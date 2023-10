Les jeux Netflix se rapprochent de plus en plus de votre téléviseur

De retour en août, Netflix a annoncé qu’il continuerait à développer son domaine de jeu, introduit avec le déploiement en 2021 de jeux mobiles-en testant apporter des jeux sur n’importe quel appareil où les gens regardent Netflix, y compris les téléviseurs et les ordinateurs. Aujourd’hui, ce plan se rapproche de la réalité.

Les mots de passe Netflix, ChatGPT ne peuvent pas détecter l’IA et plus de CoTweets | Choix de l’éditeur

Au cours de l’été, la société a posté il « déployait un test bêta limité auprès d’un petit nombre de membres au Canada et au Royaume-Uni sur certains téléviseurs à partir d’aujourd’hui, et sur PC et Mac via Netflix.com sur les navigateurs pris en charge dans les prochaines semaines. Deux jeux feront partie de ce premier test : Sans bœufs de Night School Studio, un studio de jeux Netflix, et L’aventure minière de Molehewun jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses », exploité sur un téléviseur à l’aide d’un téléphone ou via un ordinateur avec clavier et souris.

Aujourd’hui, comme le rapporte le bord, une mise à jour a été ajoutée indiquant que ce « test bêta limité » commence à être déployé aux États-Unis. Aucune information supplémentaire n’a été ajoutée au message d’origine, mais il pourrait être considéré comme encourageant que le test, après avoir reçu quelques mois de commentaires de utilisateurs au Canada et au Royaume-Uni, se développe désormais aux États-Unis. Comme auparavant, « les jeux à la télévision fonctionneront sur certains appareils de nos partenaires initiaux, notamment : les lecteurs multimédias en streaming Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les téléviseurs LG, les téléviseurs Nvidia Shield, les appareils et téléviseurs Roku, les téléviseurs intelligents Samsung et Walmart ONN. Des appareils supplémentaires seront ajoutés au fur et à mesure.