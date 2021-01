Les abonnés PlayStation Plus reçoivent des jeux gratuits chaque mois, et ce mois-ci n’est pas différent. Les abonnés PS Plus peuvent lancer 2021 avec trois jeux gratuits en janvier 2021: Maneater, Shadow of the Tomb Raider et Greedfall pour la PlayStation 5, et Shadow of the Tomb Raider et Greedfall pour les utilisateurs de PlayStation 4. Sony cherche à proposer des jeux gratuits exclusivement pour la console PlayStation 5 depuis son lancement en novembre 2020 et a lancé le bal avec Maneater en 2021.

Les trois jeux seront disponibles en téléchargement gratuit pour les abonnés PlayStation Plus à partir du 5 janvier et resteront gratuits jusqu’au 1er février, a annoncé Sony dans un article de blog. Les joueurs PS5 et PS4 auront toujours accès aux jeux gratuits du mois dernier – Just Cause 4, Rocket Arena et Worms Rumble jusqu’au 4 janvier. Pour télécharger les titres gratuits de janvier et décembre, les utilisateurs devront avoir un abonnement PlayStation Plus actif pour continuer. accès aux jeux, une fois ajoutés à la bibliothèque. L’adhésion à PS Plus en Inde coûte Rs 499 par mois, Rs 1 199 pour trois mois et Rs 2 999 pour 12 mois.

Maneater, le premier jeu gratuit exclusif PS 5 a été mis à niveau pour la console de nouvelle génération afin de montrer ses capacités matérielles telles que le lancer de rayons et la résolution 4K à 60 ips. Le jeu est basé sur les requins, où l’utilisateur commence comme un bébé requin et le but est de devenir un prédateur suprême en mangeant des humains et d’autres monstres aquatiques. Le jeu coûte 2499 Rs via le PlayStation Store un jour normal.

Le chapitre trois de la franchise Lara Croft, The Shadow of the Tomb Raider continue le journal de Lara de 2015 Rise of the Tomb Raider et l’histoire est basée dans les jungles d’Amérique du Sud, où le but est d’arrêter une apocalypse maya. Le jeu coûte Rs 874 sur le PlayStation Store en Inde.

Greedfall, développé par le studio français Spiders, permet aux utilisateurs de découvrir la mécanique RPG à l’ancienne en explorant une île médiévale pour repousser les envahisseurs, les menaces surnaturelles, tout en découvrant une histoire étonnamment engageante. Le jeu coûte Rs 2 999 sur le PlayStation Store.

Sony a également lancé la nouvelle année en annonçant les dates de lancement de la console PlayStation 5 en Inde. Les précommandes de Sony PS5 dans le pays auront lieu le 12 janvier 2021, et la console sera mise en vente le 2 février 2021.