Les Jeux de l’Université de Khelo India à UP déclarés ouverts par PM Modi après la grande cérémonie d’ouverture

L’Uttar Pradesh est devenu un « sangam » de sportifs de tout le pays, a déclaré jeudi le Premier ministre Narendra Modi après l’inauguration des Jeux universitaires de Khelo India.

S’adressant virtuellement à l’événement inaugural, Modi a déclaré que l’escroquerie des Jeux du Commonwealth démontrait l’approche du gouvernement précédent envers le sport.

L’escroquerie a fait surface pendant le mandat du gouvernement UPA II dirigé par le Congrès en 2010.

« Auparavant, aucune attention n’était accordée au développement du sport. On considérait que le sport n’était qu’un moyen de passer du temps libre. Mais aujourd’hui, je suis heureux que la perception de la société et des parents ait changé dans le pays », a déclaré le Premier ministre.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, et le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Thakur, étaient parmi les personnes présentes à l’événement.

Cette année, les Khelo India University Games se déroulent du 25 mai au 3 juin dans l’Uttar Pradesh. Plus de 4 750 athlètes de plus de 200 universités concourront dans 21 sports. Les compétitions seront organisées à Varanasi, Gorakhpur, Lucknow et Gautam Buddha Nagar.

Modi a déclaré que 4 000 athlètes participant aux jeux sont venus de différents États et régions et les ont accueillis en tant que député de l’État.

Il s’est dit ravi que la cérémonie de clôture de l’événement se déroule à Varanasi, sa circonscription parlementaire.

Observant l’importance d’organiser la troisième édition des jeux alors que l’Inde célèbre « Azadi Ka Amrit Mahotsav », Modi a déclaré que l’événement était devenu un excellent moyen d’inculquer l’esprit d’Ek Bharat Shreshtha Bharat ainsi que l’esprit d’équipe.

Modi a déclaré qu’au cours des neuf dernières années, une nouvelle ère du sport a commencé en Inde, qui ne consiste pas seulement à faire de l’Inde une grande puissance sportive, mais également à renforcer la société par le biais du sport.

Le Premier ministre a rappelé la période d’indifférence antérieure lorsque le sport n’a pas obtenu le soutien requis des gouvernements. Il était donc extrêmement difficile pour les enfants pauvres, de la classe moyenne et des zones rurales d’exceller dans les sports. En conséquence, plusieurs parents ont ignoré le sport car il avait une portée limitée en tant que carrière, a déclaré Modi en soulignant « l’énorme changement » d’attitude envers le sport chez les parents.

« Le sport est désormais considéré comme une profession attrayante et Khelo India Abhiyan a joué un grand rôle à cet égard », a-t-il déclaré.

Il a également parlé du « manque de sincérité » envers des programmes comme Panchayat Yuva Kreeda et Khel Abhiyan, qui a ensuite été rebaptisé Rajiv Gandhi Abhiyan, lancé sous le régime du Congrès alors qu’il déplorait l’absence d’infrastructures sportives avant l’arrivée au pouvoir du BJP au Centre en 2014.

« Tout cela est en train de changer », a-t-il dit.

En ce qui concerne les infrastructures sportives urbaines, le Premier ministre a déclaré que les gouvernements précédents n’avaient dépensé que 300 crores de roupies en six ans, alors que sous « Khelo India », 3 000 crores de roupies ont été dépensés pour les infrastructures sportives, ce qui permet à davantage d’athlètes de faire du sport.

Il s’est dit satisfait qu’environ 30 000 athlètes aient participé aux Jeux indiens de Khelo jusqu’à présent, dont 1 500 reçoivent une aide financière.

Le budget du sport a été multiplié par trois par rapport à il y a neuf ans. Il a déclaré que même les zones rurales et éloignées disposent désormais de meilleures infrastructures sportives.

Modi a informé que la politique éducative nationale a proposé de faire du sport une matière où il deviendra une partie du programme, et la construction de la première université nationale du sport du pays renforcera encore la cause.

Dans les États, a informé le Premier ministre, des efforts sont déployés en faveur de l’enseignement supérieur spécialisé dans le sport.

Il a déclaré que l’Uttar Pradesh faisait un travail très louable et a donné l’exemple de la Major Dhyan Chand Sports University à Meerut tout en soulignant que 1 000 centres Khelo India sont en cours de création dans tout le pays.

Il a informé qu’environ 12 centres nationaux d’excellence ont été rendus fonctionnels où un soutien est fourni pour la formation et le soutien des sciences du sport pour améliorer les performances.

« Khelo India a également restauré le prestige des sports traditionnels de l’Inde », a déclaré le Premier ministre en soulignant les bourses accordées par le gouvernement pour encourager divers sports indigènes comme le Gatka, le Mallakhamb, le Thang-ta, le Kalaripayattu et le Yogasan.

Notant le résultat encourageant de la participation accrue des femmes au programme « Khelo India », Modi a informé que la Ligue des femmes Khelo India est organisée dans plusieurs villes du pays.

« Environ 23 000 athlètes féminines de différents groupes d’âge y ont participé jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également noté la grande participation des athlètes féminines aux Jeux universitaires de Khelo India et leur a transmis ses meilleurs vœux.

« Le progrès de l’Inde réside dans votre talent, votre progrès. Vous êtes le futur champion », a déclaré le Premier ministre en soulignant qu’il est de la responsabilité des athlètes de porter la gloire du tricolore vers de nouveaux sommets.

Parlant d’esprit sportif et d’esprit d’équipe, le Premier ministre s’est demandé si cela se limitait à accepter la défaite et la victoire, et le travail d’équipe.

« Un gagnant ne devient un grand joueur que s’il suit toujours l’esprit de sportivité et de dignité. Un gagnant ne devient un grand joueur que lorsque la société s’inspire de chacun de ses comportements », a déclaré le Premier ministre, selon un communiqué.

Les jeux universitaires font partie de divers programmes lancés par le gouvernement pour soutenir les sportifs en herbe et des efforts ont été déployés pour renforcer l’écosystème sportif du pays.

La mascotte des jeux s’appelle « Jitu », qui représente Swamp Deer (Barasingha) – l’animal d’État de l’Uttar Pradesh. La cérémonie de clôture des jeux aura lieu à Varanasi le 3 juin.

