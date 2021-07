Les jeux Netflix arrivent – et les raisons sont très Netflixian

Pour la première fois, les dirigeants de Netflix ont longuement parlé des aspirations de l’entreprise en matière de jeux vidéo. Leur justification pour élargir les offres de produits de l’entreprise était très … Netflixian.

Superficiellement, Netflix commencera à proposer des jeux mobiles aux abonnés sans frais supplémentaires pour ajouter de la valeur au service. Abonnés aux États-Unis et au Canada diminué de 400 000 au deuxième trimestre, un signe que l’entreprise pourrait atteindre un point de saturation à court terme. L’ajout de jeux vidéo peut attirer de nouveaux clients tout en réduisant le taux de désabonnement.

« Le succès de cette initiative repose essentiellement sur les grands jeux », a déclaré Greg Peters, directeur de l’exploitation et directeur des produits de Netflix. a déclaré mardi lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de son entreprise. « Nous pensons que nous pouvons offrir plus de valeur de divertissement grâce à [games]. »

Mais tirez le rideau, et il est clair que Netflix a choisi les jeux vidéo comme l’une des premières entreprises commerciales non liées à la vidéo de l’entreprise en raison de deux thèmes : les données et la propriété intellectuelle.

Ces deux concepts sont au cœur du succès de Netflix en tant que service de streaming vidéo. Netflix a révolutionné la vidéo en streaming en utilisant des données vidéo en streaming pour recommander ce qu’une personne doit regarder et pour guider la production de contenu original. La valeur de la propriété intellectuelle détenue a conduit à un changement mondial dans la distribution des médias, car les entreprises conservent de plus en plus leurs propres créations et distribuent elles-mêmes du contenu via le streaming plutôt que de vendre largement des programmes à d’autres.

Les résultats ont conduit Netflix à dominer le monde du divertissement avec 209 millions d’abonnés dans le monde et une série de services de diffusion en continu par abonnement de copie de chaque société de médias. Ils ont également conduit à un produit créatif que certains trouvent gauche et pas dans l’esprit de faire de l’art.

« Ces services de streaming ont fait quelque chose qu’ils appellent des » films « », a déclaré Barry Diller, qui a déjà dirigé Paramount Pictures et 20th Century Fox, plus tôt ce mois-ci. « Ce ne sont pas des films. Ce sont des processus algorithmiques étranges qui ont créé des choses qui durent environ 100 minutes. »