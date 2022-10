Les jeux MLS ne seront pas les mêmes sans les diffuseurs locaux

La plupart des fans sont ravis que la Major League Soccer et Apple annoncent leur nouvel accord sur les droits de diffusion. Après tout, de plus en plus de sports passent au streaming. Cependant, cela ne plaît pas à tout le monde. Le passage à Apple sonne le glas de la MLS sur les réseaux sportifs régionaux. À mon avis, les émissions MLS ne seront pas les mêmes sans les diffuseurs locaux.

À partir de la saison 2023, chaque jeu MLS est disponible via un service de streaming payant via l’application Apple TV. Pour MLS, le partenariat vaut 2,5 milliards de dollars. Néanmoins, l’accord signifie que les fans locaux de la MLS perdent la voix de leur ville natale. Par exemple, cela signifie plus de Dave Johnson (DC United), Brad Feldman (New England Revolution), Joe Tutino (LA Galaxy), JP DellaCamera et Danny Higginbotham (Philadelphia Union) et Steve Cangialosi (New York Red Bulls), entre autres . L’avenir de ces hommes sur la diffusion MLS est en suspens. Ils peuvent avoir besoin d’arrêter de fumer ou de trouver du travail ailleurs.

Au lieu de cela, MLS produit les jeux. En fin de compte, nous risquons de perdre la voix familière du commentateur et co-commentateur auquel nous sommes habitués. De plus, comme nous l’avons signalé en avril, la production se centralise en un seul endroit à l’échelle nationale. Cela signifie que pour de nombreux jeux, le commentateur appelle le jeu depuis un moniteur depuis un emplacement distant.

Points positifs et négatifs de la MLS mettant fin aux émissions locales

En tuant les accords de diffusion locaux et en diffusant des jeux Apple exclusivement à un public mondial, les fans de la MLS perdent la familiarité et l’expertise d’un annonceur local qui a grandi avec votre club. Ce sont les personnes avec lesquelles vous avez une connexion, qui ont appelé des jeux sur vos écrans de télévision pendant plusieurs saisons.

Ce sont ces hommes et ces femmes que vous avez accueillis chez vous via les réseaux sportifs régionaux locaux. En conséquence, vous avez peut-être grandi en regardant des matchs sur les réseaux régionaux de NBC Sports, Bally Sports ou des chaînes de diffusion locales (certaines en direct). Vous vous êtes connecté pour connaître leurs opinions, qu’elles soient positives ou négatives. Avec l’accord Apple TV, vous obtenez des diffuseurs embauchés par MLS où vous n’entendrez peut-être pas toujours leurs opinions honnêtes.

La MLS peut faire valoir que vous pouvez écouter la radio locale de votre club via le service de streaming MLS. Mais ce n’est pas la même chose et un piètre substitut à ce à quoi nous sommes habitués depuis le début de la ligue en 1996.

Regard sur l’avenir des diffusions MLS

Personnellement, je suis déçu pour la nouvelle équipe de diffusion d’Eric Krakauer et Lloyd Sam, qui ont tous deux fait un travail formidable lors de leur première saison au Charlotte FC. De même, des annonceurs anglais tels que Tony Husband à Nashville, Callum Williams au Minnesota et Richard Fleming à Denver ont tous excellé. Espérons que MLS prenne la bonne décision en les embauchant pour 2023 et au-delà.

Bien qu’il y ait des points négatifs concernant l’accord sur les droits multimédias de la MLS avec Apple, il appartiendra désormais au centre de diffusion de la MLS de s’assurer qu’ils envoient un signal clair à tous ceux qui s’abonnent au service de streaming payant. Espérons que les fans regarderont leurs matchs de championnat sans problème.

Pour l’avenir, cette saison sera la dernière que nous pourrons profiter des diffuseurs locaux sur un réseau sportif régional. Au moins, nous avons quelques mois pour en profiter tant que ça dure.

Crédit photo : Getty Images via Mark Brown / Contributeur