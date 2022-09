Les Jeux nationaux sont une nouvelle rencontre pour moi, déclare l’as nageur Srihari Nataraj

Cinq jours avant le début de la compétition de natation des Jeux nationaux dans le complexe de natation Sardar Patel à Rajkot, le meilleur nageur indien Srihari Nataraj insiste sur le fait que participer aux Jeux nationaux est déjà différent car ce sera une expérience plus grande et meilleure, même si le même set des nageurs qui concourent régulièrement au niveau national se disputeront les honneurs.

“Les Jeux nationaux sont une toute nouvelle compétition pour moi”, a déclaré Srihari Natraj, qui participera à ses tout premiers Jeux nationaux.

«Je suis heureux que le Gujarat soit intervenu pour accueillir les Jeux nationaux après sept ans. Cela a été une longue attente pour nous tous », a déclaré Srihari Natraj, qui a récemment terminé cinquième et septième des épreuves de 50 m et 100 m dos aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Srihari Natraj, cependant, n’a pas de bons souvenirs de Rajkot, où il a concouru pour la dernière fois il y a 10 ans, mais il est convaincu que les choses sont différentes cette fois-ci. « Je ne me souviens pas de grand-chose des Championnats nationaux sous-juniors en 2012. Mais ce sont les seuls Championnats nationaux de ma vie où je n’ai pas remporté de médaille. Ce ne sera certainement pas le cas cette fois-ci, c’est certain. Cela me semblera être une nouvelle ville pour moi.

Bien que Srihari Natraj n’ait pas participé aux Jeux nationaux de 2015, il se souvient que Sajan Prakash dominait alors la poule avec six médailles d’or. Il a également lu sur le moment où Virdhawal Khade a remporté huit médailles d’or, y compris dans les épreuves de 50 m et 100 m dos, aux Jeux nationaux de Ranchi en 2011.

Srihari Natraj est également conscient que le meilleur athlète des Jeux nationaux est presque toujours sorti de la piscine. Bien qu’il ne concède pas de forfait à Sajan Prakash, le joueur de 21 ans pense que le nageur senior pourrait le devancer dans la course.

“Ce serait formidable d’obtenir ce prix, mais j’ai cinq épreuves individuelles alors que Sajan en a inscrit beaucoup plus”, a-t-il déclaré.

Srihari Natraj a révélé qu’il se concentrera sur les sprints du 50 m nage libre et du 100 m nage libre. “J’ai quelques objectifs personnels à Rajkot, notamment gagner les cinq épreuves individuelles auxquelles je suis inscrit. Si je les atteint, je serai heureux”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Cela pourrait être un concours entre Sajan et moi en le ou les deux événements que nous allons en tête-à-tête.

Le joueur de 21 ans avait sauté les récents championnats nationaux à Guwahati, tenus peu après les Jeux du Commonwealth, et avait utilisé le temps pour se préparer aux Jeux nationaux.

« Nous sommes à la fin d’une longue saison. D’ailleurs, je n’ai pas été bien pendant une semaine à mon retour de Birmingham. Cette pause m’a donné plus de temps pour me préparer pour les Jeux nationaux. Et je dois dire que je suis maintenant bien reposé, préparé et que je me sens bien dans l’eau.

Srihari Nataraj dirigera également une solide équipe de natation du Karnataka. «Nous avons un groupe de jeunes qui montent. Seule une poignée d’entre nous ont plus de 18 ans. Nous croyons que nous sommes prêts à relever n’importe quel défi, même si le Maharashtra était à pleine puissance », a-t-il déclaré, confiant que les nageurs contribueraient de manière significative à la récolte de médailles du Karnataka aux Jeux nationaux.

