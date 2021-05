Les Jeux olympiques de 2021 seront le plus grand rassemblement en temps de paix sans rassemblement

Les Jeux Olympiques d’été les plus insolites de l’histoire ne sont plus que dans deux mois et demi. Alors que Tokyo se prépare à accueillir les tout premiers Jeux olympiques reportés, une prise de conscience troublante est tombée sur les parties prenantes des Jeux: ils sont dans une expérience sobre, chargée de règles et austère tout à fait conforme aux précautions de pandémie les plus précoces et les plus strictes au monde avant l’émergence des vaccins.

Cela ne ressemblera en rien aux Jeux d’été précédents, selon 11 officiels, entraîneurs et autres experts interrogés par USA TODAY Sports. Pour gagner une médaille d’or, ou même simplement se rendre sur la ligne de départ, les athlètes devront naviguer dans un labyrinthe de règles et de règlements détaillés qui menacent de vider la vie d’une grande partie de leur expérience olympique.

Dans l’état actuel des règles, les athlètes vivront une existence spartiate. Ils iront de leur salle de village olympique à un entraînement ou à une compétition, puis retourneront dans leur chambre. Il en va de même pour les entraîneurs, les officiels et les journalistes, dans l’ensemble. Ils se déplaceront tous dans des bus, une bulle itinérante si vous voulez, avec les tests COVID-19 et les contrôles de température une partie importante de la vie quotidienne.

Peut-être que les jeunes athlètes pourront quitter leurs chambres pour se mêler à leurs compatriotes et femmes dans les couloirs de leur bâtiment du village olympique, ou dans un espace commun, avant de retourner dans leurs chambres pour dormir et se préparer pour une autre journée de compétition.

Lorsqu’ils ont terminé leurs événements, ils doivent rentrer rapidement chez eux. Selon le «Playbook» actuel des organisateurs de Tokyo – un guide de 60 pages des protocoles qui sera finalisé en juin – les athlètes seront transportés à l’aéroport au plus tard 48 heures après la fin de leur compétition. On se demande qui restera pour la cérémonie de clôture.

Il est très probable que de nombreuses nations ne permettront même pas à leurs athlètes de passer du temps avec leurs pairs d’autres pays dans l’immense salle à manger principale du village ou dans d’autres espaces communs, des endroits où de nombreux olympiens se sont attardés ces dernières années. Le transport à emporter ou la nourriture fournie par le comité olympique national d’un athlète sera à l’ordre du jour afin que les athlètes évitent de passer du temps avec d’autres qu’ils ne connaissent pas.

Il y aura très peu de socialisation dans le village olympique, pour une raison très spécifique et controversée: les vaccins ne sont pas obligatoires aux Jeux, et même si un athlète est vacciné, il semble qu’il puisse encore être pris au piège dans la recherche des contacts si une personne ils ont été en contact étroit avec un test positif au COVID-19, mettant potentiellement en péril leur capacité à concurrencer.

En fin de compte, le plus grand rassemblement en temps de paix régulièrement programmé sur terre ne comprendra probablement presque aucun rassemblement. L’esprit de corps dont la plupart des athlètes se souviennent avec nostalgie des années après leur expérience olympique sera malheureusement inexistant cet été.

« Il est triste que les athlètes olympiques de cette année n’aient pas le même genre d’expérience que ceux du passé », a déclaré Donna de Varona, qui a remporté deux médailles d’or en natation aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et sert maintenant aux Jeux olympiques américains. et le conseil d’administration du Comité paralympique. « L’une des joies de l’expérience olympique n’est pas seulement d’être avec vos coéquipiers, mais avec des athlètes du monde entier. C’est une occasion unique, et cela ne se produira pas. Le mélange, le partage, la chance de rencontrer des athlètes de tant d’autres pays – c’est ce qui va manquer. «

Ce seront des Jeux olympiques segmentés, avec presque aucun chevauchement entre les sports, ce qui signifie que cela pourrait très bien ressembler à 33 championnats du monde simultanés – un pour la gymnastique, un pour la natation, un autre pour l’athlétisme, le softball, le football, etc.

Lors des Jeux précédents, c’était un plaisir prévu pour les athlètes d’assister à d’autres événements sportifs dans d’autres sites une fois leurs compétitions terminées. Non seulement cela ne se produira pas cette fois, mais il est possible que les athlètes ne soient même pas autorisés à se présenter à leur propre site à moins qu’ils ne s’entraînent ou que ce soit leur jour de compétition, ce qui signifie, disons, que toute l’équipe de natation américaine ne pourrait pas pour encourager Katie Ledecky depuis les gradins, comme Michael Phelps lors des Jeux Olympiques précédents.

La manière dont les nations garderont leurs athlètes séparés pour la cérémonie d’ouverture généralement massive est une toute autre question. Comme ces Jeux sont essentiellement une émission de télévision, la cérémonie d’ouverture doit se poursuivre, mais si le but de ces Jeux olympiques est de garder les athlètes séparés les uns des autres et à l’abri du COVID-19 et de la recherche des contacts, la cérémonie d’ouverture ne pourrait être que des problèmes. à moins que chaque nation fasse le tour de la piste, puis quitte et retourne directement au village.

Les concurrents, les entraîneurs et les officiels n’auront pas non plus la course de la ville comme ils le font habituellement aux Jeux olympiques. Il n’y aura pas de tournée de Tokyo; les organisateurs ne le permettront pas. Il n’y aura pas de temps passé avec la famille et les amis car il n’y aura ni famille ni amis aux Jeux. Les voyages internationaux à Tokyo ont été interdits aux personnes sans papiers aux Jeux olympiques, qui commencent le 23 juillet et se terminent le 8 août.

Et si un athlète décide qu’il ou elle en a assez de ces règles et veut quitter le village pour une nuit en ville? Des milliers de personnes l’ont fait lors des Jeux Olympiques précédents. Pas cette fois, non sans conséquences graves.

Il est probable qu’ils devraient d’abord courir le gant des moniteurs de salle pour descendre de leur étage et sortir de leur immeuble. S’ils réussissaient à cela, la sécurité à la sortie du village olympique enregistrerait leur évasion – chaque titre olympique comprend un code à barres – ce qui signifie que lorsqu’ils essaieraient de rentrer des heures plus tard, ils seraient arrêtés et empêchés d’entrer en raison du risque. inhérent à la sortie de la bulle olympique.

Dans ce scénario, il est probable que leurs vêtements et effets personnels leur soient apportés et qu’ils devront trouver un hôtel et un vol de retour. Dans des Jeux olympiques d’été qui seront si différents, les répercussions du non-respect des règles seront aussi graves.