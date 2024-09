Les jeux, les puzzles et la lecture peuvent ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées, même chez celles qui souffrent de troubles cognitifs légers.

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Le processus de vieillissement peut entraîner une diminution des fonctions cognitives chez les personnes âgées. 10 pour cent des personnes précédemment diagnostiquées avec une déficience cognitive légère développent chaque année la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence.

Bien que quelques études aient démontré que des activités telles que faire des puzzles peuvent protéger contre le vieillissement cognitif, les bénéfices de ces activités pour prévenir ou retarder le déclin cognitif sont encore largement méconnus.

Maintenant, les résultats d’une nouvelle étude Des études de l’École de santé publique de l’Université Texas A&M suggèrent que les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers qui s’adonnent à des activités intensives telles que des jeux de mots et des loisirs ont une meilleure mémoire, une meilleure mémoire de travail, une meilleure attention et une meilleure vitesse de traitement que celles qui ne le font pas.

« Aujourd’hui, près de six millions de personnes aux États-Unis souffrent de démence, et ce nombre devrait atteindre environ 14 millions d’ici 2060, avec populations minoritaires « Les personnes les plus touchées sont celles qui souffrent le plus », a déclaré le Dr Junhyoung « Paul » Kim, professeur associé de comportement en matière de santé à Texas A&M. « Nous avons cherché à combler cette lacune dans notre compréhension du déclin cognitif. »

Pour l’étude, publiée dans le Journal de l’amélioration cognitiveKim, en collaboration avec des chercheurs de l’Université du sud du Mississippi et de l’Université de l’Indiana, a analysé les données de 5 932 personnes qui avaient au moins 50 ans en 2012, souffraient de troubles cognitifs légers et faisaient partie de l’étude sur la santé et la retraite (HRS) de 2012 à 2020.

L’HRS recueille des données au moyen d’enquêtes autodéclarées sur papier et d’entretiens téléphoniques approfondis. Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les réponses à sept questions sur la fréquence à laquelle les participants s’engageaient dans des activités cognitivement stimulantes telles que la lecture, les jeux et les loisirs. Ensuite, ils ont divisé les niveaux de participation en catégories faible, moyenne et élevée en fonction des critères utilisés dans les études précédentes et ont effectué une analyse multivariée de covariance mesurée à plusieurs reprises.

« En bref, le groupe de participation de haut niveau a systématiquement montré des niveaux de fonctions cognitives plus élevés pendant la période d’étude et a maintenu un niveau similaire de fonctions cognitives par rapport aux autres groupes », a déclaré Kim.

Les participants de la catégorie de haut niveau présentaient des niveaux de mémoire, de mémoire de travail, d’attention et de vitesse de traitement plus élevés que ceux des groupes de niveau moyen et faible. De plus, les participants de la catégorie de niveau moyen présentaient des niveaux de mémoire de travail, d’attention et de vitesse de traitement plus élevés que ceux du groupe de participation de faible niveau.

« Nous avons également constaté des différences significatives dans les trois fonctions cognitives entre les années avec une pente décroissante, mais les différences entre 2014 et les autres années de l’ensemble de données qui ont été examinées n’étaient pas significatives », a déclaré Kim.

Kim et les autres espèrent que ces résultats inciteront les prestataires de soins de santé à recommander aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers de jouer à des jeux, de lire ou de se livrer à des activités tout aussi stimulantes au moins trois à quatre fois par semaine.

« En outre, nous espérons que les obstacles à cette réalisation, tels que le soutien inadéquat des soignants et les contraintes financières, pourront être surmontés grâce à des services de soins publics et à des réseaux de soutien communautaire plus solides », a déclaré Kim.

Plus d’informations :

Jungjoo Lee et al., Une analyse longitudinale de la relation entre différents niveaux d’activité de loisirs stimulante sur le plan cognitif et la fonction cognitive chez les personnes âgées atteintes de MCI, Journal de l’amélioration cognitive (2024). DOI : 10.1007/s41465-024-00293-2

Fourni par l’Université Texas A&M