Les jeux mobiles Netflix seront inclus dans l’abonnement au streaming

Les jeux vidéo mobiles seront au centre de l’initiative de jeux vidéo de Netflix.

Ces futurs jeux mobiles seront inclus dans les abonnements des membres sans frais supplémentaires, a déclaré mardi le fournisseur de télévision en streaming basé à Los Gatos, en Californie, dans sa lettre aux actionnaires du deuxième trimestre 2021.

« Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée », a déclaré la société. « Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le le moment est venu d’en savoir plus sur la valeur que nos membres accordent aux jeux.

Netflix a embauché la semaine dernière le directeur du jeu vidéo Mike Verdu en tant que vice-président du développement de jeux. Il travaillait auparavant pour la société de réalité virtuelle Oculus, propriété de Facebook, où il supervisait les jeux. Avant cela, il avait travaillé chez Electronic Arts et Zynga.

La société est « aux premiers stades de son expansion dans les jeux, en s’appuyant sur nos efforts antérieurs en matière d’interactivité », a déclaré Netflix, notant son film Black Mirror Bandersnatch « choisissez votre propre aventure » et les jeux vidéo « Stranger Things ».

« Nous avons parlé de jeux vidéo pendant plusieurs années, écrivant les avantages et les inconvénients du moment de l’entrée », a déclaré le PDG Reed Hastings dans une interview vidéo publiée mardi. Les jeux vidéo ont « des propriétés comme le film dont vous pouvez posséder la propriété intellectuelle (propriété intellectuelle). Vous pouvez avoir ces longues franchises et (cela peut) être très positif pour nous, du point de vue de la structure de l’industrie, si nous pouvons maîtriser l’ensemble des compétences.

Cette nouvelle sur les jeux vidéo intervient alors que Netflix voit sa croissance ralentir. Dans le monde, Netflix a ajouté 1,5 million de nouveaux abonnés au cours de la période avril-juin, dépassant ses propres prévisions de 1,2 million. Mais le fournisseur de télévision sur Internet a perdu 430 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au cours de la période.

Au cours de la même période il y a un an, Netflix a ajouté 10 millions de nouveaux abonnés mondiaux avec environ 2,9 millions de nouveaux ajouts en provenance des États-Unis et du Canada.

Et la prévision de l’entreprise de 3,5 millions de nouveaux abonnés attendus pour le trimestre en cours (juillet-septembre) est en deçà de ce que les analystes espéraient (5 millions ou plus).

« La pandémie a créé une instabilité inhabituelle dans notre croissance et fausse les comparaisons d’une année à l’autre, car l’acquisition et l’engagement par ménage membre ont augmenté dans les premiers mois de COVID », a déclaré la société.

Les actions de Netflix ont baissé de 1% dans les échanges après les heures normales.

Quant à la concurrence croissante sur le marché du streaming, Netflix a souligné la fusion Warner Media-Discovery et l’acquisition par Amazon du studio MGM de « la consolidation continue du secteur alors que les entreprises s’adaptent à un monde où le streaming supplante la télévision linéaire ».

Une telle consolidation n’a pas affecté la croissance de Netflix « beaucoup, voire pas du tout », a déclaré la société. « Alors que nous évaluons continuellement les opportunités, nous ne considérons aucun actif comme « indispensable » et nous n’en avons pas encore trouvé à grande échelle suffisamment convaincants pour agir. … Nous sommes principalement en concurrence avec nous-mêmes pour améliorer notre service aussi vite que possible. Si nous y parvenons, nous sommes convaincus que nous pourrons maintenir notre solide position et continuer à croître comme nous l’avons été au cours des deux dernières décennies.

Le chiffre d’affaires de Netflix pour le trimestre de 7,34 milliards de dollars a légèrement dépassé les attentes des analystes interrogés par S&P Global Market Intelligence de 7,32 milliards de dollars.

Le bénéfice net de 720 millions de dollars n’a pas répondu aux attentes des analystes de 1,4 milliard de dollars.

