Paris, ville natale du baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, sera la seule ville, avec Londres, à accueillir l’événement à trois reprises.

Ce sera également le premier hôte depuis les réformes de l’Agenda 2020 conçues pour attirer davantage de soumissionnaires en réduisant les coûts et les complexités, en mettant l’accent sur la durabilité et en créant la parité entre les sexes.

“Paris 2024 ouvrira une nouvelle ère”, a déclaré Thomas Bach, qui assistera à ses derniers Jeux en tant que président du CIO.

Lorsque les cinq candidats initiaux pour 2024 ont été réduits à deux après le retrait de Rome, Hambourg et Budapest, le CIO a attribué les deux Jeux suivants aux prétendants restants, Paris et Los Angeles.

De toute façon, Paris aurait probablement été le choix de 2024 pour marquer le centenaire de la tenue des Jeux de 1924. La capitale française a coché toutes les cases requises : une ville cosmopolite réputée pour sa culture avec un vaste réseau de transports, une large gamme d’hébergements et d’excellentes installations sportives.

Quatre-vingt-quinze pour cent des sites nécessaires, notamment le Stade de France où se dérouleront les épreuves d’athlétisme, sont existants ou temporaires.

« Nous sommes prêts, nous sommes dans les délais et, encore une fois, l’ambition est toujours extrêmement forte », a déclaré Estanguet.

Non pas que les organisateurs n’aient pas été confrontés à des défis. Le budget de fonctionnement est passé de 3,3 milliards de dollars au moment de la candidature à 4,4 milliards de dollars à la fin de l’année dernière. Et les enquêteurs recherchent des preuves de détournement de fonds, de favoritisme et de conflits d’intérêts dans l’attribution des contrats olympiques.

“Nous sommes criblés de critiques”, a déclaré Estanguet. “Mais si vous prenez du recul, nous respectons nos délais et notre mission a été augmentée par rapport à la mission de candidature.”

Les Jeux olympiques de Paris sont dans un an seulement. Christophe Ena/Associated Press

Pourtant, une grande partie du succès de ces Jeux olympiques sera déterminée par des événements indépendants de la volonté des organisateurs, tout comme le COVID a retardé d’un an les Jeux de 2020 à Tokyo et les a transformés en une version sportive d’un bal masqué.

La Russie, l’une des trois superpuissances olympiques avec les États-Unis et la Chine, sera probablement interdite, tout comme son allié la Biélorussie, pour son attaque non provoquée contre son voisin. Aucun des deux pays ne sera inclus lorsque les invitations officielles seront lancées cette semaine à plus de 200 pays.

La décision finale ne sera prise qu’à la session du CIO en octobre à Mumbai.

“Nous allons prendre notre temps”, a déclaré Bach. « Nous devons être aussi sûrs que possible que le bon choix a été fait. »

Le CIO autorisera les athlètes russes individuels à concourir, à condition qu’ils n’aient pas soutenu « activement » la guerre ou qu’ils ne soient pas liés à l’armée. Il n’est pas surprenant que ces conditions soient inacceptables pour la Russie.

“Si pour cela il faut rejeter sa patrie et la trahir, alors, bien sûr, cela ne nous convient pas”, a déclaré le président du Comité national olympique, Stanislav Pozdnyakov.

Les organisateurs sont plus directement préoccupés par les émeutes du mois dernier à la suite du meurtre par la police d’un adolescent lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne. La violence de rue ternirait des Jeux dont la ville sera la star.

Tout comme Londres l’a fait en 2012, Paris présentera un certain nombre de ses lieux les plus historiques en tant que sites de compétition.

“Nous voulons offrir le meilleur de notre pays et le plus beau visage de France”, a déclaré Estanguet.

Les Invalides, où repose Napoléon, accueilleront le tir à l’arc. Le Grand Palais sur les Champs-Élysées sera utilisé pour l’escrime et le taekwondo. Le Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel, deviendra un bac à sable pour le beach-volley. Et la Place de la Concorde mettra à l’honneur le breakdance.

Et au lieu que la cérémonie d’ouverture se déroule dans le stade principal, comme c’est l’habitude, les 10 500 athlètes défileront dans des bateaux sur 6 kilomètres le long de la Seine avec 600 000 spectateurs le long des berges.

“Si vous voulez que les gens se souviennent des Jeux, il faut leur offrir quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant”, a déclaré le directeur de l’événement, Thierry Reboul.

La Ville Lumière a attendu un siècle pour accueillir un monde impatient de sortir de l’obscurité persistante que peu de gens prévoyaient en 2017.

“Ce sera une année folle, une année difficile”, a déclaré Estanguet. “Mais nous devons rester calmes.”

