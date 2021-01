Google teste une nouvelle fonctionnalité avec l’application Google Play Jeux qui permettra aux utilisateurs d’accéder à tous les jeux installés à partir de l’écran d’accueil via un dossier soigné. Bien que les utilisateurs d’Android puissent créer leurs propres dossiers en fonction de leurs préférences, le nouveau dossier Google Play Jeux présente un avantage supplémentaire que certains utilisateurs peuvent trouver plus utile, surtout si vous avez beaucoup de jeux installés sur votre smartphone. Ce que la nouvelle fonctionnalité fait essentiellement, c’est qu’elle ajoute automatiquement tous les jeux dans une liste soignée qui peut être triée en fonction de «l’alphabet», «récemment joué» et «récemment mis à jour».

Le développement a été partagé par les développeurs XDA qui ont repéré la mise à jour lors du démontage de l’APK de l’application Google Play v2021.01.24213. Le démontage met en évidence une chaîne de codes suggérant que l’application remplira automatiquement ce dossier avec tous les jeux installés sur votre appareil, vous donnant un accès facile aux jeux dans un emplacement pratique. L’icône du nouveau dossier a également été repérée lors du démontage de l’application qui comporte un cercle de couleur verte avec un dossier de couleur blanche à l’intérieur et le logo Google Play Game sur le dessus. Comme mentionné, les utilisateurs peuvent trier la liste en fonction de préférences telles que «alphabet», «récemment joué» et «récemment mis à jour». Cependant, le dossier ouvert n’occupe pas la totalité de l’écran et le nom complet du titre est également visible.

Comme indiqué dans le rapport, la nouvelle fonctionnalité de Google Play Games est simplement une question de commodité, car les utilisateurs n’ont pas besoin de créer manuellement un dossier spécifique au jeu. Pour le moment, Google n’a publié aucune information officielle sur le nouveau dossier Play Jeux. Mais comme le code lié au dossier est déjà arrivé dans l’application Google Play Jeux, son déploiement est attendu prochainement. Cependant, le rapport met en garde en disant que les démontages d’APK prédisent souvent des fonctionnalités qui pourraient arriver dans une future mise à jour d’une application. Il est également possible que la société teste simplement de nouvelles mises à niveau qui pourraient ne pas être publiées dans les versions futures.