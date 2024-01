Les Jeux olympiques commenceront à attribuer des médailles aux finalistes après l’interdiction de Kamila Valieva : NPR

basculer la légende David J. Phillip/AP

Le Comité international olympique a annoncé mardi qu’il commencerait à décerner des médailles pour les compétitions de patinage artistique des Jeux olympiques d’hiver de 2022, deux ans après qu’un scandale de dopage survenu pendant les Jeux ait laissé de nombreux athlètes sans médailles.

Cette décision intervient après que le Tribunal arbitral du sport a statué lundi que la patineuse artistique russe Kamila Valieva “avait commis une violation des règles antidopage”.

Valieva, 15 ans, a été interdite de compétition internationale jusqu’en décembre 2025, et toutes ses victoires depuis décembre 2021 ont été annulées.

“Le CIO est désormais en mesure de décerner les médailles conformément au classement qui doit être établi par l’Union internationale de patinage (ISU)”, a indiqué l’organisation. “Nous éprouvons une grande sympathie pour les athlètes qui ont dû attendre deux ans pour connaître les résultats définitifs de leur compétition.”

Valieva et l’équipe russe ont remporté l’or dans la compétition par équipes, suivies par les États-Unis et le Japon. Le Canada s’est classé quatrième.

Le CIO a déclaré qu’il contacterait les comités nationaux olympiques pour organiser des cérémonies officielles de remise des médailles.

“Aujourd’hui est un jour que nous attendions avec impatience depuis deux ans, car c’est une victoire significative non seulement pour les athlètes de l’équipe américaine mais aussi pour les athlètes du monde entier qui pratiquent le fair-play et défendent un sport propre”, a déclaré Sarah Hirshland, directrice de l’organisation olympique américaine. et Comité Paralympique, a déclaré dans une déclaration à NPR.

Le comité olympique américain a déclaré que Hirshland, les patineurs artistiques Evan Bates et Madison Chock ainsi que Tracy Marek, la PDG de US Figure Skating, s’adresseraient aux médias plus tard mardi.

Le CIO, ainsi que d’autres agences, telles que l’Agence mondiale antidopage et l’Agence américaine antidopage, ont dénoncé les entraîneurs et les médecins qui autorisaient l’utilisation de drogues de performance chez les enfants.

“Cette affaire et ses circonstances sont une nouvelle preuve de la nécessité de s’attaquer au rôle joué par l’entourage des athlètes dans les affaires de dopage”, a déclaré le CIO. “C’est encore plus important si les athlètes sont mineurs, qui dépendent encore plus de leur entourage.”