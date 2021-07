Les Jeux de Tokyo commencent par le softball ; Ominance de natation des yeux des États-Unis

Caeleb Dressel et Katie Ledecky sont à la tête d’une nouvelle équipe de natation américaine à Tokyo regorgeant de jeunes talents à l’ère de Michael Phelps alors qu’ils cherchent à consolider leur domination sur leur rivale australienne.

Les puissants États-Unis ont longtemps possédé le bassin olympique, récoltant 33 médailles, dont 16 d’or, pour balayer le tableau à Rio, loin devant l’Australie qui est arrivée loin deuxième avec seulement 10 au total.

Mais avec Phelps, qui a occupé une place importante lors des quatre derniers Jeux olympiques, maintenant à la retraite et les piliers de Ryan Lochte, Nathan Adrian et Tony Ervin ne se sont pas qualifiés, ils pourraient avoir du mal à égaler ce but lorsque le pistolet du démarreur tirera sur le nouveau centre aquatique de Tokyo le Samedi.

Les finales ont lieu chaque matin, avec des manches le soir, pour satisfaire les diffuseurs américains, une bizarrerie de programmation qui n’a pas été abordée depuis Pékin en 2008.

Tout en comptant des athlètes de haut niveau, les Américains ont également une cohorte non testée sur la plus grande scène du monde avec 35 nouveaux arrivants, dont 11 adolescents, le plus grand nombre depuis 1996.

« Je pense que tous ceux qui font partie de l’équipe, nous allons devoir accélérer le rythme parce que ce qu’ils ont laissé derrière eux est énorme », a déclaré Dressel, vedette de plusieurs événements, l’héritier présomptif de Phelps.

Dressel a remporté deux médailles d’or olympiques en relais à Rio, mais aucun titre individuel. Mais il est depuis devenu un géant, remportant 13 couronnes au cours des deux derniers championnats du monde.

Il nagera le 50 m nage libre, et visera également l’or au 100 m papillon et au 100 m libre, trois épreuves dans lesquelles il est le champion du monde en titre, avec un possible quatre relais également au programme.

Les médaillés d’or américains de Rio Ryan Murphy (100 et 200 m dos) et Lilly King (100 m brasse) reviennent également, tout comme Simone Manuel, mais uniquement dans le 50 m libre et non dans le 100 m libre qu’elle a remporté à Rio.

La décorée Ledecky, qui a remporté quatre médailles d’or et une d’argent au Brésil, a un programme exténuant – nager le 200 m, le 400 m, le 800 m et le 1500 m nage libre, une discipline ajoutée aux Jeux olympiques féminins cette année.

Ses confrontations avec l’Australienne Ariarne Titmus, qui l’a bouleversée sur 400 m aux championnats du monde 2019, s’annoncent parmi les plus attendues.

Connu sous le nom de « The Terminator », Titmus a réalisé les deuxièmes temps les plus rapides de l’histoire sur 200 m et 400 m lors des essais australiens, et a établi un nouveau record personnel au 800 m. Mais elle sait qu’il ne sera pas facile de renverser le grand américain.

« Dans les courses auxquelles je participe, je pense que je vais devoir être absolument à ma meilleure forme pour gagner avec Katie sur le terrain », a déclaré Titmus. « Elle est la championne olympique en titre, donc ça va être difficile de mettre la main sur le mur en premier. »

– Centrales électriques –

La sensation australienne Kaylee McKeown pourrait également éblouir, après avoir battu le record du monde du 100 m dos de l’Américain Regan Smith en juin, tout en affichant les temps les plus rapides cette année au 200 m dos et au 200 m quatre nages.

Les Dolphins d’Australie équipent 21 débutants, mais se vantent également d’Emily Seebohm et de Cate Campbell à leurs quatrièmes Jeux olympiques.

Emma McKeon sera l’une des favorites du 100 m nage libre, face à sa coéquipière Campbell et à la détentrice du record du monde suédoise Sarah Sjostrom, qui est de retour après s’être cassé le coude en février.

Alors que les puissances jumelles dominent traditionnellement, elles font face à une concurrence féroce.

La Hongrie, troisième au classement des médailles de Rio, est dirigée par Kristof Milak, le porte-drapeau de l’affiche, qui a choqué le monde en fracassant le record du 200 m dos en super combinaison de Phelps en 2019.

Il a été dans une forme scintillante et est une forte perspective de médaille, bien que sa compatriote polyvalente, « Iron Lady » Katinka Hosszu, soit capable de défendre ses médailles d’or à Rio – elle nagera les quatre nages mais a perdu le 100 m dos – à ses cinquièmes Jeux olympiques reste être vu.

Daiya Seto mène la charge japonaise et sera une menace de médaille dans les nages, tandis que le détenteur du record du monde Adam Peaty cherche à devenir le premier nageur britannique à défendre avec succès un titre olympique sur 100 m brasse.

Peaty a envoyé un avertissement inquiétant avec un record mondial de 57,39 secondes cette année et ne se laisse pas impressionner par ce qui l’attend.

« La pression, pour moi, est plus une liberté que quelque chose qui va me restreindre », a-t-il déclaré.

La Chine sera également en lice, mais sans le triple champion olympique Sun Yang, qui purge une suspension pour avoir refusé de donner un échantillon aux inspecteurs antidopage.

Leurs espoirs reposent sur Zhang Yufei, saluée par les médias chinois comme leur « nouvelle reine des papillons ».

En plus du 1500 m nage libre féminin, le 800 m masculin sera disputé aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1904, tandis qu’un nouveau relais mixte 4 × 100 quatre nages, avec des équipes de deux hommes et deux femmes, ajoute un facteur de nouveauté.

