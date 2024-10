Les jeux gratuits PlayStation Plus de novembre 2024 dévoilés

PlayStation a dévoilé le lot de jeux gratuits de ce mois-ci pour les abonnés PlayStation Plus. Tous les membres PS Plus pourront réclamer un trio de cadeaux à partir du 5 novembre ; Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocompressé, Fil fantôme : Tokyoet Tueur de notes de mort.

Sorti l’année dernière, Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged s’appuie sur les bases du premier jeu de course automobile en boîte d’allumettes avec encore plus de véhicules, des circuits de course imaginatifs et des modifications du gameplay. Ce n’est pas un jeu de course compliqué, mais avec ses styles de conduite nuancés et plus de 130 véhicules à collectionner, c’est un jeu amusant que toute la famille peut découvrir.

Pour quelque chose de moins adapté aux enfants, Ghostwire : Tokyo est un mélange d’action à la première personne, de lancement de sorts et d’ennemis effrayants à frapper. Situé à Tokyo après avoir été envahi par des forces surnaturelles déchaînées par un sinistre occultiste, c’est à vous d’aller au fond de ce mystère et de sauver la situation. Si vous souhaitez télécharger Ghostwire : Tokyo sur PC, vous pouvez l’obtenir gratuitement via Epic Games Store à partir du 31 octobre, mais vous n’aurez que jusqu’au 5 novembre pour le faire.

Jeux PlayStation Plus de novembre 2024

Enfin, Death Note Killer est un tout nouveau jeu qui mélange travail de détective et travail d’équipe. Basé sur la série animée à succès, les joueurs doivent découvrir l’identité de chacun et éliminer l’opposition dans cette bataille d’esprit. Le Death Note, un livre surnaturel qui peut tuer toute personne dont le nom y est écrit, est caché parmi les joueurs et vous devrez formuler des stratégies à la volée pour sortir triomphant de ce jeu aux enjeux élevés.

Si vous n’avez pas encore réclamé les jeux gratuits PlayStation Plus d’octobre (Doki Doki Literature Club Plus, Dead Space et WWE 2K24), assurez-vous de le faire avant mardi prochain. Vous pouvez également consulter tous les jeux ajoutés au catalogue de jeux pour les abonnés PS Plus Premium et Extra ce mois-ci.

Disponible du 5 novembre au 2 décembre.