Les jeux de société peuvent stimuler les compétences en mathématiques chez les jeunes enfants – étude

Des jeux de société comme Monopoly et Snakes and Ladders – qui sont basés sur des nombres – pourraient rendre les jeunes enfants meilleurs en mathématiques, selon de nouvelles recherches.

Les jeux sont déjà connus pour améliorer l’apprentissage et le développement, y compris la lecture et l’alphabétisation.

Mais la nouvelle étude suggère que pour les enfants de trois à neuf ans, le format des jeux de société basés sur les nombres aide à améliorer le comptage, l’addition et la capacité à reconnaître si un nombre est supérieur ou inférieur à un autre.





L’utilisation de jeux de société peut être considérée comme une stratégie ayant des effets potentiels sur les compétences mathématiques de base et complexes Dr Jaime Balladares, Pontificia Universidad Catolica de Chile

Les chercheurs disent que les enfants bénéficient de programmes – ou d’interventions – où ils jouent à des jeux de société quelques fois par semaine sous la supervision d’un enseignant ou d’un autre adulte formé.

L’auteur principal, le Dr Jaime Balladares, de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, à Santiago, au Chili, a déclaré : « Les jeux de société améliorent les capacités mathématiques des jeunes enfants.

« L’utilisation de jeux de société peut être considérée comme une stratégie ayant des effets potentiels sur les compétences mathématiques de base et complexes.

« Les jeux de société peuvent facilement être adaptés pour inclure des objectifs d’apprentissage liés aux compétences mathématiques ou à d’autres domaines. »

La nouvelle étude visait à compiler les preuves disponibles sur les effets des jeux de société sur les enfants, et les chercheurs ont entrepris d’étudier l’ampleur des effets des jeux de société physiques sur la promotion de l’apprentissage chez les jeunes enfants.

Les résultats sont basés sur une revue de 19 études publiées à partir de 2000 et portant sur des enfants âgés de trois à neuf ans.

Toutes les études sauf une se sont concentrées sur la relation entre les jeux de société et les compétences mathématiques.

Tous les enfants des études ont reçu des séances spéciales de jeux de société, qui ont eu lieu en moyenne deux fois par semaine pendant 20 minutes pendant un mois et demi.

Les séances étaient dirigées par des adultes, y compris des enseignants, des thérapeutes et des parents.

Dans certaines des 19 études, les enfants étaient regroupés soit dans le jeu de société numérique, soit dans un jeu de société qui ne mettait pas l’accent sur les compétences en numératie.

Les compétences en mathématiques des enfants ont été évaluées avant et après les séances d’intervention conçues pour encourager des compétences telles que compter à haute voix.

Le succès a été évalué selon quatre catégories, y compris les compétences numériques de base telles que la capacité de nommer des nombres et la compréhension de base des nombres.

Les autres catégories étaient la compréhension approfondie des nombres – où un enfant peut additionner et soustraire avec précision – et l’intérêt pour les mathématiques.

Les résultats, publiés dans la revue Early Years, suggèrent que les compétences en mathématiques se sont considérablement améliorées après les séances chez les enfants pour plus de la moitié (52 %) des tâches examinées.

Dans près d’un tiers (32 %) des cas, les enfants des groupes d’intervention ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n’ont pas joué aux jeux de société.

Le Dr Balladares a conclu : « Les études futures devraient être conçues pour explorer les effets que ces jeux pourraient avoir sur d’autres compétences cognitives et développementales.

« Un espace intéressant pour le développement de l’intervention et de l’évaluation des jeux de société devrait s’ouvrir dans les prochaines années, compte tenu de la complexité des jeux et de la nécessité de concevoir des jeux plus nombreux et de meilleure qualité à des fins éducatives. »