Les Jeux d’hiver de Khelo en Inde commenceront aujourd’hui à Gulmarg, PM Modi inaugurera l’événement en ligne

La deuxième édition des «Jeux d’hiver de Khelo en Inde» débutera le vendredi 26 février dans la station de ski et touristique de renommée mondiale Gulmarg, au nord du Cachemire. Les jeux de cinq jours se termineront le 2 mars. Les jeux d’hiver annuels à Gulmarg verront la participation de près de 1 200 athlètes de 27 États et territoires de l’Union (UT). Peu d’équipes de l’armée indienne et de l’Institut Jawahar d’alpinisme et de sports d’hiver participeront également à l’événement.

Selon un communiqué du Bureau de l’information à la presse, le Premier ministre Narendra Modi prononcera le discours inaugural par vidéoconférence vendredi. L’événement de sports d’hiver de cinq jours est organisé par le ministère des Sports en collaboration avec le Conseil des sports de Jammu-et-Cachemire (J&K) et l’Association des jeux d’hiver de J&K. Les officiels ont qualifié la deuxième édition des jeux d’hiver de méga-événement sportif et l’un des nombreux événements visant à engager les jeunes dans des activités positives et constructives. L’administration dans le cadre de l’événement a également planifié plusieurs programmes culturels, en plus de la mise en place de stands de nourriture ethnique et d’artisanat local.

Parmi les disciplines présentes à l’événement, citons le patinage sur glace, le hockey sur glace, la course de raquettes, le ski, le ski nordique, le snowboard, le ski alpinisme et la patinoire, entre autres.

Selon un Hindustan Times rapport, Saleem ur Rehman, directeur général des services à la jeunesse et des sports, a déclaré jeudi que tous les arrangements pour les jeux d’hiver étaient terminés.

Le rapport citait également une déclaration officielle de l’administration et des organisateurs qui déclarait «toutes les dispositions et mis en place toutes les installations à l’avance». Le communiqué mentionne également qu’une équipe spéciale de médecins et d’ambulances sera disponible 24 heures sur 24. En outre, une équipe de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (SDRF) restera déployée pour les opérations de secours et de sauvetage, tout au long de l’événement.

Les Jeux d’hiver de Khelo en Inde sont les jeux d’hiver multidisciplinaires de niveau national organisés dans le pays. Après avoir vu le succès de plusieurs éditions des Khelo India Youth Games, il a été décidé d’organiser les premiers Khelo India Winter Games en 2020.