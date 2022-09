Les Jeux nationaux ouvriront la voie à l’accueil de sports internationaux au Gujarat, déclare la légende du hockey Dhanraj Pillay

L’un des meilleurs joueurs de hockey jamais produits par le pays, Dhanraj Pillay, qui a été choisi pour le camp national après avoir excellé aux Jeux nationaux de 1987 au Kerala, a déclaré que la 36e édition des Jeux est une plate-forme idéale pour les sportifs prometteurs de l’Inde. le niveau international.

Pillay a fait ses débuts en Inde deux ans plus tard en 1989 et a ébloui le monde avec ses talents de dribbleur et sa vitesse pendant 15 ans, devenant le seul joueur à avoir disputé quatre Jeux olympiques, quatre Coupes du monde, quatre éditions des Trophées des champions et quatre Jeux asiatiques.

Pillay espère que les 36e Jeux nationaux du Gujarat, du 29 septembre au 12 octobre, feront également émerger de nouveaux talents qui porteront ensuite le drapeau tricolore avec distinction.

“J’étais l’un des nombreux joueurs recrutés pour le camp indien après les Jeux nationaux du Kerala, qui est le championnat le plus important du sport indien. Je suis heureux que l’événement fasse son retour après sept ans et j’espère que les sélectionneurs nationaux seront présents pour sélectionner de nouveaux talents pour le camp national », a déclaré l’ancien fer de lance de l’Inde, âgé de 54 ans, qui a marqué environ 170 buts en 339 apparitions pour les “hommes en bleu clair”, ont déclaré les organisateurs.

Pillay a également souligné les avantages sportifs qui reviendraient aux habitants du Gujarat grâce à l’infrastructure construite pour accueillir les Jeux nationaux, sur la base de sa propre expérience de ce que l’édition de 1994 a fait à sa ville natale, Pune.

“Pune est devenue une ville sportive après la naissance du complexe sportif de Balewadi, qui a été construit pour accueillir les Jeux nationaux de 1994”, a déclaré Pillay, qui propose une académie nationale des sports à Bengaluru.

“Cela a donné à la ville un aspect différent et le même lieu a accueilli plusieurs événements internationaux au fil des ans, donnant un coup de pouce à divers sports de la région.”

Pillay espérait que l’infrastructure pour le L’édition 2022, qui, selon lui, était conforme aux normes internationales, inspirerait de nombreux jeunes à faire du sport au Gujarat.

Il a également exprimé son optimisme quant à l’utilisation productive des installations par la suite, et le Gujarat ferait la promotion des sites ( les Jeux se dérouleront dans six villes de l’État) et accueilleront de nombreux événements internationaux à l’avenir.

