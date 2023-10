Les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ajoutent 5 sports, dont la crosse, le cricket et le flag-football

Cinq sports ont été ajoutés aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles après avoir été approuvés par le conseil exécutif du Comité international olympique. Trois de ces sports – le baseball/softball, le cricket et la crosse – ont été pratiqués lors des Jeux olympiques précédents, tandis que le flag-football et le squash feront leurs débuts olympiques à Los Angeles.

Les cinq sports sont « en ligne avec la culture sportive américaine et présenteront les sports américains emblématiques au monde, tout en amenant les sports internationaux aux États-Unis », a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, dans un communiqué. Ce tournoi sportif mondial n’a pas eu lieu aux États-Unis depuis les Jeux d’hiver de 2002 à Salt Lake City.

Alors que le baseball et le softball ont été joués aux Jeux olympiques de 2020, qui se sont déroulés à Tokyo en 2021 en raison de la pandémie, ils ont été retirés des prochains Jeux olympiques. JO de Paris 2024 calendrier.

Mais ces sports sont des passe-temps américains emblématiques et la World Baseball Classic 2023 a récemment établi un record de fréquentation avec plus d’un million de spectateurs. selon le CIO.

La crosse a des racines nord-américaines, puisqu’elle a été inventée par les peuples autochtones avant de devenir populaire à l’étranger au 19e siècle. Également connu sous le nom de six, ce sport est apparu aux Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis et aux Jeux olympiques de 1908 à Londres.

Le cricket est très populaire dans le monde entier, avec plus de 2,5 milliards de fans, selon le CIO. Ce sport faisait partie des Jeux olympiques de Paris en 1900 et bénéficie désormais d’un vaste public sur les réseaux sociaux et d’une communauté américaine croissante. Les États-Unis accueilleront également la Coupe du monde de cricket T20 2024.

Le football est l’un des sports les plus populaires aux États-Unis. Le flag-football, une variante plus sûre du sport souvent pratiqué par les enfants, n’a jamais été inclus aux Jeux olympiques – jusqu’à présent. Environ 20 millions de personnes participent au flag-football au niveau élite.

Bien que le squash n’ait jamais été joué aux Jeux olympiques, il est pratiqué dans d’autres compétitions multisports. La participation à ce sport a augmenté de 87 % aux États-Unis entre 2015 et 2019, selon le CIO.

Ces ajouts aux Jeux olympiques de 2028 ont été décidés après analyse du CIO, qui a examiné plusieurs critères. Les sports ont été évalués en fonction de leur coût et de leur complexité pour l’hôte, de leur capacité à donner la priorité à la santé et à la sécurité des athlètes, de leur attrait mondial, de leur égalité des sexes, de leur intégrité et de leur équité ainsi que de leur durabilité environnementale.

La boxe, le pentathlon moderne – où les athlètes concourent en escrime, natation, saut d’obstacles équestre, tir au pistolet et course de fond – et l’haltérophilie ont également été pris en compte mais n’ont pas été retenus pour les jeux de 2028.

Quatre sports étaient ajouté aux prochains jeux de Paris: Surf, skateboard, break et escalade sportive.

