Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 présentent l’escalade, mais les écologistes ne s’en emparent pas

Avec sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo, l’escalade a enfin attiré l’attention tant attendue. Le 3 août, le sport antique fera ses débuts aux Jeux olympiques avec trois formats. Ces formats sont : l’escalade de vitesse (concurrence pour terminer d’abord une ascension de mur de 15 m de haut tout en ayant des cordes pour la sécurité, le bloc), l’escalade sur des voies irrégulières inconnues sans utiliser de corde ou d’autre forme de support (des tapis de sécurité sont là), et le plomb escalade (monter aussi haut que le grimpeur peut en six minutes).

Datant de 200 avant JC, le sport est désormais sous les feux de la rampe avec les Jeux olympiques. Cependant, l’escalade, et en particulier le bloc, suscite également une attention négative de la part des écologistes. L’inquiétude concerne la craie d’escalade qu’ils utilisent, une poudre à base de carbonate de magnésium, qui est censée provoquer des frictions et aider les grimpeurs. C’est la même poudre qui est également utilisée par les gymnastes et les haltérophiles.

Cependant, l’utilisation de cette substance en milieu naturel peut avoir des effets négatifs sur l’environnement. Selon des recherches publiées en octobre 2020, la craie grimpante a un impact négatif sur la germination et la survie des fougères et des mousses spécifiques aux rochers. L’étude a révélé que ces quatre espèces étaient négativement affectées en laboratoire, même après avoir essuyé la craie. Cet effet est important, disent les écologistes. parce que les blocs rocheux abritent des écosystèmes uniques, différents du sol sur lequel ils reposent.

En revanche, il n’est pas clair si la craie d’escalade aide réellement les athlètes avec leur adhérence. Certains articles de recherche ont révélé qu’il n’offrait aucun avantage en matière d’adhérence, tandis que d’autres avaient des raisons de croire en sa valeur. Mais il apporte une aide psychologique. « Quand vous faites face à un problème sur un rocher, que faites-vous ? Vous vous poudrez les mains et continuez », a déclaré à National Geographic Daniel Hepenstrick, l’un des auteurs de l’étude de 2020.

Cependant, les scientifiques mettent en garde contre le fait de considérer leur étude comme concluante, car le domaine nécessite plus de travail pour découvrir ses ramifications.

