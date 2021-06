Les Jeux olympiques de Tokyo autoriseront les fans japonais sur les sites malgré les inquiétudes liées au COVID

Il y aura des fans aux JO de Tokyo.

Les organisateurs ont annoncé lundi qu’un nombre limité de fans japonais serait autorisé aux Jeux Olympiques, qui débuteront le 23 juillet. Le nombre sera plafonné à 50 % de la capacité du site, avec un maximum de 10 000 spectateurs.

Les fans seront tenus de porter des masques en tout temps dans les salles, et il sera interdit de crier ou même de parler à voix haute. Les fans quitteront les lieux à des heures décalées et seront invités à rentrer directement chez eux. Il est toujours question de savoir si de l’alcool sera vendu lors d’événements.

Si les cas de COVID-19 augmentent à nouveau ou si un autre état d’urgence est déclaré à Tokyo, la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré que les organisateurs réexamineraient leur décision concernant les fans.

« Nous reconnaissons qu’il existe une incertitude sur la situation autour de la pandémie pendant les Jeux », a déclaré Hashimoto, « nous devons donc être très flexibles ».

Une décision sur le nombre de fans pouvant assister aux Jeux paralympiques, qui débuteront le 24 août, sera prise d’ici le 16 juillet.

Avec l’augmentation des cas de COVID-19, le Comité international olympique et les responsables de Tokyo 2020 ont annoncé en mars que les spectateurs étrangers ne seraient pas autorisés aux Jeux olympiques et paralympiques. Bien que les responsables aient déclaré qu’ils prendraient une décision plus tard concernant les fans du Japon, les retards répétés dans l’annonce et les états d’urgence persistants à Tokyo et dans d’autres parties du pays ont conduit à spéculer que les Jeux pourraient se dérouler sans aucun fan.

Vendredi, le Dr Shigeru Omi, le principal conseiller médical du gouvernement japonais, a déclaré que le moyen le plus sûr d’organiser les Jeux était sans fans. Omi a déclaré qu’il était préoccupé à la fois par le risque de propagation à l’intérieur des sites, ainsi que par les personnes se rendant aux événements et se réunissant par la suite.

« Indépendamment de la tenue des Jeux olympiques ou non, le Japon court des risques persistants d’une résurgence des infections qui mettent la pression sur les systèmes médicaux », a déclaré Omi, un ancien responsable de l’Organisation mondiale de la santé, lors d’une conférence de presse.

Mais les organisateurs étaient impatients d’avoir des fans, même si c’est beaucoup moins qu’ils ne l’avaient espéré au départ. Les organisateurs locaux tirent les revenus de la vente de billets, et Tokyo 2020 avait initialement prévu un budget de 800 millions de dollars. S’il y a un manque à gagner, il devra être comblé par les Japonais, ce qui augmentera encore plus le coût des Jeux.

Le coût officiel est de 15,4 milliards de dollars, mais on pense qu’il est beaucoup plus élevé – peut-être deux fois plus.

Les organisateurs de Tokyo ont également souligné le fait que d’autres événements sportifs japonais sont organisés avec des fans. Le Summer Grand Sumo Tournament, par exemple, a été autorisé à avoir jusqu’à 5 000 fans le mois dernier. Les championnats du Japon par engin, organisés plus tôt ce mois-ci à environ deux heures au nord de Tokyo, ont également eu des spectateurs.

« Il y a tellement de cas, aux niveaux national et international, où des événements sportifs sont organisés avec des spectateurs », a déclaré Hashimoto. « En exerçant des mesures rigoureuses, basées sur les critères du gouvernement, nous pensons que nous pouvons organiser les Jeux avec des spectateurs. »