et à Tokyo dans une bataille pour maîtriser la propagation du coronavirus.

Environ 1,9 % seulement de la population est complètement vaccinée.

Satsuki Nakayama, chef du département des soins infirmiers à l’OMPUH, a déclaré: « J’ai des membres du personnel de l’unité de soins intensifs (USI) qui disent qu’ils ont atteint un point de rupture.

« Je dois penser au changement de personnel pour faire venir des gens d’autres ailes d’hôpital. »