Les jeux de lancement de la PS5 Pro bénéficient de spécifications et d’améliorations détaillées

Suite à l’état des lieux, Sony a publié un long article de blog rempli de détails sur les jeux de lancement de la PS5 Pro directement provenant des développeurs de jeux. Il s’agit d’un récapitulatif de ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans certains des plus grands jeux triple A lorsque vous les lancerez sur votre nouvelle console brillante le 7 novembre.

Pour rappel, les précommandes débutent demain via le site officiel et les détaillants participants. La console est vendue au prix de 699,99 USD, 699,99 £ GBP, 799,99 € EUR et 119 980 ¥ JPY (taxes comprises), avec un SSD de 2 To, une manette DualSense et un exemplaire d’Astro’s Playroom.

Gran Turismo 7 : La technologie PlayStation Spectral Super Resolution sur PS5 Pro est également efficace sur les sources 4K, ce qui permet d’obtenir encore plus de détails et une qualité d’image supérieure à celle des précédentes. Le jeu prend désormais en charge le ray tracing pendant les courses, non seulement pour que les surfaces des voitures reflètent entièrement les autres voitures, mais aussi pour qu’une voiture reflète ses propres pièces. De plus, Gran Turismo 7 proposera un support expérimental pour la sortie 8K/60fps.

Horizon Forbidden West/Horizon Zero Dawn Remasterisé : Dans Horizon Forbidden West, vous pouvez désormais profiter d’une qualité visuelle égale ou supérieure au mode Qualité de la PlayStation 5 classique, mais à 60 FPS (soit deux fois plus de framerate). De plus, de nombreuses améliorations ont été apportées au moteur Decima, désormais rendues possibles grâce à la puissance de rendu de la PS5 Pro. Vous constaterez des améliorations au niveau des ombres, de la profondeur de champ, des shaders de peau et de cheveux, des nuages, des rayons divins, etc. Horizon Zero Dawn Remastered est également compatible nativement avec la PlayStation 5 Pro. Cela comprend une gamme de fonctionnalités graphiques qui ont été améliorées pour utiliser la puissance de la PS5 Pro tout en offrant une fidélité ultra-élevée à des fréquences d’images ultra-rapides.

The Last of Us Part I et II remasterisés : Chaque jeu proposera un nouveau mode de rendu amélioré spécifique à la PS5 Pro qui utilise un traitement graphique amélioré, un rendu à 1440p, puis une mise à l’échelle vers la 4K via la super-résolution PSSR. Ce mode maintient l’objectif de 60 FPS, offrant un équilibre idéal entre fréquence d’images et résolution. Les modes de rendu Performance et Fidélité sont toujours disponibles sur la PS5 Pro, offrant une expérience encore plus fluide que celle que les joueurs verraient sur une PS5 originale et une fréquence d’images plus élevée si votre écran le prend en charge.

Spider-Man et Ratchet & Clank de Marvel : Rift Apart : Les joueurs de Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart et Marvel’s Spider-Man 2 trouveront un nouveau mode Performance Pro par défaut, combinant la résolution 4K et les fonctionnalités de ray tracing du mode Fidelity avec les 60 FPS du mode Performance.

L’héritage de Poudlard : Grâce aux performances accrues de la PS5 Pro, la qualité des modes visuels Performance et Fidélité a été améliorée sans compromettre l’expérience du joueur. Les joueurs pourront profiter de graphismes plus nets et de résolution supérieure, en tirant parti du PSSR sur tous les modes visuels. La puissance de performance supplémentaire du GPU a permis une refonte du mode visuel Fidelity Ray tracing pour présenter le jeu sous un nouveau jour. Les joueurs remarqueront de nouveaux reflets et des ombres tracées par rayons dans tous les environnements.

Dragon’s Dogma 2, Resident Evil Village et Resident Evil 4 : Dragon’s Dogma 2 bénéficiera de la puissance de la PS5 Pro, de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et de la nouvelle technologie de ray tracing, permettant des fréquences d’images améliorées. Pour Resident Evil Village, CAPCOM a ajouté une option de jeu à 120 FPS lors de l’exécution du jeu sur la nouvelle console. Pour Resident Evil 4, CAPCOM a seulement confirmé des fréquences d’images plus élevées.

Dragon Age : La Garde du Voile : Les modes Fidélité et Performance du jeu bénéficieront d’améliorations sur la nouvelle console, notamment une résolution améliorée dans les modes Fidélité 30 FPS et Performance 60 FPS. De plus, divers paramètres visuels seront améliorés dans les modes Fidélité 30 FPS et Performance 60 FPS. BioWare a également noté que PSSR permet une « qualité d’image améliorée ». Enfin, la version PS5 Pro du jeu inclut l’occlusion ambiante par lancer de rayons sur les modes de performance 60 FPS, qui n’est disponible qu’en mode 30 FPS sur la PlayStation 5 de base.

Star Wars Jedi : Survivant : Le mode Qualité offre la résolution de console la plus élevée jamais atteinte par le jeu, soit 2160p. Dans le même temps, le mode Performance offre toujours 60 FPS, mais désormais avec une résolution plus élevée, des reflets tracés par rayons et une occlusion ambiante tracée par rayons. Enfin, la nouvelle mise à l’échelle PSSR garantit une expérience visuelle plus nette dans les deux modes.

Alan Wake 2 : Le ray tracing a été ajouté au mode Qualité. Remedy a également utilisé la puissance supplémentaire de la PS5 Pro pour améliorer les visuels et les effets du mode Performance 60 FPS, améliorant la résolution de rendu de 1440p de la PS5 à 4K.

Final Fantasy VII Renaissance : Le nouveau mode amélioré développé spécialement pour la PS5 Pro fonctionne à une fréquence d’images de 60 FPS et prend en charge le PSSR pour obtenir une résolution comparable à celle du mode graphique.

Assassin’s Creed Shadows : Le jeu tirera parti de la PS5 Pro pour proposer une technologie d’éclairage global par lancer de rayons améliorée. Grâce à la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et combinée à un GPU plus puissant, les joueurs verront des systèmes de rendu améliorés.

Lame Stellaire : Avec la PlayStation 5 Pro, les joueurs pourront profiter du jeu en résolution 4K à 50 ips ou plus, et vous remarquerez une amélioration du grain et des détails du jeu en mode upscale PSSR. De plus, l’option HFR (high framerate) est prise en charge, vous permettant de profiter d’une expérience de jeu fluide à 80 ips (prise en charge de l’affichage 120 Hz requise).

Le premier descendant : NEXON exploite les performances supérieures du processeur graphique de la PS5 Pro et son architecture de ray tracing améliorée pour obtenir des effets d’éclairage et d’ombre plus réalistes et naturels par rapport à la PS5 standard. De plus, en utilisant la PlayStation Spectral Super Resolution, le jeu fonctionnera à une résolution plus élevée et avec une meilleure qualité d’image. Les développeurs travaillent également actuellement à l’activation de la génération d’images FSR 3.1 pour fournir des fréquences d’images améliorées.

Produits mentionnés dans cet article