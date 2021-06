Les Jeux olympiques de Tokyo distribueront des préservatifs mais ne seront pas utilisés au village olympique en raison des normes de distanciation sociale

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo prévoient de distribuer environ 150 000 préservatifs aux Jeux du mois prochain, mais disent aux athlètes de les ramener chez eux plutôt que de les utiliser dans le village olympique où les règles de distanciation sociale et les mesures contre les coronavirus sont la priorité absolue. Un grand nombre de préservatifs ont été distribués aux Jeux depuis les Jeux olympiques de Séoul de 1988 pour sensibiliser au VIH et au sida, et les organisateurs ont déclaré que le Comité international olympique avait demandé leur distribution continue. Mais les athlètes ont été invités à garder leurs distances les uns des autres, ce qui signifie moins d’occasions de se mêler et plus.

« La distribution de préservatifs n’est pas destinée à être utilisée au village des athlètes, mais pour que les athlètes les ramènent dans leur pays d’origine pour sensibiliser » aux problèmes du VIH et du sida, a déclaré Tokyo 2020 dans une réponse par courrier électronique aux questions de Reuters.

Les autorités ont déjà interdit les spectateurs étrangers et demandent à ceux qui assistent à l’événement retardé de montrer leur soutien en applaudissant plutôt qu’en applaudissant ou en chantant pour essayer de réduire le risque de propagation du virus.

La restauration est devenue un autre problème à résoudre. Les organisateurs prévoyaient à l’origine de nourrir les habitants du village dans de vastes salles à manger – la plus grande pouvant accueillir 4 500 personnes à la fois.

Mais maintenant, les organisateurs demanderont aux athlètes de dîner seuls, de maintenir une distance sociale avec les autres et d’essuyer les surfaces après avoir mangé.

« Sans les mesures appropriées en place, il ne faudra qu’une personne pour introduire le virus et le propager, en particulier dans des endroits comme le village des athlètes », a déclaré Nobuhiko Okabe, l’un des spécialistes des maladies infectieuses conseillant Tokyo 2020 sur ses mesures contre les coronavirus. une conférence de presse vendredi.

« Nous devons faire ce que nous pouvons pour éviter qu’une épidémie ne se produise, et nous avons vraiment besoin de la coopération de tous les athlètes et délégations pour que cela fonctionne », a-t-il ajouté.

