Les Jeux olympiques de l’année prochaine présenteront la technologie de l’hydrogène à base de platine comme solution carboneutre

JOHANNESBOURG (miningweekly.com) – En tant que partenaire mondial de mobilité du Comité international olympique et du Comité international paralympique pour Paris 2024, le constructeur automobile Toyota cherche à fournir des solutions de transport durables aux athlètes, officiels, bénévoles, médias accrédités et spectateurs.

Dans l’ensemble, Toyota vise à réduire de moitié les émissions de carbone des véhicules aux Jeux de Paris 2024 par rapport à celles des Jeux précédents, tout en garantissant qu’une grande partie de la flotte olympique totale de Toyota sera produite en Europe, dont 37 % en France, contribuant ainsi à la vision d’un marché d’origine locale. Jeux olympiques et paralympiques.

Dans le cadre de ses projets, Toyota déploiera 500 véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) Mirai et présentera jusqu’à dix applications différentes de mobilité à hydrogène, allant des bus et camions aux bateaux et chariots élévateurs.

Tout cela démontrera le potentiel d’une société alimentée à l’hydrogène, comme en témoigne l’intégration par Toyota de sa technologie de pile à combustible avec d’autres partenaires, a déclaré le World Platinum Investment Council dans un communiqué à Hebdomadaire minier le 8 novembre.

Parmi les applications hydrogène présentées à Paris 2024 figurent deux bus urbains FCEV, chacun pouvant accueillir une équipe entière en fauteuil roulant, ayant été aménagés spécifiquement pour l’occasion, dans un souci d’accessibilité et d’esprit d’équipe.

Démontrant davantage comment les piles à combustible à base de platine peuvent être utilisées pour alimenter tous les modes de transport, Toyota utilise sa technologie de pile à combustible pour développer un camion léger FCEV destiné au marché de masse avec ses partenaires Isuzu, Hino et Commercial Japan Partnership Technologies Corporation.

Les camions légers sont souvent utilisés pour la distribution par les chaînes de supermarchés et les dépanneurs.

En plus d’être équipés de fonctions de réfrigération et de congélation, ils doivent parcourir de longues distances pendant des heures prolongées pour effectuer plusieurs opérations de livraison en une journée.

Ils doivent également répondre à des exigences telles qu’un ravitaillement rapide. L’utilisation de la technologie des piles à combustible à hydrogène, qui ne produit aucune émission de dioxyde de carbone pendant la conduite, est considérée comme très efficace dans de telles conditions de fonctionnement.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Toyota n’est pas le seul à reconnaître le rôle important qu’un écosystème de mobilité durable alimenté à l’hydrogène peut jouer dans la transition vers zéro émission nette.

Le module d’alimentation à pile à combustible de Bosch est désormais produit en série et l’entreprise se concentre sur le développement d’un modèle d’économie circulaire qui verra les matières premières précieuses de ses piles à combustible – en particulier le platine – récupérées et recyclées à la fin de la durée de vie utile d’une pile à combustible. . Le platine agit comme un catalyseur dans une pile à combustible, accélérant la réaction de l’hydrogène et de l’oxygène, et Bosch estime que 95 % du platine contenu dans les piles à combustible peut être récupéré.