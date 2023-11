Les Jeux olympiques de Paris alimentent les craintes de gentrification dans les quartiers pauvres – DW – 22/10/2023

La zone de 52 hectares (128 acres) regorge de camions, un martèlement constant est dans l’air. C’est la dernière ligne droite des travaux de construction du village pour l’été Jeux olympiques 2024 qui devrait être achevé d’ici la fin de cette année.

Et ces bâtiments gris, blancs et rouges ne pourraient pas seulement accueillir temporairement les 14 500 athlètes olympiques et 6 000 paralympiques des Jeux. Les autorités locales espèrent que le village permettra également, à terme, de moderniser le département de Seine-Saint-Denis, banlieue parisienne et région la plus pauvre de France métropolitaine.

Mais certains habitants craignent surtout les conséquences négatives du projet.

Marion Le Paul faisait visiter le chantier à un groupe de journalistes début octobre Image : Lisa Louis/DW

“Nous avons travaillé avec 40 architectes du monde entier pour concevoir la ville du XXIe siècle”, explique Marion Le Paul, directrice générale adjointe de la Solideo, l’organisme public chargé de financer, superviser et livrer les installations olympiques.

Elle a noté que la construction du village entraînera 47% de réduction CO2 grâce à l’utilisation de bois et de béton bas carbone. Les matériaux sont transportés par bateau, ce qui permet d’éviter 25 000 déplacements en camion.

“Nous avons également installé des systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques dans les appartements, qui peuvent désormais se passer de climatiseurs”, a-t-elle ajouté.

La Solideo investit 1,7 milliard d’euros (1,79 milliard de dollars) dans le projet. Les travaux de construction ont démarré fin 2020 avec jusqu’à 3 000 constructeurs déployés simultanément sur le site.

Quatre investisseurs immobiliers — Vinci Immobilier, Icade, Legendre Immobilier et Nexity — réalisent les travaux après avoir racheté les lieux aux pouvoirs publics. Après les jeux, les entreprises françaises rénoveront puis vendront ou loueront les 2 800 appartements et bureaux pouvant accueillir jusqu’à 6 000 travailleurs.

Certaines allées sont recouvertes de coquillages pour rafraîchir le village pendant les vagues de chaleur Image : Lisa Louis/DW

Mathieu Hanotin, maire de la ville de Saint-Denis, estime que le nouveau village en ville, ainsi que d’autres infrastructures olympiques comme une nouvelle piscine à proximité, sont une “excellente nouvelle”.

“Ce projet augmentera considérablement la valeur de cette zone, car il nous apportera également de nouvelles routes, ponts, murs antibruit et lignes électriques”, a-t-il déclaré à DW.

Les habitants s’inquiètent de la pollution de l’air

Mais Hamid Ouidir est sceptique. Le quinquagénaire est membre du Comité dit de vigilance des Jeux Olympiques de Saint-Denis qui regroupe des riverains.

“Nous étions vraiment heureux quand nous avons appris que les matchs auraient lieu ici, mais maintenant nous avons l’impression d’être écrasés”, a-t-il déclaré à DW, debout devant l’un des bâtiments nouvellement construits.

Hamid Ouidir du Comité de vigilance des Jeux Olympiques affirme que les revendications des riverains sont ignorées Image : Lisa Louis/DW

Ce père de deux jeunes enfants craint que la qualité de l’air de la région pendant et après les jeux ne se détériore davantage. “Nous avons effectué des mesures pendant cinq mois et avons détecté que la pollution de l’air est constamment au-dessus de la limite considérée comme sûre pour la santé humaine. Ces valeurs risquent d’être encore pires avec les habitants et le trafic supplémentaires”, a expliqué Ouidir.

Il doute que les quatre nouvelles liaisons de métro prévues – dont une seule sera terminée à temps pour les jeux – réduiront considérablement la pollution de l’air. “Les gens ici continueront à prendre leur voiture pour aller travailler.”

Ouidir a également réfuté l’argument selon lequel la construction d’appartements supplémentaires atténuerait la pénurie de logements que connaît Saint-Denis, comme de nombreux autres départements français. “Les nouveaux appartements ne feront qu’augmenter le nombre d’habitants, car les Saint-Denis n’ont pas les moyens d’acheter un appartement à 7 000 euros le mètre carré.”

Mais l’investisseur immobilier Icade affirme que ce n’est pas tout à fait vrai. L’entreprise construit et vendra 643 appartements du village, dont 200 viennent d’être mis sur le marché pour des acheteurs privés.

