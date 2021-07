Les Jeux olympiques de Tokyo auront une cérémonie de remise des médailles de bricolage au milieu de la pandémie de Covid-19

Les champions olympiques aux Jeux de Tokyo qui débutent la semaine prochaine peuvent oublier d’avoir leurs médailles accrochées au cou alors qu’ils se tiennent sur le podium, serrant la main des dignitaires et s’imprégnant de leur succès. Au lieu de cela, les trois médailles seront présentées sur un plateau aux athlètes sur le podium et ils devront ensuite les accrocher autour de leur cou devant les gradins vides. Il n’y aura pas non plus de poignées de main ou de câlins.

« Les médailles ne seront pas remises autour du cou », a déclaré mercredi le président du Comité international olympique, Thomas Bach, lors d’une table ronde virtuelle sur les médias.

« Ils seront présentés à l’athlète sur un plateau et l’athlète prendra lui-même la médaille. »

« On s’assurera que la personne qui mettra la médaille sur le plateau le fera avec des gants désinfectés. Les présentateurs et les athlètes porteront un masque. Il n’y aura pas de poignées de main ni de câlins pendant la cérémonie », a-t-il ajouté.

La ville hôte, où l’état d’urgence a été imposé jusqu’à la fin des Jeux le 8 août, a enregistré mercredi 1 149 nouveaux cas de COVID-19, le plus en près de six mois.

Les Jeux olympiques ont perdu beaucoup de soutien du public au Japon en raison des craintes qu’ils ne déclenchent une vague d’infections même si aucun spectateur ne sera autorisé à entrer dans les sites sportifs et que des mesures de santé strictes sont en place pour tous les participants aux Jeux.