“Nous avons été contactés par des acheteurs intéressés de Seine-Saint-Denis et d’autres villes comme Paris”, a déclaré Florence Chahid-Nourai, chef de projet chez Icade, à DW. “Et nous vendons au prix du marché, qui est évidemment plus élevé pour les appartements neufs que pour les appartements plus anciens.”

La Seine-Saint-Denis menacée par la gentrification

Andrew Zimbalist, professeur d’économie au Smith College de Northampton, dans l’État du Massachusetts, au nord-est des États-Unis, s’intéresse à pratiquement tous les Jeux olympiques – et à leurs villages – depuis 1986.

“On assiste normalement à une gentrification des quartiers: les loyers augmentent et les gens ne peuvent plus se permettre d’y vivre”, a-t-il expliqué à la DW.

Il a ajouté qu’il existe très peu d’exemples de villages olympiques qui ont par la suite amélioré le bien-être général d’une région.

Andrew Zimbalist pense que les craintes de gentrification ne sont peut-être pas totalement infondées Image : Dick Fish

Le village des Jeux d’été de 1996, dans la ville américaine d’Atlanta, pourrait être considéré comme tel, mais le projet présentait un inconvénient. “Les appartements du village olympique sont désormais utilisés comme résidences étudiantes”, a-t-il déclaré. “Mais pour construire le village, les promoteurs ont récupéré les terres des communautés à très faibles revenus, les ont expulsés et ont démoli les maisons dans lesquelles ils vivaient.”

L’économiste estime que les organisateurs devraient prendre en compte les coûts d’opportunité des projets. “Ils doivent se demander si l’argent public pourrait être utilisé d’une manière plus socialement compatible.”

Pour Ouidir, la réponse à cette question est oui. “Nous aurions vraiment besoin d’une pharmacie et d’un centre de santé publique dans la région”, a-t-il étiré.

Le village olympique, une fois terminé, comprendra quelques magasins, mais on ne sait pas encore quelles entreprises y installeront Image : Société de livraison des ouvrages olympiques – SOLIDEO / Plasticine / Dominique Perrault/Ingérop/Une Fabrique de la Ville/VITEC Agence TER / UrbanEco / Jean-Paul Lamoureux

Cependant, le maire Hanotin affirme que les jeux ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de la région. Et il apprécierait une certaine gentrification à Saint-Denis. “Les jeux attireront une population plus diversifiée”, a-t-il déclaré. “Nous disposons actuellement de 52 % de logements sociaux et avons besoin de davantage de logements ordinaires pour attirer d’autres segments de la population.”

« Les dépassements de coûts à Paris sont pour l’instant modérés »

L’impact économique local étant quelque peu discutable, la France peut-elle au moins être sûre que les jeux auront un impact bénéfique sur l’économie dans son ensemble ?

Pas nécessairement, estime l’économiste Zimbalist. “Les Jeux olympiques coûtent généralement entre 20 et 40 milliards de dollars (18,98 milliards d’euros), mais ne génèrent qu’environ 5 milliards de dollars de revenus.”

Wladimir Andreff est responsable d’une des douze études d’impact actuellement en cours sur les prochains Jeux olympiques. Image : Paris Célia Bonnie

Cependant, Wladimir Andreff, professeur émérite d’économie à l’Université Paris 1 et président de l’Observatoire de l’économie du sport au ministère des Sports, se montre plus optimiste.

“Il est vrai que les villes organisatrices sous-estiment souvent les coûts liés à l’organisation des Jeux olympiques, même lorsqu’elles postulent pour accueillir les Jeux”, a-t-il déclaré à DW, ajoutant que les Jeux olympiques d’hiver de la ville russe de Sotchi avaient coûté 50 milliards de dollars au lieu des 6 milliards initialement estimés. . “Toutefois, les dépassements de coûts à Paris ont été jusqu’à présent modérés. La Cour des comptes française estime que les coûts n’ont augmenté que de 30 % pour atteindre 8 milliards d’euros.”

Les Jeux olympiques auront probablement un effet positif

Mais le résultat ne sera connu qu’avec le recul, et c’est compliqué, souligne Luc Arrondel, professeur d’économie à la Paris School of Economics. “Il faut tenir compte de nombreux effets indirects, comme par exemple le fait que les jeux pourraient améliorer l’image de la Seine-Saint-Denis aux yeux des investisseurs internationaux”, a-t-il déclaré à DW.

Selon lui, ces jeux auront probablement un effet positif. “Des enquêtes réalisées lors des Jeux olympiques d’été de Londres 2012 ont montré que les Londoniens se sentaient beaucoup plus heureux pendant les jeux, surtout bien sûr lorsque leur équipe remportait des médailles.”

Edité par : Uwe Hessler